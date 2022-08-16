4:4
Конец матча
0'
1:0
33' ГолViktor Granath
1:1
42' ГолАмин Симон
2:1
44' ГолViktor Granath
2:2
54' ГолМодиг Йеспер
3:2
57' ГолЙоханссон Саймон
3:3
62' ГолМортенсен Николас
3:4
73' Гол в свои воротаРибейро Педро
4:4
85' ГолViktor Granath
90' Желтая карточкаПавлик Михал
90'+10
Ход матча
33'
1:0
42'
1:1
44'
2:1
54'
2:2
57'
3:2
62'
3:3
73'
3:4
85'
4:4
90'
17
Йенссон
Исак
21
Амин
Симон
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Dusan JajicПолузащитник
-
22 Павлик МихалПолузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max Larsson
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Вестерос
Треллеборг
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|13
|0.68
|Йоханссон Саймон
|4
|0.21
|Dusan Jajic
|2
|0.11
|Daniel Ask
|1
|0.05
|Гефверт Симон
|1
|0.05
|Max Larsson
|1
|0.05
|Проделль Виктор
|1
|0.05
|Рибейро Педро III
|1 (1)
|0.05
|Адольфссон Йеспер
|1 (1)
|0.05
|Троне Филип
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Mohammed Yousef
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Раск Теодор
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|7
|0.37
|Мортенсен Николас
|7
|0.37
|Амин Симон
|3
|0.16
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.16
|Йенссон Исак
|3
|0.16
|Бркич Харис
|2
|0.11
|Саид Мохаммед
|1
|0.05
|Модиг Йеспер
|1
|0.05
|Халльберг Херман
|1
|0.05
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.05
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Ask
|2
|1
|Рибейро Педро III
|3
|0
|Dusan Jajic
|3
|0
|Раск Теодор
|3
|0
|Max Larsson
|3
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Гефверт Симон
|2
|0
|Ahmad Faqa
|2
|0
|Троне Филип
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Павлик Михал
|1
|0
|Фагерстрём Антон
|1
|0
|Эдлунд Олле
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Miguel Sandberg
|1
|0
|Mohammed Yousef
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|6
|0
|Блумберг Юхан
|4
|0
|Модиг Йеспер
|4
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|4
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Мортенсен Николас
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
6
35%
5
31%
76-90
Пропущено
19
21
6 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
11%
4
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
21%
5
24%
31-45
6
32%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
26%
5
24%
76-90
Забито
9
14
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
11%
1
7%
1-15
3
33%
3
21%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
12%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
6
35%
6
55%
76-90
Забито
26
30
16 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
5
19%
2
7%
1-15
5
19%
5
17%
16-30
6
23%
5
17%
31-45
1
4%
10
33%
46-60
1
4%
2
7%
61-75
8
31%
6
20%
76-90
Пропущено
36
32
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 16
4
11%
5
16%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
7
19%
7
22%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
5
14%
4
13%
61-75
11
31%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вестерос - Броммапойкарна 0:1 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эргрюте - Вестерос 1:1
Вестерос - Ландскруна 3:0 Норрбю - Вестерос 1:0 Вестерос - Браге 1:3 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Хальмстад 2:2 Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|19
|14
|2
|3
|46 - 17
|44
|2.
|Броммапойкарна
|19
|10
|5
|4
|40 - 27
|35
|3.
|Браге
|19
|9
|7
|3
|34 - 19
|34
|4.
|Эстер
|19
|8
|7
|4
|31 - 23
|31
|5.
|Треллеборг
|19
|8
|6
|5
|31 - 31
|30
|6.
|Сковде АИК
|19
|8
|6
|5
|25 - 24
|30
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|19
|8
|3
|8
|35 - 30
|27
|8.
|Утсиктенс
|19
|7
|5
|7
|28 - 26
|26
|9.
|Эребру
|19
|7
|3
|9
|20 - 24
|24
|10.
|Ландскруна
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|11.
|Эргрюте
|19
|4
|8
|7
|25 - 31
|20
|12.
|Норрбю
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|13.
|Йёнчёпинг
|19
|5
|4
|10
|26 - 37
|19
|14.
|Вестерос
|19
|4
|7
|8
|27 - 35
|19
|15.
|Далкурд
|19
|5
|3
|11
|17 - 31
|18
|16.
|Эстерсунд
|19
|3
|6
|10
|17 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|10
|8
|2
|0
|28 - 11
|26
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Эстер
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|8.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|9.
|Сковде АИК
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|Далкурд
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Вестерос
|10
|2
|5
|3
|17 - 19
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|15.
|Эстерсунд
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|2.
|Сковде АИК
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|10
|4
|3
|3
|18 - 19
|15
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Эргрюте
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|8.
|Ландскруна
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|9.
|Броммапойкарна
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|12.
|Эребру
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|9
|2
|2
|5
|14 - 17
|8
|14.
|Норрбю
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Эстерсунд
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|16.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
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