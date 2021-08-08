Швеция: Аллсвенскан 2021
Хеккен
5:0
Конец матча
Стадион: Бравида Арена Зрители: 994
Эстерсунд
1:0
20' ГолИрандуст Далехо
2:0
37' ГолБенгтссон Лео
40' Желтая карточкаМенса Самуэль
44' Желтая карточкаИрандуст Далехо
45' Желтая карточкаФальцетас Александр
3:0
51' ПенальтиЕремеефф Александер
4:0
55' ГолБенгтссон Лео
69' Желтая карточкаСелларс Джерелл
5:0
80' ГолХейнтс Тобиас
90' Желтая карточкаТёрготт Блэйр
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Авад АхмедНападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
20'
37'
2:0
40'
44'
51'
55'
4:0
69'
80'
5:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Еремеефф Александер
|7 (4)
|0.5
|2.
|Траоре Бени
|2
|0.14
|3.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0.14
|4.
|Ирандуст Далехо
|2
|0.14
|5.
|Валемарк Патрик
|2
|0.14
|6.
|Бенгтссон Лео
|2
|0.14
|7.
|Юссеф Али
|2
|0.14
|8.
|Ольссон Мартин
|1
|0.07
|9.
|Экполо Годсвилл
|1
|0.07
|10.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.07
|11.
|Берггрен Густав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|5
|0.36
|2.
|Кпозо Патрик
|2
|0.14
|3.
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.14
|4.
|Мукийби Рональд
|2
|0.14
|5.
|Кроон Симон
|1
|0.07
|6.
|Авад Ахмед
|1
|0.07
|7.
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.07
|8.
|Хёрберг Феликс
|1
|0.07
|9.
|Перри Небию
|0
|0
|10.
|Бельман Хенрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фальцетас Александр
|4
|0
|2.
|Берггрен Густав
|4
|0
|3.
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|4.
|Ольссон Мартин
|2
|1
|5.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|3
|0
|7.
|Хаммар Юхан
|3
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|9.
|Еремеефф Александер
|2
|0
|10.
|Дальберг Понтус
|2
|0
|11.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|12.
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|13.
|Валемарк Патрик
|2
|0
|14.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|15.
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|16.
|Траоре Бени
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арин Франк
|3
|1
|2.
|Сонко-Сундберг Ноа
|3
|0
|3.
|Хауган Эйрик
|3
|0
|4.
|Фрицсон Людвиг
|3
|0
|5.
|Тёрготт Блэйр
|2
|0
|6.
|Менса Самуэль
|2
|0
|7.
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|8.
|Бельман Хенрик
|2
|0
|9.
|Досис Николаос
|2
|0
|10.
|Кроон Симон
|1
|0
|11.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|12.
|Кейта Али II
|1
|0
|13.
|Кпозо Патрик
|1
|0
|14.
|Селларс Джерелл
|1
|0
|15.
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|16.
|Штольт Малкольм
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|31.82% (7)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|Эстерсунд
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен
Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё Хальмстад 1:0 Хеккен Хеккен 4:1 Варберг БоИС Хеккен 3:4 Дегерфорс
Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =5 -11Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг
Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Акрополис
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|2.
|Мальмё
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|31 - 16
|30
|3.
|АИК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 13
|26
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 17
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 13
|20
|7.
|Хеккен
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 18
|19
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 16
|16
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 11
|16
|11.
|Сириус
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 25
|15
|12.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|13.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|14.
|Эребру
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 27
|12
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Мальмё
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|4.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|5.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Кальмар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Сириус
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|11.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|4 - 3
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 9
|7
|16.
|Эребру
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|2.
|Юргорден
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Эльфсборг
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|4.
|Хеккен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Хаммарбю
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Гётеборг
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|8.
|АИК
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|10.
|Кальмар
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 17
|6
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|13.
|Сириус
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|14.
|Дегерфорс
|0:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|7
|0
|3
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|7
|0
|2
|3.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|7
|4
|2
|4.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|7
|0
|0
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|7
|0
|3.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|4.
|Хаммарбю
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|5.
|Мьельбю
|Кричак Иван
|5
|0