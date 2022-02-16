Италия: Серия B 2021-2022
5' Желтая карточкаКистана Андреа
20' Желтая карточкаУар Матье
0:1
35' ПенальтиТрамони Маттео
Ход матча
20'
35'
0:1
46'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
49 Владение мячом, % 51
32
Могос
Василе
99
Марич
Мирко
19
Уар
Матье
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Кротоне
Брешия
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.26
|Марич Мирко
|5 (3)
|0.22
|Каргбо Аугустус
|2
|0.09
|Канестрелли Симоне
|2
|0.09
|Бенали Ахмед
|2 (1)
|0.09
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.04
|Борелло Джузеппе
|1
|0.04
|Донса Годфред
|1
|0.04
|Маррас Мануэль
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Сала Марко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|6
|0.26
|Трамони Маттео
|4 (1)
|0.17
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.17
|Баич Риад
|3 (1)
|0.13
|Паласио Родриго
|3
|0.13
|Ягелло Филип
|3
|0.13
|Лерис Мехди
|2
|0.09
|Бизоли Димитри
|2
|0.09
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.09
|Кистана Андреа
|2
|0.09
|Айе Флориан
|2
|0.09
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.04
|Чансельор Джон
|1
|0.04
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
|Бьянки Флавио
|0
|0
Карточки
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|5
|1
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Эстевес Науэль
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Авуа Теофилус
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Скиро Томас
|0
|1
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Големич Владимир
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|6
|0
|Паяч Марко
|5
|0
|Кистана Андреа
|5
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Бизоли Димитри
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Трамони Маттео
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
3
23%
2
10%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
4
20%
76-90
Пропущено
17
8
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
4
50%
16-30
4
24%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
2
12%
1
13%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
3
33%
6
40%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
5%
2
14%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
6
32%
1
7%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
5
26%
4
29%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Забито
22
35
10 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
4
18%
4
11%
1-15
5
23%
4
11%
16-30
1
5%
7
20%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
4
18%
6
17%
61-75
6
27%
10
29%
76-90
Пропущено
36
22
20 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 14
3
8%
2
9%
1-15
7
19%
4
18%
16-30
10
28%
3
14%
31-45
4
11%
3
14%
46-60
7
19%
5
23%
61-75
5
14%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кротоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Реджина - Кротоне 1:0 Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1
Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2
Брешия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2
Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|38 - 22
|44
|2.
|Лечче
|Заявка
|23
|11
|10
|2
|37 - 20
|43
|3.
|Брешия
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|35 - 22
|43
|4.
|Пиза
|Заявка
|23
|11
|9
|3
|30 - 18
|42
|5.
|Монца
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|35 - 24
|41
|6.
|Беневенто
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|34 - 23
|37
|7.
|Перуджа
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|27 - 20
|37
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|9
|10
|4
|35 - 23
|37
|9.
|Асколи
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|32 - 29
|36
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|26 - 24
|35
|11.
|Комо
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|30 - 28
|31
|12.
|Реджина
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|20 - 30
|29
|13.
|Тернана
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 33
|28
|14.
|Парма
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|27 - 27
|28
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|25 - 34
|23
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|25 - 35
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|23
|4
|7
|12
|18 - 35
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|22 - 36
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|23 - 42
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Пиза
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|15 - 9
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 12
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 17
|16
|9.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|10.
|Алессандрия
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|11.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|12.
|Козенца
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 14
|14
|13.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|14.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|18 - 20
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|19.
|Порденоне
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|20 - 8
|29
|2.
|Асколи
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 14
|26
|3.
|Перуджа
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|14 - 10
|21
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 11
|19
|5.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|7.
|Лечче
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|8.
|Комо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 13
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|12.
|Парма
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 18
|14
|13.
|Монца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 15
|12
|14.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|15 - 20
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 23
|7
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3