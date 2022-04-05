Германия: Бундеслига 2021-2022
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Стадион: Фольксваген-Арена
История личных встреч
Вольфсбург
Майнц
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
26 матчей
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
6 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|8
|0.27
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.2
|Арнольд Максимилиан
|4
|0.13
|Баку Ридле
|3
|0.1
|Крузе Макс
|3 (1)
|0.1
|Винд Жонас
|2
|0.07
|Вранкс Астер
|2
|0.07
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.03
|Борнаув Себастьян
|1
|0.03
|Герхардт Янник
|0
|0
|Штеффен Ренато
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|10 (1)
|0.33
|Онисиво Карим
|5
|0.17
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.13
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.13
|Видмер Сильван
|3
|0.1
|Хак Александер
|3
|0.1
|Ньякат Мусса
|3 (2)
|0.1
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0.07
|Стах Антон
|1
|0.03
|Аарон Мартин
|1
|0.03
|Штёгер Кевин
|1
|0.03
|Салаи Адам
|1
|0.03
|Бель Штефан
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Лукоки Андерсон
|1
|0.03
|Бюргзорг Делано
|1
|0.03
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|4
|3
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Вранкс Астер
|2
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|7
|2
|Бель Штефан
|8
|0
|Хак Александер
|5
|1
|Свенссон Бо
|6
|0
|Стах Антон
|6
|0
|Аарон Мартин
|5
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
5
29%
29%
1
6%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
5
29%
29%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
20
27
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
2
10%
4
15%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
4
20%
3
11%
31-45
1
5%
9
33%
46-60
4
20%
5
19%
61-75
6
30%
3
11%
76-90
Забито
17
27
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
2
12%
7
26%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
6
35%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
31
9
14 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
6
19%
0
0%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
5
16%
2
22%
31-45
6
19%
1
11%
46-60
4
13%
4
44%
61-75
7
23%
2
22%
76-90
Забито
34
43
14 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 6
7
21%
8
19%
1-15
4
12%
6
14%
16-30
3
9%
5
12%
31-45
8
24%
6
14%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
6
18%
12
28%
76-90
Пропущено
51
36
23 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 21
8
16%
4
11%
1-15
6
12%
3
8%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
7
14%
10
28%
46-60
8
16%
9
25%
61-75
13
25%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Вольфсбург - Арминия 4:0 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Байер Л 0:2
Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3
Майнц
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1
Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|23
|3
|4
|89 - 29
|72
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|76 - 43
|63
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|65 - 31
|54
|4.
|Байер Л
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|68 - 43
|52
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|49 - 34
|51
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|40 - 39
|47
|7.
|Кёльн
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|44 - 44
|46
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|50 - 45
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|40 - 42
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|43 - 36
|39
|11.
|Бохум
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|30 - 43
|36
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|42 - 55
|34
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|10
|4
|16
|34 - 51
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 47
|32
|15.
|Герта
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 66
|29
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|36 - 53
|28
|17.
|Арминия
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|23 - 46
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|24 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|7.
|Кёльн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 19
|28
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 18
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 31
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 19
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|33 - 21
|26
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 29
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 25
|16
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|13.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|14.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 23
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 28
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
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Прогнозы на матч Вольфсбург - Майнц
Исход игры
Вольфсбург
86% (43)
Ничья
12% (6)
Майнц
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (35)
Меньше
28.57% (14)
Обе команды забьют
Да
79.59% (39)
Нет
20.41% (10)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
56% (28)
1:0 Вольфсбург
14% (7)
1:1 Ничья
8% (4)
2:0 Вольфсбург
6% (3)
3:1 Вольфсбург
6% (3)
2:2 Ничья
4% (2)
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