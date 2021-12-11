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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
1:1
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
5' Желтая карточка
Пинато Марко
14' Желтая карточка
Тиритиельо Андреа
17' Желтая карточка
Риджионе Микеле
21' Желтая карточка
Вентури Майкл
1:0
30' Пенальти
Бутич Карло
41' Желтая карточка
Бутич Карло
43' Желтая карточка
Камбьяги Николо
56' Желтая карточка
Барисон Альберто
66' Желтая карточка
Карраро Марко
69' Вторая желтая карточка
Барисон Альберто
1:1
77' Гол
Шитум Марио
81' Желтая карточка
Фаласко Никола
90' Желтая карточка
Флоренци Альдо
90'+6
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
31
Кампорезе
Микеле
16
Маньино
Лука
54
Фаласко
Никола
6
Барисон
Альберто
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
11
Пеллегрини
Якопо
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
31
Матосевич
Кристьян
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
16
Вентури
Майкл
13
Андерсон
Джаван
19
Пальмьеро
Лука
4
Карраро
Марко
92
Шитум
Марио
10
Касо
Джузеппе
9
Гори
Габриэле
20
Миллико
Винченцо
Порденоне
4-3-3
Козенца
3-4-3

История личных встреч

Порденоне
Козенца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
ЛПП
0:0
ЛПП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолоруншо Майкл 2 0.12
Камбьяги Николо 2 0.12
Бутич Карло 2 (1) 0.12
Кампорезе Микеле 2 0.12
Фаласко Никола 1 0.06
Пинато Марко 1 0.06
Цаммарини Роберто 1 0.06
Барисон Альберто 1 0.06
Маньино Лука 1 0.06
Цаджу Франк 1 (1) 0.06
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.29
Шитум Марио 2 0.12
Карраро Марко 2 0.12
Касо Джузеппе 2 0.12
Миллико Винченцо 2 0.12
Тиритиельо Андреа 1 0.06
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Валлоккия Андреа 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 6 1
Фаласко Никола 6 0
Барисон Альберто 3 1
Кампорезе Микеле 2 1
Пинато Марко 3 0
Цаммарини Роберто 3 0
Маньино Лука 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Цаджу Франк 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Стефани Мирко 1 0
Паза Симоне 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Бутич Карло 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 2 1
Тиритиельо Андреа 3 0
Си Санаси 3 0
Риджионе Микеле 2 0
Бултам Реда 2 0
Карраро Марко 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Джербо Альберто 1 0
Корси Анджело 1 0
Гори Габриэле 1 0
Миллико Винченцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
11 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
5
83%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

17
20
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
12%
5
25%
1-15
4
24%
3
15%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
5
29%
29%
4
20%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
6
38%
1
13%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
7
50%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Пропущено

33
28
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 15
4
12%
6
21%
1-15
5
15%
4
14%
16-30
6
18%
4
14%
31-45
2
6%
7
25%
46-60
8
24%
2
7%
61-75
8
24%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1
Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0
Козенца
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1
Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 17 9 6 2 23 - 12 33
2. Брешия Заявка 17 10 3 4 29 - 19 33
3. Лечче 0:0 Заявка 17 8 8 1 29 - 14 32
4. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
5. Монца Заявка 17 8 7 2 24 - 16 31
6. Кремонезе Заявка 17 8 5 4 23 - 16 29
7. Читтаделла Заявка 17 8 4 5 20 - 17 28
8. Асколи Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
9. Перуджа Заявка 16 6 7 3 17 - 14 25
10. Фрозиноне Заявка 17 5 10 2 24 - 17 25
11. Реджина Заявка 16 6 4 6 15 - 19 22
12. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13. Комо Заявка 16 5 6 5 23 - 21 21
14. СПАЛ 2013 Заявка 17 5 5 7 22 - 22 20
15. Парма Заявка 16 4 7 5 18 - 20 19
16. Козенца Заявка 17 4 4 9 15 - 27 16
17. Алессандрия Заявка 16 4 2 10 15 - 27 14
18. Кротоне Заявка 17 1 5 11 16 - 31 8
19. Порденоне Заявка 17 1 5 11 14 - 33 8
20. Виченца Виртус Заявка 16 2 1 13 15 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза 0:0 Заявка 9 5 4 0 11 - 4 19
3. Лечче 0:0 Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Козенца Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
8. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
9. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
10. Фрозиноне Заявка 9 2 6 1 11 - 10 12
11. Комо Заявка 8 3 2 3 9 - 7 11
12. Брешия Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
13. Реджина Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
14. Алессандрия Заявка 8 3 1 4 6 - 10 10
15. Парма Заявка 7 2 3 2 5 - 5 9
16. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
17. Асколи Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
18. Кротоне Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 7 0 1 6 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 9 7 1 1 17 - 8 22
2. Асколи Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Пиза 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
5. Лечче 0:0 Заявка 9 3 5 1 10 - 7 14
6. Фрозиноне Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Перуджа Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
8. Кремонезе Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
9. Читтаделла Заявка 8 3 2 3 6 - 9 11
10. Реджина Заявка 8 3 2 3 6 - 10 11
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
12. Парма Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
13. Комо Заявка 8 2 4 2 14 - 14 10
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
17. Алессандрия Заявка 8 1 1 6 9 - 17 4
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 8 0 2 6 5 - 16 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
Где смотреть матч Порденоне 1:1 Козенца онлайн


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