0'
5' Желтая карточкаАндреассон Антон
37' Желтая карточкаЙоханссон Саймон
56' Желтая карточкаAlex Douglas
58' Желтая карточкаЛанс Антон
1:0
78' ГолХаглинд-Сангре Маркус
1:1
83' ГолViktor Granath
90'+8
Ход матча
37'
56'
58'
78'
83'
1:1
30
Раск
Теодор
23
Dusan
Jajic
15
Эдлунд
Олле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ског ЭмильЗащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Max Larsson
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Эргрюте
Вестерос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.53
|Абрахам Саргон
|4
|0.27
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.13
|Полсон Дэниел
|1
|0.07
|Андреассон Антон
|1
|0.07
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.07
|Акерманн Кевин
|1
|0.07
|Дальквист Хампус
|0
|0
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|9
|0.6
|Йоханссон Саймон
|3
|0.2
|Daniel Ask
|1
|0.07
|Dusan Jajic
|1
|0.07
|Гефверт Симон
|1
|0.07
|Max Larsson
|1
|0.07
|Проделль Виктор
|1
|0.07
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.07
|Троне Филип
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Акерманн Кевин
|4
|0
|Раскай Анель
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|3
|0
|Дальквист Хампус
|3
|0
|Ланс Антон
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Eric Nohlgren
|2
|0
|Андреассон Антон
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Ask
|2
|1
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Dusan Jajic
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Раск Теодор
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
6
40%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
5
31%
5
38%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
11%
5
28%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
6
33%
76-90
Пропущено
28
28
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
11%
4
14%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
9
32%
6
21%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
3
11%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2
Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2
Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|32 - 15
|32
|2.
|Браге
|15
|7
|5
|3
|27 - 15
|26
|3.
|Сковде АИК
|15
|7
|4
|4
|22 - 20
|25
|4.
|Эстер
|15
|7
|4
|4
|25 - 19
|25
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|8
|1
|6
|33 - 25
|25
|6.
|Броммапойкарна
|15
|7
|4
|4
|35 - 25
|25
|7.
|Треллеборг
|15
|7
|4
|4
|24 - 21
|25
|8.
|Утсиктенс
|15
|7
|3
|5
|26 - 21
|24
|9.
|Эребру
|15
|7
|2
|6
|17 - 17
|23
|10.
|Ландскруна
|15
|5
|6
|4
|21 - 24
|21
|11.
|Норрбю
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|12.
|Вестерос
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|13.
|Далкурд
|15
|4
|2
|9
|13 - 25
|14
|14.
|Йёнчёпинг
|15
|3
|3
|9
|21 - 30
|12
|15.
|Эргрюте
|15
|1
|7
|7
|19 - 28
|10
|16.
|Эстерсунд
|15
|1
|5
|9
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|8
|6
|2
|0
|25 - 10
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|3.
|Эребру
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|4.
|Треллеборг
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|5.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|6.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|7.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|9.
|Норрбю
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Сковде АИК
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Эстер
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|12.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Эргрюте
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|16.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|3.
|Сковде АИК
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|4.
|Утсиктенс
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Вестерос
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Норрбю
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Броммапойкарна
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|13.
|Далкурд
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|14.
|Йёнчёпинг
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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