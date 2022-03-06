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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
0:1
Конец матча

Стадион:
Хоффенхайм
0'
61' Желтая карточка
Любичич Деян
0:1
61' Гол
Пош Штефан
85' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф
90' Желтая карточка
Бауманн Оливер
90' Желтая карточка
Гриллич Флориан
90' Желтая карточка
Даббур Мунас
90'+6

Ход матча

56'
 
Рюттер Жоржиньо
Бебу Ила
61'
Любичич Деян
 
61'
0:1
Пош Штефан
(Раум Давид)
72'
Тилманн Ян
Любичич Деян
 
72'
Андерссон Себастьян
Кайнц Флориан
 
78'
 
Даббур Мунас
Крамарич Андрей
78'
 
Фогт Кевин
Акпогума Кевин
80'
Шиндлер Кингсли
Хорн Яннес
 
85'
 
Баумгартнер Кристоф
89'
Лемперте Тим
Ут Марк
 
89'
Дуда Ондрей
Шабо Юлиан
 
90'
 
Адамс Касим
Самассеку Диади
90'
 
Бауманн Оливер
90'
 
Гриллич Флориан
90'
 
Даббур Мунас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 117
Кёльн 30.8% (36)
X 37.6% (44)
Хоффенхайм 31.6% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
6
Эзкан
Салих
7
Любичич
Деян
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
14
Баумгартнер
Кристоф
18
Самассеку
Диади
17
Раум
Давид
13
Штиллер
Анджело
27
Крамарич
Андрей
9
Бебу
Ила
Кёльн
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-4-2-1

История личных встреч

Кёльн
Хоффенхайм

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

25 матчей

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:2
Б
6:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:0
К
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
3:4
Б
1:1
К
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:3
Б2
3:1
Б2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 15 0.6
Кайнц Флориан 3 0.12
Ут Марк 3 0.12
Скири Эйе 3 0.12
Андерссон Себастьян 2 0.08
Дуда Ондрей 2 0.08
Эзкан Салих 2 0.08
Лемперте Тим 2 0.08
Шауб Луис 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Любичич Деян 1 0.04
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.28
Рюттер Жоржиньо 6 0.24
Баумгартнер Кристоф 5 0.2
Крамарич Андрей 4 0.16
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.16
Даббур Мунас 3 0.12
Раум Давид 2 0.08
Акпогума Кевин 2 0.08
Гайгер Деннис 2 0.08
Руди Себастьян 2 0.08
Самассеку Диади 2 0.08
Пош Штефан 2 0.08
Кадержабек Павел 1 0.04
Ричардс Крис 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Хюбнер Беньямин 1 0.04
Адамян Саркис 1 0.04
Фогт Кевин 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Хюберс Тимо 4 0
Любичич Деян 4 0
Тилманн Ян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Стеффен Баумгарт 3 0
Андерссон Себастьян 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Эзкан Салих 3 0
Модест Антони 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Скири Эйе 2 0
Мере Хорхе 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайгер Деннис 6 0
Гриллич Флориан 6 0
Руди Себастьян 5 0
Фогт Кевин 4 0
Даббур Мунас 4 0
Самассеку Диади 4 0
Баумгартнер Кристоф 4 0
Раум Давид 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
19
3 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
6
30%
1
5%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
10
50%
10
53%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
7
28%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
6
38%
6
24%
61-75
2
13%
7
28%
76-90

Забито

17
28
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
6%
2
7%
1-15
2
12%
5
18%
16-30
5
29%
29%
6
21%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
4
24%
7
25%
76-90

Пропущено

22
12
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
1
5%
4
33%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
9
41%
3
25%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
1
5%
1
8%
76-90

Забито

37
47
11 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
2
5%
3
6%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
6
16%
9
19%
31-45
9
24%
5
11%
46-60
3
8%
8
17%
61-75
14
38%
17
36%
76-90

Пропущено

38
37
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 18
6
16%
4
11%
1-15
4
11%
9
24%
16-30
5
13%
3
8%
31-45
9
24%
6
16%
46-60
11
29%
7
19%
61-75
3
8%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0
Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0
Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 19 2 4 76 - 27 59
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Хоффенхайм Заявка 25 13 4 8 48 - 36 43
5. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
6. Фрайбург Заявка 25 11 8 6 40 - 27 41
7. Унион Берлин Заявка 25 10 7 8 32 - 33 37
8. Кёльн Заявка 25 9 9 7 36 - 39 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург Заявка 25 9 4 12 27 - 37 31
13. Боруссия М Заявка 25 7 6 12 34 - 51 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 25 6 5 14 26 - 58 23
17. Штуттгарт Заявка 25 5 7 13 31 - 47 22
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
8. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
9. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
10. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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Прогнозы 117
Кёльн 30.8% (36)
X 37.6% (44)
Хоффенхайм 31.6% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Хоффенхайм

Исход игры
Кёльн
30.8% (36)
Ничья
37.6% (44)
Хоффенхайм
31.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (35)
1:2 Хоффенхайм
26.5% (31)
2:1 Кёльн
15.4% (18)
1:0 Кёльн
11.1% (13)
2:2 Ничья
6% (7)
2:0 Кёльн
2.6% (3)
0:1 Хоффенхайм
2.6% (3)
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