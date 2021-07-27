Аргентина: Лига професьональ 2021
Тальерес Кордоба
2:0
Конец матча
Арсенал Саранди
1:0
15' ГолCarlos Auzqui
62' Желтая карточкаLucas Albertengo
77' Желтая карточкаJulian Malatini
2:0
80' ГолDiego Valoyes
88' Желтая карточкаFederico Navarro
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
11 Matias Sosa
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Julian NavasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Руис АланНападающий
-
-
-
-
-
21 Leonel Picco
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
Ход матча
15'
1:0
62'
77'
80'
2:0
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Carlos Auzqui
|2
|1
|2.
|Майкл Сантос
|1
|0.5
|3.
|Diego Valoyes
|1
|0.5
|4.
|Diego Garcia VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mateo Carabajal
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафа II
|1
|0
|2.
|Federico Navarro
|1
|0
|3.
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0
|4.
|Julian Malatini
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mateo Carabajal
|1
|1
|2.
|Lucas Albertengo
|1
|0
|3.
|Julian Navas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тальерес Кордоба
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Рафаэла
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +6 =7 -7Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар
Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:5 Клуб Атлетико Эстудиантес Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Арсенал Саранди: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Патронато де Парана
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Годой Крус
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Индепендьенте
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|8.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Росарио Сентраль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Альдосиви
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Атлетико Тукуман
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Колон
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|Банфилд
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|21.
|Платенсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|26.
|Сармиенто
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Ривер Плейт
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|12.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Индепендьенте
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Платенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|26.
|Колон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланус
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Патронато де Парана
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Альдосиви
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Колон
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Бока Хуниорс
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Платенсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|24.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|4
|1
|0
|2.
|Ривер Плейт
|Суарес Матиас
|2
|0
|2
|3.
|Тальерес Кордоба
|Carlos Auzqui
|2
|0
|1
|4.
|Клуб Атлетико Эстудиантес
|Juan Apaolaza
|2
|0
|1
|5.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|Игнасио Скокко
|1
|1
|2.
|Велес Сарсфилд
|Damian Fernandez
|1
|1
|3.
|Колон
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|4.
|Арсенал Саранди
|Mateo Carabajal
|1
|1
|5.
|Росарио Сентраль
|Rodrigo Villagra
|1
|1