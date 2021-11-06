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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Йёнчёпинг
0:0
Конец матча
Вестерос
0'
33' Желтая карточка
Рибейро Педро
45' Желтая карточка
Фендрих Фредрик
88' Желтая карточка
Эдквист Адриан
90'+7
1
Петтерссон
Фрэнк
12
Свенссон
Йеспер
6
Ламин
Адам
Бен
4
Дегерлунд
Маркус
20
Страндсатер
Даниэль
8
Барни
Юнес
7
Крона
Себастьян
5
Фендрих
Фредрик
10
Омонди
Эрик
19
Бук
Робин
22
Люнг
Даниэль
1
Фагерстрём
Антон
22
Daniel
Hermansson
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
21
Ског
Эмиль
27
Али
Таха
Абди
77
Бьорндал
Эрик
Йёнчёпинг
4-3-3
Вестерос
5-3-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Вестерос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:2
С
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 7 0.25
Омонди Эрик 6 (1) 0.21
Эдквист Адриан 5 0.18
Страндсатер Даниэль 3 0.11
Свенссон Йеспер 1 0.04
Edin Hamidovic 1 0.04
Зейдан Мустафа 1 0.04
Николич Марко 1 0.04
Дегерлунд Маркус 1 0.04
Люнг Даниэль 1 0.04
Фендрих Фредрик 1 0.04
Бекай Перпарим 1 0.04
Нордстрем Элиас 1 0.04
Барни Юнес 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьорндал Эрик 9 0.32
Йоханссон Саймон 7 0.25
Проделль Виктор 4 0.14
Лагербильке Густав 3 (2) 0.11
Dusan Jajic 2 0.07
Троне Филип 2 0.07
Эдлунд Олле 2 0.07
Али Таха Абди 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Спэн Брайан 1 0.04
Видхольт Вильям 1 0.04
Ског Эмиль 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jacob Lindahl 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фендрих Фредрик 5 1
Свенссон Йеспер 6 0
Крона Себастьян 5 0
Бекай Перпарим 4 0
Дегерлунд Маркус 2 1
Эдквист Адриан 3 0
Ламин Адам Бен 3 0
Густафсон Элиас 3 0
Омонди Эрик 2 0
Барни Юнес 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Родеблад Лове Кевин 2 0
Кваква Энок 1 0
Бук Робин 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Фазал Мохаммад 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троне Филип 10 0
Альмстрём-Тахти Филип 4 3
Энгстрём Давид 4 0
Бьорндал Эрик 4 0
Рибейро Педро III 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Али Таха Абди 3 0
Спэн Брайан 2 0
Ског Эмиль 2 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Проделль Виктор 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Салмон Джастин 1 0
Гефверт Симон 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Jacob Lindahl 1 0
Daniel Hermansson 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
25%
5
33%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
5
25%
4
27%
61-75
3
15%
1
7%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
4
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
6
38%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
2
18%
4
21%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
7
37%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
7
35%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
5
24%
4
20%
76-90

Забито

31
34
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 8
5
16%
5
15%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
7
23%
7
21%
31-45
5
16%
9
26%
46-60
5
16%
5
15%
61-75
6
19%
3
9%
76-90

Пропущено

33
36
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 18
5
15%
2
6%
1-15
6
18%
11
31%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
5
15%
4
11%
61-75
8
24%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1
АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0
Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 28 18 5 5 42 - 24 59
2. Сундсвалль Заявка 27 14 7 6 40 - 25 49
3. Хельсинборг Заявка 28 13 7 8 44 - 26 46
4. Треллеборг Заявка 28 11 9 8 40 - 35 42
5. Норрбю Заявка 27 11 9 7 37 - 28 42
6. Ландскруна Заявка 28 12 5 11 38 - 35 41
7. Эстер Заявка 27 10 9 8 29 - 24 39
8. Эргрюте Заявка 28 8 13 7 36 - 37 37
9. Йёнчёпинг Заявка 28 9 8 11 30 - 34 35
10. Вестерос Заявка 28 8 10 10 33 - 37 34
11. Акрополис Заявка 27 9 7 11 27 - 40 34
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 27 8 7 12 34 - 37 31
13. ГАИС Заявка 27 9 3 15 29 - 38 30
14. Браге Заявка 27 7 9 11 33 - 40 30
15. Васалунд Заявка 28 7 5 16 33 - 47 26
16. Фалькенберг Заявка 27 6 7 14 30 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 11 2 1 23 - 9 35
2. Ландскруна Заявка 14 10 2 2 22 - 12 32
3. Сундсвалль Заявка 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Треллеборг Заявка 14 8 3 3 23 - 13 27
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 14 7 4 3 24 - 13 25
6. Эстер Заявка 13 6 5 2 15 - 10 23
7. Хельсинборг Заявка 14 7 2 5 22 - 12 23
8. Йёнчёпинг Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
9. Акрополис Заявка 14 6 3 5 14 - 17 21
10. Норрбю Заявка 13 5 5 3 18 - 13 20
11. Эргрюте Заявка 14 4 8 2 19 - 16 20
12. Вестерос Заявка 14 4 6 4 19 - 20 18
13. Браге Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
14. Васалунд Заявка 14 4 3 7 17 - 20 15
15. Фалькенберг Заявка 13 4 3 6 16 - 25 15
16. ГАИС Заявка 14 4 2 8 16 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 14 7 3 4 19 - 15 24
2. Хельсинборг Заявка 14 6 5 3 22 - 14 23
3. Норрбю Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
4. Сундсвалль Заявка 13 5 4 4 14 - 13 19
5. Эргрюте Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
6. Вестерос Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
7. ГАИС Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
8. Эстер Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
9. Треллеборг Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
10. Браге Заявка 14 3 5 6 17 - 22 14
11. Акрополис Заявка 13 3 4 6 13 - 23 13
12. Йёнчёпинг Заявка 14 3 3 8 11 - 21 12
13. Васалунд Заявка 14 3 2 9 16 - 27 11
14. Фалькенберг Заявка 14 2 4 8 14 - 23 10
15. Ландскруна Заявка 14 2 3 9 16 - 23 9
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 1 3 9 10 - 24 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Фендрих Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Рибейро Педро III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:0 Вестерос онлайн


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