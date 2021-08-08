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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
5:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 994
Эстерсунд
0'
1:0
20' Гол
Ирандуст Далехо
2:0
37' Гол
Бенгтссон Лео
40' Желтая карточка
Менса Самуэль
44' Желтая карточка
Ирандуст Далехо
45' Желтая карточка
Фальцетас Александр
3:0
51' Пенальти
Еремеефф Александер
4:0
55' Гол
Бенгтссон Лео
69' Желтая карточка
Селларс Джерелл
5:0
80' Гол
Хейнтс Тобиас
90' Желтая карточка
Тёрготт Блэйр
90'+3
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
4
Тойвио
Йоона
22
Карлссон
Тобиас
III
15
Ольссон
Мартин
17
Берггрен
Густав
6
Фальцетас
Александр
19
Ирандуст
Далехо
23
Валемарк
Патрик
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
1
Кейта
Али
II
20
Хёрберг
Феликс
23
Менса
Самуэль
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
11
Бельман
Хенрик
22
Колкетт
Чарли
6
Досис
Николаос
13
Фрицсон
Людвиг
29
Карлссон
Грач
Себастьян
7
Тёрготт
Блэйр
Хеккен
4-3-3
Эстерсунд
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 7 (4) 0.5
2. Траоре Бени 2 0.14
3. Хейнтс Тобиас 2 0.14
4. Ирандуст Далехо 2 0.14
5. Валемарк Патрик 2 0.14
6. Бенгтссон Лео 2 0.14
7. Юссеф Али 2 0.14
8. Ольссон Мартин 1 0.07
9. Экполо Годсвилл 1 0.07
10. Линдгрен Расмус 1 0.07
11. Берггрен Густав 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 5 0.36
2. Кпозо Патрик 2 0.14
3. Йно-Батист Фрэнсис 2 0.14
4. Мукийби Рональд 2 0.14
5. Кроон Симон 1 0.07
6. Авад Ахмед 1 0.07
7. Сонко-Сундберг Ноа 1 0.07
8. Хёрберг Феликс 1 0.07
9. Перри Небию 0 0
10. Бельман Хенрик 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Фальцетас Александр 4 0
2. Берггрен Густав 4 0
3. Бенгтссон Лео 4 0
4. Ольссон Мартин 2 1
5. Линдгрен Расмус 3 0
6. Фрайберг Эрик 3 0
7. Хаммар Юхан 3 0
8. Абрахамссон Петер 2 0
9. Еремеефф Александер 2 0
10. Дальберг Понтус 2 0
11. Хейнтс Тобиас 2 0
12. Ирандуст Далехо 2 0
13. Валемарк Патрик 2 0
14. Тойвио Йоона 1 0
15. Экполо Годсвилл 1 0
16. Траоре Бени 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 3 1
2. Сонко-Сундберг Ноа 3 0
3. Хауган Эйрик 3 0
4. Фрицсон Людвиг 3 0
5. Тёрготт Блэйр 2 0
6. Менса Самуэль 2 0
7. Хёрберг Феликс 2 0
8. Бельман Хенрик 2 0
9. Досис Николаос 2 0
10. Кроон Симон 1 0
11. Ссеванкамбо Исак 1 0
12. Кейта Али II 1 0
13. Кпозо Патрик 1 0
14. Селларс Джерелл 1 0
15. Йно-Батист Фрэнсис 1 0
16. Штольт Малкольм 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 9.09% (2) 13.64% (3) 22.73% (5) 31.82% (7) 13.64% (3) 9.09% (2)
 Эстерсунд 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен
Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё Хальмстад 1:0 Хеккен Хеккен 4:1 Варберг БоИС Хеккен 3:4 Дегерфорс
Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Эстерсунд 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:1 Хальмстад Эльфсборг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Гётеборг
Дегерфорс 3:1 Эстерсунд АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Эстерсунд 1:2 АИК Юргорден 2:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Акрополис

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Хеккен 2:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эстерсунд Кубок Хеккен 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эстерсунд 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Хеккен 1:3 Эстерсунд Кубок Хеккен 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Хеккен Аллсвенскан Эстерсунд 0:5 Хеккен Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 14 9 3 2 25 - 12 30
2. Мальмё Заявка 14 9 3 2 31 - 16 30
3. АИК Заявка 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Эльфсборг 2:0 Заявка 14 8 2 4 21 - 13 26
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 14 6 5 3 25 - 17 23
6. Норрчёпинг Заявка 13 6 2 5 17 - 13 20
7. Хеккен Заявка 14 5 4 5 23 - 18 19
8. Кальмар Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9. Гётеборг 0:0 Заявка 14 3 7 4 15 - 16 16
10. Хальмстад Заявка 14 3 7 4 10 - 11 16
11. Сириус Заявка 13 4 3 6 15 - 25 15
12. Дегерфорс 0:2 Заявка 14 4 3 7 14 - 23 15
13. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 16 - 22 13
14. Эребру Заявка 14 3 3 8 11 - 27 12
15. Мьельбю Заявка 14 2 5 7 11 - 18 11
16. Эстерсунд Заявка 14 2 3 9 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Юргорден Заявка 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Мальмё Заявка 6 5 1 0 16 - 7 16
4. Эльфсборг 2:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 8 16
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 7 4 3 0 16 - 8 15
6. Норрчёпинг Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Кальмар Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Сириус Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Дегерфорс 0:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Хеккен Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
11. Гётеборг 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Хальмстад Заявка 7 1 6 0 4 - 3 9
13. Мьельбю Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
14. Варберг БоИС Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
15. Эстерсунд Заявка 7 2 1 4 13 - 9 7
16. Эребру Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
2. Юргорден Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
3. Эльфсборг 2:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
4. Хеккен Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
5. Норрчёпинг Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Хаммарбю 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Гётеборг 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
8. АИК Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Хальмстад Заявка 7 2 1 4 6 - 8 7
10. Кальмар Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
11. Эребру Заявка 7 2 0 5 6 - 17 6
12. Варберг БоИС Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
13. Сириус Заявка 7 1 2 4 8 - 19 5
14. Дегерфорс 0:2 Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
15. Мьельбю Заявка 8 0 3 5 8 - 14 3
16. Эстерсунд Заявка 7 0 2 5 2 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 7 0 3
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 7 0 2
3. Хеккен Еремеефф Александер 7 4 2
4. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 7 0 0
5. Сириус Куаку Кристиан III 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. Сириус Хелльборг Адам 7 0
3. АИК Ларссон Себастьян 5 0
4. Хаммарбю Андерсен Йеппе 5 0
5. Мьельбю Кричак Иван 5 0
Весь список
Где смотреть матч Хеккен 5:0 Эстерсунд онлайн




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