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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Герта
0' 9'
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
18
Нкунку
Кристофер
10
Форсберг
Эмиль
3
Анхелиньо
Хосе
9
Поульсен
Юссуф
1
Шволов
Александер
42
Зефёйк
Дейовайсио
5
Штарк
Никлас
31
Дордой
Мартон
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
10
Эккеленкамп
Юрген
6
Дарида
Владимир
7
Зельке
Дейви
РБ Лейпциг
4-2-3-1
Герта
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

РБ Лейпциг
Герта

8 матчей

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
-12.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
-12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
0:3
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:4
Б
5:0
Б
0:3
Б
2:3
Б
1:4
Б
2:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собослаи Доминик 2 0.4
Андре Силва 1 (1) 0.2
Форсберг Эмиль 1 0.2
Лаймер Конрад 1 0.2
Хайдара Амаду 1 0.2
Кампль Кевин 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердар Суат 2 0.4
Йоветич Стеван 1 0.2
Маолида Мизиан 1 0.2
Эккеленкамп Юрген 1 0.2
Лукебакио Доди 1 (1) 0.2
Дарида Владимир 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 2 0
Платтенхардт Марвин 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Сердар Суат 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 0 0 16.67% (1) 50% (3) 33.33% (2) 0
 Герта 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:4 Бавария Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 4:0 Штуттгарт Майнц 1:0 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария
Герта Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Герта 2:1 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Герта Бавария 5:0 Герта Герта 1:2 Вольфсбург
Кёльн 3:1 Герта Меппен 0:1 Герта Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Герта 4:3 Ливерпуль Герта 1:1 Любек Санкт-Паули 2:2 Герта Герта 4:4 Ганновер 96 Бабельсберг 1:3 Герта Нойруппин 0:7 Герта Герта 16:0 СВ Шварц-Рот Нойштадт Хоффенхайм 2:1 Герта Герта 0:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Герта Герта 0:0 Арминия Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 5 1 0 23 - 5 16
2. Вольфсбург 0:0 Заявка 6 4 2 0 7 - 2 14
3. Боруссия Д Заявка 5 4 0 1 17 - 11 12
4. Байер Л 0:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
5. Майнц 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
6. Кёльн 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Фрайбург Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
8. Герта 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 12 7
9. Унион Берлин 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Хоффенхайм 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
11. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
13. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 6 0 5 1 5 - 8 5
14. Арминия 0:0 Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
15. Штуттгарт Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
16. Боруссия М Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Бохум Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 15 - 2 9
2. Боруссия Д Заявка 3 3 0 0 12 - 6 9
3. Майнц 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Кёльн 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Байер Л 0:0 Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
9. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Герта 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Бохум Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 8 - 7 3
14. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16. Арминия 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
17. Хоффенхайм 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Байер Л 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Фрайбург Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Майнц 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
7. Герта 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
8. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Кёльн 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
12. Арминия 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Унион Берлин 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
14. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Штуттгарт Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Боруссия М Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 0
3. Кёльн Модест Антони 4 0 0
4. Байер Л Шик Патрик 4 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 3 0 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 2 1
3. Айнтрахт Фр Ленц Кристофер 3 0
4. Байер Л Диаби Мусса 3 0
5. Кёльн Кайнц Флориан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 9'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Тусар Люка
  • 8'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Платтенхардт Марвин из команды Герта делает неудачный навес.
  • 6'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 61%, Герта: 39%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Нкунку Кристофер
  • 4'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Игрок команды РБ Лейпциг нанес удар, но мяч был заблокирован
  • 3'
    Плохо сыграл Шволов Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 2'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    РБ Лейпциг начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
РБ Лейпциг 93.7% (133)
X 4.2% (6)
Герта 2.1% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Герта
1.34
6.10
9.50
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Новости
Где смотреть матч РБ Лейпциг 0:0 Герта онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Герта

Исход игры
РБ Лейпциг
93.7% (133)
Ничья
4.2% (6)
Герта
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.54% (91)
Меньше
35.46% (50)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
44.4% (63)
2:0 РБ Лейпциг
22.5% (32)
3:1 РБ Лейпциг
14.1% (20)
1:0 РБ Лейпциг
7.7% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:2 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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