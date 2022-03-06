Германия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
61' Желтая карточкаЛюбичич Деян
0:1
61' ГолПош Штефан
85' Желтая карточкаБаумгартнер Кристоф
90' Желтая карточкаБауманн Оливер
90' Желтая карточкаГриллич Флориан
90' Желтая карточкаДаббур Мунас
Ход матча
61'
61'
0:1
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
13
Ут
Марк
38
Пош
Штефан
17
Раум
Давид
9
Бебу
Ила
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
21 Шауб ЛуисНападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
24 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Хоффенхайм
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
25 матчей
28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|15
|0.6
|Кайнц Флориан
|3
|0.12
|Ут Марк
|3
|0.12
|Скири Эйе
|3
|0.12
|Андерссон Себастьян
|2
|0.08
|Дуда Ондрей
|2
|0.08
|Эзкан Салих
|2
|0.08
|Лемперте Тим
|2
|0.08
|Шауб Луис
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Хюберс Тимо
|1
|0.04
|Любичич Деян
|1
|0.04
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|7
|0.28
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.24
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0.2
|Крамарич Андрей
|4
|0.16
|Ларсен Якоб-Бруун
|4
|0.16
|Даббур Мунас
|3
|0.12
|Раум Давид
|2
|0.08
|Акпогума Кевин
|2
|0.08
|Гайгер Деннис
|2
|0.08
|Руди Себастьян
|2
|0.08
|Самассеку Диади
|2
|0.08
|Пош Штефан
|2
|0.08
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Ричардс Крис
|1
|0.04
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Хюбнер Беньямин
|1
|0.04
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Фогт Кевин
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Хюберс Тимо
|4
|0
|Любичич Деян
|4
|0
|Тилманн Ян
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Андерссон Себастьян
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Скири Эйе
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайгер Деннис
|6
|0
|Гриллич Флориан
|6
|0
|Руди Себастьян
|5
|0
|Фогт Кевин
|4
|0
|Даббур Мунас
|4
|0
|Самассеку Диади
|4
|0
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Хюбнер Беньямин
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
19
3 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
6
30%
1
5%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
10
50%
10
53%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
7
28%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
38%
6
24%
61-75
2
13%
7
28%
76-90
Забито
17
28
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
6%
2
7%
1-15
2
12%
5
18%
16-30
5
29%
29%
6
21%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
4
24%
7
25%
76-90
Пропущено
22
12
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
1
5%
4
33%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
9
41%
3
25%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
1
5%
1
8%
76-90
Забито
37
47
11 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
5%
3
6%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
6
16%
9
19%
31-45
9
24%
5
11%
46-60
3
8%
8
17%
61-75
14
38%
17
36%
76-90
Пропущено
38
37
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 18
6
16%
4
11%
1-15
4
11%
9
24%
16-30
5
13%
3
8%
31-45
9
24%
6
16%
46-60
11
29%
7
19%
61-75
3
8%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0
Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0
Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|19
|2
|4
|76 - 27
|59
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|64 - 40
|45
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|48 - 36
|43
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|51 - 29
|41
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|40 - 27
|41
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 33
|37
|8.
|Кёльн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|36 - 39
|36
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 37
|34
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 35
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|27 - 37
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|34 - 51
|27
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 58
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|31 - 47
|22
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 13
|26
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|8.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|9.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|38 - 15
|28
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 20
|14
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 21
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Хоффенхайм
Исход игры
Кёльн
30.8% (36)
Ничья
37.6% (44)
Хоффенхайм
31.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (35)
1:2 Хоффенхайм
26.5% (31)
2:1 Кёльн
15.4% (18)
1:0 Кёльн
11.1% (13)
2:2 Ничья
6% (7)
2:0 Кёльн
2.6% (3)
0:1 Хоффенхайм
2.6% (3)
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