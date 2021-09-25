Германия: Бундеслига 2021-2022
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Герта
44
Кампль
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Cimo Roecker
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Герта
8 матчей
87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
-12.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
-12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Собослаи Доминик
|2
|0.4
|Андре Силва
|1 (1)
|0.2
|Форсберг Эмиль
|1
|0.2
|Лаймер Конрад
|1
|0.2
|Хайдара Амаду
|1
|0.2
|Кампль Кевин
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердар Суат
|2
|0.4
|Йоветич Стеван
|1
|0.2
|Маолида Мизиан
|1
|0.2
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.2
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.2
|Дарида Владимир
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|33.33% (2)
|0
|Герта
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Кёльн 1:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 6:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:4 Бавария Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 4:0 Штуттгарт Майнц 1:0 РБ Лейпциг Зандхаузен 0:4 РБ Лейпциг Аякс 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:2 Монпелье РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария
Герта Последние 20 матчей: +10 =6 -4Герта 2:1 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Герта Бавария 5:0 Герта Герта 1:2 Вольфсбург
Кёльн 3:1 Герта Меппен 0:1 Герта Газишехир Газиантеп 0:3 Герта Герта 4:3 Ливерпуль Герта 1:1 Любек Санкт-Паули 2:2 Герта Герта 4:4 Ганновер 96 Бабельсберг 1:3 Герта Нойруппин 0:7 Герта Герта 16:0 СВ Шварц-Рот Нойштадт Хоффенхайм 2:1 Герта Герта 0:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Герта Герта 0:0 Арминия Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 5
|16
|2.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|7 - 2
|14
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 11
|12
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|5.
|Майнц
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|6.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Герта
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|9.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|12.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|13.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 8
|5
|14.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 2
|9
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 6
|9
|3.
|Майнц
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Герта
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|17.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Майнц
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|Герта
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|12.
|Арминия
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|0
|3.
|Кёльн
|Модест Антони
|4
|0
|0
|4.
|Байер Л
|Шик Патрик
|4
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3
|0
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|2
|1
|3.
|Айнтрахт Фр
|Ленц Кристофер
|3
|0
|4.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|3
|0
|5.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|1
|1
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Герта
Исход игры
РБ Лейпциг
93.7% (133)
Ничья
4.2% (6)
Герта
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.54% (91)
Меньше
35.46% (50)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
44.4% (63)
2:0 РБ Лейпциг
22.5% (32)
3:1 РБ Лейпциг
14.1% (20)
1:0 РБ Лейпциг
7.7% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:2 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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