Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Тальерес Кордоба
2:0
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
1:0
15' Гол
Carlos Auzqui
62' Желтая карточка
Lucas Albertengo
77' Желтая карточка
Julian Malatini
2:0
80' Гол
Diego Valoyes
88' Желтая карточка
Federico Navarro
90'+5
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
5
Federico
Navarro
8
Мендез
Начо
21
Angelo
Martino
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
9
Майкл
Сантос
23
Alejandro
Medina
I
29
Gaston
Americo
Benavidez
18
Julian
Navas
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
20
Valentin
Larralde
2
Juan
Andrada
19
Brian
Farioli
11
Nicolas
Castro1
17
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Lucas
Albertengo
Тальерес Кордоба
4-3-2-1
Арсенал Саранди
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Carlos Auzqui 2 1
2. Майкл Сантос 1 0.5
3. Diego Valoyes 1 0.5
4. Diego Garcia VI 0 0
Арсенал Саранди
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mateo Carabajal 1 0.5

Карточки

Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Рафа II 1 0
2. Federico Navarro 1 0
3. Enzo Hernan Diaz 1 0
4. Julian Malatini 1 0
Арсенал Саранди
# Игрок      
1. Mateo Carabajal 1 1
2. Lucas Albertengo 1 0
3. Julian Navas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Арсенал Саранди 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Эмелек 1:4 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Брагантино Колон 1:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 0:0 Депортес Толима Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Брагантино 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Депортес Толима 1:1 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Эмелек Тальерес Кордоба 3:0 Унион Санта-Фе Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:1 Велес Сарсфилд Сармиенто 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Рафаэла
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Арсенал Саранди 1:1 Спортинг Кристал Арсенал Саранди 1:1 Сан-Лоренсо Спортинг Кристал 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Боливар
Вильстерман 1:2 Арсенал Саранди Сеара 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:0 Вильстерман Колон 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Сеара Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Боливар 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Расинг Авельянеда Годой Крус 2:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:5 Клуб Атлетико Эстудиантес Альдосиви 3:0 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Арсенал Саранди: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Суперлига Арсенал Саранди 0:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 0:0 Арсенал Саранди Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Патронато де Парана 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Годой Крус 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Индепендьенте 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Аргентинос Хуниорс 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
8. Клуб Атлетико Эстудиантес 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Росарио Сентраль 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Альдосиви 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Атлетико Тукуман 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Колон 2 1 0 1 3 - 5 3
16. Расинг Авельянеда 2 0 2 0 0 - 0 2
17. Химнасия Ла-Плата 2 0 2 0 2 - 2 2
18. Банфилд 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Сентраль Кордоба 2 0 1 1 1 - 2 1
21. Платенсе 2 0 1 1 2 - 3 1
22. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 0 - 1 1
23. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 3 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 5 1
25. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 2 - 4 0
26. Сармиенто 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Сан-Лоренсо 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Росарио Сентраль 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Атлетико Тукуман 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Уракан 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Ривер Плейт 2 1 0 1 5 - 2 3
12. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Сентраль Кордоба 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Арсенал Саранди 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Индепендьенте 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Платенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 3 0
26. Колон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланус 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Клуб Атлетико Эстудиантес 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Патронато де Парана 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Альдосиви 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колон 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Бока Хуниорс 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Расинг Авельянеда 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Банфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Платенсе 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Аргентинос Хуниорс 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Атлетико Тукуман 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Уракан 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Росарио Сентраль 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сентраль Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Дефенса и Хустисия 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 2 - 3 0
24. Арсенал Саранди 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 4 1 0
2. Ривер Плейт Суарес Матиас 2 0 2
3. Тальерес Кордоба Carlos Auzqui 2 0 1
4. Клуб Атлетико Эстудиантес Juan Apaolaza 2 0 1
5. Ланус Лопес Хосе Мануэль 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ньюэллс Олд Бойз Игнасио Скокко 1 1
2. Велес Сарсфилд Damian Fernandez 1 1
3. Колон Rodrigo Aliendro 1 1
4. Арсенал Саранди Mateo Carabajal 1 1
5. Росарио Сентраль Rodrigo Villagra 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Карлос Аузки бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 2:0 Арсенал Саранди онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 