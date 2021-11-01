Италия: Серия B 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
43' Желтая карточкаКоттали Маттео
0:1
45' ПенальтиМарич Мирко
1:1
45' ГолШарпантье Габриэль
54' Желтая карточкаМолина Сальваторе
68' Желтая карточкаНовакович Андрия
90' Желтая карточкаТрибуцци Алессио
2:1
90' ГолЧичерелли Эмануэле
90' Желтая карточкаЧичерелли Эмануэле
90' Желтая карточкаВулич Милош
26
Лулич
Карло
88
Риччи
Матео
30
Пас
Нехуэн
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Оддеи БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
11 Ювара МусаНападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
Ход матча
43'
45'
0:1
45'
68'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
58 Владение мячом, % 42
История личных встреч
Фрозиноне
Кротоне
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.27
|Канотто Луиджи
|1
|0.09
|Гарритано Лука
|1
|0.09
|Риччи Матео
|1
|0.09
|Дзампано Франческо
|1
|0.09
|Зербин Алессио
|1
|0.09
|Чано Камилло
|1
|0.09
|Роден Маркус
|1
|0.09
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.09
|Новакович Андрия
|1
|0.09
|Гатти Федерико
|1
|0.09
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.09
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
|Трибуцци Алессио
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.55
|Канестрелли Симоне
|2
|0.18
|Марич Мирко
|1 (1)
|0.09
|Бенали Ахмед
|1
|0.09
|Неделчару Ионуц
|1
|0.09
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.09
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Борелло Джузеппе
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|5
|0
|Чано Камилло
|4
|0
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0
|Коттали Маттео
|3
|0
|Болока Даниэль
|3
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Зербин Алессио
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаннотти Паскуале
|3
|1
|Канестрелли Симоне
|2
|1
|Молина Сальваторе
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Вулич Милош
|3
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
63%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
6
43%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Пропущено
9
21
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
2
22%
6
29%
31-45
3
33%
2
10%
46-60
1
11%
5
24%
61-75
1
11%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1
Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Реджана 0:0 Фрозиноне - Лечче 0:3
Кротоне
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2
Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Кротоне - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кротоне 1:1 Кротоне - Верона 2:1 Рома - Кротоне 5:0 Кротоне - Интер Милан 0:2 Парма - Кротоне 3:4 Кротоне - Сампдория 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|2.
|Брешия
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 10
|20
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 8
|19
|5.
|Реджина
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|14 - 9
|18
|7.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|9.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|11.
|Комо
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|13.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|14.
|Тернана
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 12
|13
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 20
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 21
|7
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|20.
|Порденоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Козенца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Монца
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|Реджина
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|Тернана
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 8
|9
|11.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Брешия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|13.
|Комо
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Перуджа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|2.
|Перуджа
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Асколи
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Комо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|8.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|13.
|Тернана
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|19.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|20.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1