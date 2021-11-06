Швеция: Суперэттан 2021
33' Желтая карточкаРибейро Педро
45' Желтая карточкаФендрих Фредрик
88' Желтая карточкаЭдквист Адриан
10
Омонди
Эрик
19
Бук
Робин
22
Люнг
Даниэль
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
21
Ског
Эмиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Омонди ЭрикНападающий
-
19 Бук РобинНападающий
-
22 Люнг ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
21 Ског ЭмильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонЗащитник
- Защитник
-
10 Троне ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
33'
45'
88'
История личных встреч
Йёнчёпинг
Вестерос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|7
|0.25
|Омонди Эрик
|6 (1)
|0.21
|Эдквист Адриан
|5
|0.18
|Страндсатер Даниэль
|3
|0.11
|Свенссон Йеспер
|1
|0.04
|Edin Hamidovic
|1
|0.04
|Зейдан Мустафа
|1
|0.04
|Николич Марко
|1
|0.04
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Фендрих Фредрик
|1
|0.04
|Бекай Перпарим
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Барни Юнес
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьорндал Эрик
|9
|0.32
|Йоханссон Саймон
|7
|0.25
|Проделль Виктор
|4
|0.14
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.11
|Dusan Jajic
|2
|0.07
|Троне Филип
|2
|0.07
|Эдлунд Олле
|2
|0.07
|Али Таха Абди
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Спэн Брайан
|1
|0.04
|Видхольт Вильям
|1
|0.04
|Ског Эмиль
|0
|0
|Спорронг Альбин
|0
|0
|Jacob Lindahl
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фендрих Фредрик
|5
|1
|Свенссон Йеспер
|6
|0
|Крона Себастьян
|5
|0
|Бекай Перпарим
|4
|0
|Дегерлунд Маркус
|2
|1
|Эдквист Адриан
|3
|0
|Ламин Адам Бен
|3
|0
|Густафсон Элиас
|3
|0
|Омонди Эрик
|2
|0
|Барни Юнес
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Кваква Энок
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троне Филип
|10
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|Энгстрём Давид
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|4
|0
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Али Таха Абди
|3
|0
|Спэн Брайан
|2
|0
|Ског Эмиль
|2
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Проделль Виктор
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Jacob Lindahl
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
25%
5
33%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
5
25%
4
27%
61-75
3
15%
1
7%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
4
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
6
38%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
2
18%
4
21%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
7
37%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
27%
2
11%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
7
35%
16-30
3
14%
4
20%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
5
24%
4
20%
76-90
Забито
31
34
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 8
5
16%
5
15%
1-15
3
10%
5
15%
16-30
7
23%
7
21%
31-45
5
16%
9
26%
46-60
5
16%
5
15%
61-75
6
19%
3
9%
76-90
Пропущено
33
36
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 18
5
15%
2
6%
1-15
6
18%
11
31%
16-30
3
9%
5
14%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
5
15%
4
11%
61-75
8
24%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1
АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0
Вестерос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0
Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2 Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|42 - 24
|59
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|40 - 25
|49
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|44 - 26
|46
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 35
|42
|5.
|Норрбю
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|37 - 28
|42
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|38 - 35
|41
|7.
|Эстер
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Эргрюте
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 37
|37
|9.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|35
|10.
|Вестерос
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|33 - 37
|34
|11.
|Акрополис
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|27 - 40
|34
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|34 - 37
|31
|13.
|ГАИС
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|29 - 38
|30
|14.
|Браге
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|30
|15.
|Васалунд
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 47
|26
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|30 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|23 - 9
|35
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|22 - 12
|32
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 13
|27
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|6.
|Эстер
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 10
|23
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 12
|23
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|9.
|Акрополис
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 17
|21
|10.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|19 - 16
|20
|12.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Браге
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|14.
|Васалунд
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 20
|15
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 25
|15
|16.
|ГАИС
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Норрбю
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 21
|17
|6.
|Вестерос
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|7.
|ГАИС
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|8.
|Эстер
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 14
|16
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 22
|15
|10.
|Браге
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|11.
|Акрополис
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 23
|13
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 21
|12
|13.
|Васалунд
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 27
|11
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 23
|10
|15.
|Ландскруна
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|16 - 23
|9
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 24
|6