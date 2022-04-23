Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Эггештайн Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Удар от ворот произведет Фрайбург

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Рефери не любит споров - именно за это Бенсебаини Рами сейчас получил желтую

87' So close! Удар головой нанес Шаллаи Роланд но мяч выбили с ленточки!

87' Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

87' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Фрайбург

85' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

82' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Бейер Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Штиндль Ларс получил желтую карточку от судьи

78' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Игрок Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург выполняет не слишком точный удар, но Янн Зоммер все равно хватает мяч.

76' Коне Куадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Скалли Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Шлоттербек Нико из команды Фрайбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

75' Скалли Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Фрайбург выполняет удар от ворот.

74' Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали

73' Эггештайн Максимилиан получил желтую карточку от судьи

73' Отличные скиллы показывает Шаллаи Роланд , обводя своих соперников

72' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Плеа Алассан получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Плеа Алассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Эггештайн Максимилиан бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

66' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

66' Зоммер Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Коне Куадио получил желтую карточку от судьи

65' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

61' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Г О О О О Л - Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

60' Хорошую попытку сделал Нойхаус Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Лука Нец из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

60' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Плеа Алассан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Лука Нец выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Ноа Вайсхаупт получил травму и заменен. Шмид Жонатан выходит на поле.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Бенсебаини Рами получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Ноа Вайсхаупт получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Ноа Вайсхаупт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Коне Куадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

49' Г О О О О О Л - Грифо Винченцо из команды Фрайбург забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Янн Зоммер прыгнул не в ту сторону.

48' После проверки VAR судья изменил решение - Фрайбург пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Чон У-Ён уходит с поля и его заменяет Ноа Вайсхаупт