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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
2:1
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
43' Желтая карточка
Коттали Маттео
0:1
45' Пенальти
Марич Мирко
1:1
45' Гол
Шарпантье Габриэль
54' Желтая карточка
Молина Сальваторе
68' Желтая карточка
Новакович Андрия
90' Желтая карточка
Трибуцци Алессио
2:1
90' Гол
Чичерелли Эмануэле
90' Желтая карточка
Чичерелли Эмануэле
90' Желтая карточка
Вулич Милош
90'+7
1
Равалья
Федерико
95
Касасола
Тиаго
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
11
Дзампано
Франческо
26
Лулич
Карло
88
Риччи
Матео
21
Болока
Даниэль
27
Канотто
Луиджи
9
Шарпантье
Габриэль
16
Гарритано
Лука
13
Контини
Никита
27
Неделчару
Ионуц
19
Канестрелли
Симоне
30
Пас
Нехуэн
17
Молина
Сальваторе
21
Дзанеллато
Никколо
7
Вулич
Милош
15
Донса
Годфред
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
9
Мулаттьери
Самуэле
Фрозиноне
4-3-3
Кротоне
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Кротоне

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

СB
1:0
СB
1:2
СB
3:1
СB
2:0
СB
4:1
СB
2:3
СB
3:0
СB
1:1
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 3 0.27
Канотто Луиджи 1 0.09
Гарритано Лука 1 0.09
Риччи Матео 1 0.09
Дзампано Франческо 1 0.09
Зербин Алессио 1 0.09
Чано Камилло 1 0.09
Роден Маркус 1 0.09
Чичерелли Эмануэле 1 0.09
Новакович Андрия 1 0.09
Гатти Федерико 1 0.09
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.09
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0
Трибуцци Алессио 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.55
Канестрелли Симоне 2 0.18
Марич Мирко 1 (1) 0.09
Бенали Ахмед 1 0.09
Неделчару Ионуц 1 0.09
Дзанеллато Никколо 1 0.09
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Борелло Джузеппе 0 0
Вулич Милош 0 0
Каргбо Аугустус 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 5 0
Чано Камилло 4 0
Чичерелли Эмануэле 3 0
Коттали Маттео 3 0
Болока Даниэль 3 0
Риччи Матео 2 0
Дзампано Франческо 2 0
Новакович Андрия 2 0
Зербин Алессио 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Роден Маркус 1 0
Гарритано Лука 1 0
Лулич Карло 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаннотти Паскуале 3 1
Канестрелли Симоне 2 1
Молина Сальваторе 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Вулич Милош 3 0
Бенали Ахмед 2 0
Могос Василе 2 0
Неделчару Ионуц 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Сала Марко 1 0
Мондонико Давиде 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
63%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
6
43%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

9
21
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
2
22%
6
29%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
1
11%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1
Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Реджана 0:0 Фрозиноне - Лечче 0:3
Кротоне
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2
Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2 Парма - Кротоне 3:4 Кротоне - Сампдория 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
2. Брешия Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
3. Лечче Заявка 11 5 5 1 17 - 10 20
4. Беневенто Заявка 11 5 4 2 17 - 8 19
5. Реджина Заявка 11 5 4 2 12 - 9 19
6. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 14 - 9 18
7. Перуджа Заявка 11 4 5 2 11 - 8 17
8. Монца Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
9. Кремонезе Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
10. Читтаделла Заявка 11 5 1 5 11 - 13 16
11. Комо Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
12. Асколи Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
13. Козенца Заявка 11 4 2 5 12 - 17 14
14. Тернана Заявка 11 4 1 6 18 - 19 13
15. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 4 4 15 - 12 13
17. Алессандрия Заявка 11 2 2 7 11 - 20 8
18. Кротоне Заявка 11 1 4 6 12 - 21 7
19. Виченца Виртус Заявка 10 1 1 8 9 - 21 4
20. Порденоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Козенца Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Монца Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
4. Лечче Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Кремонезе Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
7. Реджина Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
8. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
9. Тернана Заявка 6 3 0 3 11 - 9 9
10. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 3 1 13 - 8 9
11. Фрозиноне Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Брешия Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
13. Комо Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
14. Алессандрия Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
15. Кротоне Заявка 6 1 3 2 7 - 11 6
16. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17. Перуджа Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
18. Асколи Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Виченца Виртус Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
2. Перуджа Заявка 6 3 3 0 6 - 1 12
3. Асколи Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
4. Фрозиноне Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Комо Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Лечче Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Пиза Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
8. Парма Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Беневенто Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
10. Реджина Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Кремонезе Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
12. Читтаделла Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
13. Тернана Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
14. Монца Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
15. СПАЛ 2013 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
16. Виченца Виртус Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
17. Алессандрия Заявка 6 0 1 5 6 - 13 1
18. Козенца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
19. Кротоне Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
20. Порденоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Шарпантье Габриэль бьет в цель!
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Марич Мирко из команды Кротоне забивает с точки!
  • Желтая карточка
    43'
    Коттали Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фрозиноне 2:1 Кротоне онлайн


 

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