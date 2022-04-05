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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
 
Позже

Стадион:
Майнц

История личных встреч

Вольфсбург
Майнц

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

26 матчей

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
3:0
Б
2:3
Б
0:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:4
Б
0:2
Б
3:3
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 8 0.27
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.2
Арнольд Максимилиан 4 0.13
Баку Ридле 3 0.1
Крузе Макс 3 (1) 0.1
Винд Жонас 2 0.07
Вранкс Астер 2 0.07
Филипп Максимилиан 1 0.03
Руссийон Жером 1 0.03
Вальдшмидт Лука 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Герхардт Янник 0 0
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 10 (1) 0.33
Онисиво Карим 5 0.17
Ли Чхэ-Сон II 4 0.13
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.13
Видмер Сильван 3 0.1
Хак Александер 3 0.1
Ньякат Мусса 3 (2) 0.1
Бутьюс Жан-Поль 2 0.07
Стах Антон 1 0.03
Аарон Мартин 1 0.03
Штёгер Кевин 1 0.03
Салаи Адам 1 0.03
Бель Штефан 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Лукоки Андерсон 1 0.03
Бюргзорг Делано 1 0.03
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 4 3
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Баку Ридле 4 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Герхардт Янник 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Вранкс Астер 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 7 2
Бель Штефан 8 0
Хак Александер 5 1
Свенссон Бо 6 0
Стах Антон 6 0
Аарон Мартин 5 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Небель Пауль 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Салаи Адам 1 0
Видмер Сильван 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
5
29%
29%
1
6%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

20
27
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
10%
4
15%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
4
20%
3
11%
31-45
1
5%
9
33%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
6
30%
3
11%
76-90

Забито

17
27
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
12%
7
26%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
6
35%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

31
9
14 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
6
19%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
16%
2
22%
31-45
6
19%
1
11%
46-60
4
13%
4
44%
61-75
7
23%
2
22%
76-90

Забито

34
43
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 6
7
21%
8
19%
1-15
4
12%
6
14%
16-30
3
9%
5
12%
31-45
8
24%
6
14%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
6
18%
12
28%
76-90

Пропущено

51
36
23 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
8
16%
4
11%
1-15
6
12%
3
8%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
7
14%
10
28%
46-60
8
16%
9
25%
61-75
13
25%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2
Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3
Майнц
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1
Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 23 3 4 89 - 29 72
2. Боруссия Д Заявка 30 20 3 7 76 - 43 63
3. РБ Лейпциг Заявка 30 16 6 8 65 - 31 54
4. Байер Л Заявка 30 15 7 8 68 - 43 52
5. Фрайбург Заявка 30 14 9 7 49 - 34 51
6. Унион Берлин Заявка 30 13 8 9 40 - 39 47
7. Кёльн Заявка 30 12 10 8 44 - 44 46
8. Хоффенхайм Заявка 30 13 6 11 50 - 45 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 30 10 9 11 40 - 42 39
10. Майнц Заявка 30 11 6 13 43 - 36 39
11. Бохум Заявка 29 10 6 13 30 - 43 36
12. Боруссия М Заявка 29 9 7 13 42 - 55 34
13. Вольфсбург Заявка 30 10 4 16 34 - 51 34
14. Аугсбург Заявка 30 8 8 14 34 - 47 32
15. Герта Заявка 30 8 5 17 32 - 66 29
16. Штуттгарт Заявка 30 6 10 14 36 - 53 28
17. Арминия Заявка 30 5 11 14 23 - 46 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 30 3 8 19 24 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
4. Унион Берлин Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
6. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
7. Кёльн Заявка 15 8 4 3 24 - 19 28
8. Фрайбург Заявка 15 8 4 3 28 - 18 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 14 7 4 3 19 - 14 25
11. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
12. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
13. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 18 - 19 20
14. Герта Заявка 15 5 3 7 21 - 31 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр Заявка 15 4 5 6 17 - 19 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 15 7 5 3 33 - 21 26
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
8. Хоффенхайм Заявка 15 5 2 8 21 - 29 17
9. Унион Берлин Заявка 15 4 4 7 19 - 25 16
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Боруссия М Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
13. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
14. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
15. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
16. Штуттгарт Заявка 15 1 7 7 11 - 23 10
17. Майнц Заявка 15 2 2 11 15 - 28 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Майнц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Вольфсбург 86% (43)
    X 12% (6)
    Майнц 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Майнц
    2.62
    3.37
    3.01
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вольфсбург - Майнц онлайн

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    Прогнозы на матч Вольфсбург - Майнц

    Исход игры
    Вольфсбург
    86% (43)
    Ничья
    12% (6)
    Майнц
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (35)
    Меньше
    28.57% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    79.59% (39)
    Нет
    20.41% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    56% (28)
    1:0 Вольфсбург
    14% (7)
    1:1 Ничья
    8% (4)
    2:0 Вольфсбург
    6% (3)
    3:1 Вольфсбург
    6% (3)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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