Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!

42' Г О О О О Л - Амин Симон бьет в цель!

33' Г О О О О Л - Viktor Granath бьет в цель!