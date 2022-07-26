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Швеция: Суперэттан

2022
Эргрюте
1:1
Конец матча
Вестерос
0'
5' Желтая карточка
Андреассон Антон
37' Желтая карточка
Йоханссон Саймон
56' Желтая карточка
Alex Douglas
58' Желтая карточка
Ланс Антон
1:0
78' Гол
Хаглинд-Сангре Маркус
1:1
83' Гол
Viktor Granath
90'+8
13
Уоллиндер
Робин
18
Андреассон
Антон
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
2
Брорссон
Арвид
10
Акерманн
Кевин
6
Eric
Nohlgren
14
Полсон
Дэниел
9
Люндберг
Виктор
15
Дальквист
Исак
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
30
Раск
Теодор
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
23
Dusan
Jajic
2
Herman
Magnusson
15
Эдлунд
Олле
6
Йоханссон
Саймон
14
Viktor
Granath
Эргрюте
4-3-3
Вестерос
3-5-2

История личных встреч

Эргрюте
Вестерос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
0:3
С
2:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 8 (2) 0.53
Абрахам Саргон 4 0.27
Хольмстрём Александр Аль 2 0.13
Полсон Дэниел 1 0.07
Андреассон Антон 1 0.07
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.07
Акерманн Кевин 1 0.07
Дальквист Хампус 0 0
Густафсон Элиас 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 9 0.6
Йоханссон Саймон 3 0.2
Daniel Ask 1 0.07
Dusan Jajic 1 0.07
Гефверт Симон 1 0.07
Max Larsson 1 0.07
Проделль Виктор 1 0.07
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.07
Троне Филип 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Раск Теодор 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафсон Элиас 5 0
Акерманн Кевин 4 0
Раскай Анель 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Хольмстрём Александр Аль 3 0
Дальквист Хампус 3 0
Ланс Антон 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Eric Nohlgren 2 0
Андреассон Антон 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Раск Теодор 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Гефверт Симон 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
6
40%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
13%
2
15%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
5
31%
5
38%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
11%
5
28%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
6
33%
76-90

Пропущено

28
28
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
11%
4
14%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
9
32%
6
21%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
3
11%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2
Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2
Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 10 2 3 32 - 15 32
2. Браге 15 7 5 3 27 - 15 26
3. Сковде АИК 15 7 4 4 22 - 20 25
4. Эстер 15 7 4 4 25 - 19 25
5. Сирианска Эскильстуна 15 8 1 6 33 - 25 25
6. Броммапойкарна 15 7 4 4 35 - 25 25
7. Треллеборг 15 7 4 4 24 - 21 25
8. Утсиктенс 15 7 3 5 26 - 21 24
9. Эребру 15 7 2 6 17 - 17 23
10. Ландскруна 15 5 6 4 21 - 24 21
11. Норрбю 15 5 3 7 14 - 21 18
12. Вестерос 15 4 5 6 20 - 26 17
13. Далкурд 15 4 2 9 13 - 25 14
14. Йёнчёпинг 15 3 3 9 21 - 30 12
15. Эргрюте 15 1 7 7 19 - 28 10
16. Эстерсунд 15 1 5 9 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 8 6 2 0 25 - 10 20
2. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
3. Эребру 8 5 1 2 11 - 8 16
4. Треллеборг 8 4 3 1 13 - 8 15
5. Хальмстад 7 5 0 2 15 - 6 15
6. Браге 8 4 2 2 15 - 7 14
7. Ландскруна 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
9. Норрбю 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Эстер 7 3 1 3 12 - 12 10
12. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
13. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
14. Эргрюте 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
3. Сковде АИК 8 4 2 2 14 - 13 14
4. Утсиктенс 8 4 0 4 13 - 12 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Вестерос 8 2 2 4 9 - 14 8
9. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Сирианска Эскильстуна 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Норрбю 7 2 0 5 8 - 15 6
12. Броммапойкарна 7 1 2 4 10 - 15 5
13. Далкурд 7 1 2 4 4 - 13 5
14. Йёнчёпинг 7 1 2 4 7 - 14 5
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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