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Швеция: Суперэттан

2022
Вестерос
4:4
Конец матча
Треллеборг
0'
1:0
33' Гол
Viktor Granath
1:1
42' Гол
Амин Симон
2:1
44' Гол
Viktor Granath
2:2
54' Гол
Модиг Йеспер
3:2
57' Гол
Йоханссон Саймон
3:3
62' Гол
Мортенсен Николас
3:4
73' Гол в свои ворота
Рибейро Педро
4:4
85' Гол
Viktor Granath
90' Желтая карточка
Павлик Михал
90'+10
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
4
Дегерлунд
Маркус
7
Рибейро
Педро
III
8
Daniel
Ask
2
Herman
Magnusson
20
Гамбош
Мартин
11
Гефверт
Симон
6
Йоханссон
Саймон
9
Проделль
Виктор
14
Viktor
Granath
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
23
Бедварссон
Бедвар
20
Дхайни
Мухаммед-Али
22
Блумберг
Юхан
21
Амин
Симон
26
Бркич
Харис
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Вестерос
3-4-3
Треллеборг
4-1-2-1-2

История личных встреч

Вестерос
Треллеборг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
ШК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 13 0.68
Йоханссон Саймон 4 0.21
Dusan Jajic 2 0.11
Daniel Ask 1 0.05
Гефверт Симон 1 0.05
Max Larsson 1 0.05
Проделль Виктор 1 0.05
Рибейро Педро III 1 (1) 0.05
Адольфссон Йеспер 1 (1) 0.05
Троне Филип 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Mohammed Yousef 0 0
Ског Эмиль 0 0
Alex Douglas 0 0
Раск Теодор 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 7 0.37
Мортенсен Николас 7 0.37
Амин Симон 3 0.16
Бьеркен Фритьоф 3 0.16
Йенссон Исак 3 0.16
Бркич Харис 2 0.11
Саид Мохаммед 1 0.05
Модиг Йеспер 1 0.05
Халльберг Херман 1 0.05
Бедварссон Бедвар 1 0.05
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Ask 2 1
Рибейро Педро III 3 0
Dusan Jajic 3 0
Раск Теодор 3 0
Max Larsson 3 0
Йоханссон Саймон 2 0
Гефверт Симон 2 0
Ahmad Faqa 2 0
Троне Филип 1 0
Ског Эмиль 1 0
Павлик Михал 1 0
Фагерстрём Антон 1 0
Эдлунд Олле 1 0
Alex Douglas 1 0
Miguel Sandberg 1 0
Mohammed Yousef 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 6 0
Блумберг Юхан 4 0
Модиг Йеспер 4 0
Бркич Харис 4 0
Дхайни Мухаммед-Али 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Мортенсен Николас 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Йенссон Исак 2 0
Othmane Salama 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
6
35%
5
31%
76-90

Пропущено

19
21
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
11%
4
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
6
32%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
26%
5
24%
76-90

Забито

9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
6
35%
6
55%
76-90

Забито

26
30
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
5
19%
2
7%
1-15
5
19%
5
17%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
1
4%
10
33%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
8
31%
6
20%
76-90

Пропущено

36
32
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
4
11%
5
16%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
7
19%
7
22%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
11
31%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1
Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 19 14 2 3 46 - 17 44
2. Броммапойкарна 19 10 5 4 40 - 27 35
3. Браге 19 9 7 3 34 - 19 34
4. Эстер 19 8 7 4 31 - 23 31
5. Треллеборг 19 8 6 5 31 - 31 30
6. Сковде АИК 19 8 6 5 25 - 24 30
7. Сирианска Эскильстуна 19 8 3 8 35 - 30 27
8. Утсиктенс 19 7 5 7 28 - 26 26
9. Эребру 19 7 3 9 20 - 24 24
10. Ландскруна 19 5 7 7 24 - 31 22
11. Эргрюте 19 4 8 7 25 - 31 20
12. Норрбю 19 5 5 9 20 - 29 20
13. Йёнчёпинг 19 5 4 10 26 - 37 19
14. Вестерос 19 4 7 8 27 - 35 19
15. Далкурд 19 5 3 11 17 - 31 18
16. Эстерсунд 19 3 6 10 17 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 10 8 2 0 28 - 11 26
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 10 5 3 2 17 - 8 18
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Эстер 9 4 2 3 16 - 14 14
8. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
9. Сковде АИК 10 3 4 3 10 - 11 13
10. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
12. Далкурд 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Вестерос 10 2 5 3 17 - 19 11
14. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
15. Эстерсунд 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Сковде АИК 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 10 4 5 1 15 - 9 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 10 4 3 3 18 - 19 15
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
8. Ландскруна 11 2 4 5 11 - 18 10
9. Броммапойкарна 9 2 3 4 12 - 16 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
12. Эребру 9 2 2 5 8 - 12 8
13. Сирианска Эскильстуна 9 2 2 5 14 - 17 8
14. Норрбю 9 2 1 6 10 - 18 7
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 19 6
16. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Амин Симон бьет в цель!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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