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Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Гройтер Фюрт
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 38
Гройтер Фюрт 0% (0)
X 5.3% (2)
Боруссия Д 94.7% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Боруссия Д
9.69
6.30
1.34
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Боруссия Д

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:0
К
1:2
Б
1:6
Б
3:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 9 (5) 0.28
Левелинг Джейми 5 0.16
Нильсен Ховард 2 0.06
Дуджак Джереми 2 0.06
Иттен Седрик 2 0.06
Тильман Тимоти 1 0.03
Виллемс Джетро 1 0.03
Гризбек Себастьян 1 0.03
Майерхёфер Марко 1 0.03
Зегуйн Пауль 0 0
Иттер Джанлука 0 0
Нганкам Жессик 0 0
Абиама Диксон 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 21 (5) 0.66
Ройс Марко 9 0.28
Брандт Юлиан 7 0.22
Мален Дониэлл 5 0.16
Джан Эмре 5 (4) 0.16
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.13
Азар Торган 4 0.13
Беллингхем Джуд 3 0.09
Вольф Мариус 3 0.09
Тиггес Штеффен 3 0.09
Мёнье Тома 2 0.06
Дауд Махмуд 2 0.06
Джованни Рейна 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Хуммельс Матс 1 0.03
Аканджи Мануэль 1 0.03
Мукоко Юссуфа 1 0.03
Tom Rothe 1 0.03
Шульц Нико 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 6 0
Виллемс Джетро 5 0
Бауэр Максимилиан 5 0
Хргота Бранимир 4 0
Кристиансен Макс 4 0
Иттер Джанлука 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Абиама Диксон 3 0
Стефан Леитл 2 0
Сарпей Ханс 2 0
Виргевер Ник 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Грин Джулиан 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 9 0
Дауд Махмуд 6 1
Джан Эмре 5 0
Хуммельс Матс 4 0
Витсель Аксель 4 0
Мёнье Тома 4 0
Вольф Мариус 4 0
Розе Марко 2 1
Брандт Юлиан 3 0
Холанн Эрлинг 3 0
Понграчич Марин 3 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Азар Торган 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Мален Дониэлл 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Пападопулос Антониос 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Tom Rothe 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
4
27%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
20%
5
18%
46-60
5
33%
5
18%
61-75
2
13%
7
25%
76-90

Пропущено

29
25
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
10%
5
20%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
7
24%
6
24%
31-45
4
14%
5
20%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
7
24%
4
16%
76-90

Забито

14
50
8 В 1-м тайме 25
6 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 14
22 Не забивали 16
1
7%
6
12%
1-15
1
7%
11
22%
16-30
6
43%
8
16%
31-45
1
7%
7
14%
46-60
3
21%
7
14%
61-75
2
14%
11
22%
76-90

Пропущено

45
27
15 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 12
5
11%
3
11%
1-15
4
9%
5
19%
16-30
6
13%
2
7%
31-45
9
20%
4
15%
46-60
10
22%
3
11%
61-75
11
24%
10
37%
76-90

Забито

29
78
13 В 1-м тайме 36
16 Во 2-м тайме 42
12 Забивали первыми 22
12 Не забивали 2
5
17%
9
12%
1-15
2
7%
13
17%
16-30
6
21%
14
18%
31-45
4
14%
12
15%
46-60
8
28%
12
15%
61-75
4
14%
18
23%
76-90

Пропущено

74
52
29 В 1-м тайме 23
45 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 25
8
11%
8
15%
1-15
8
11%
7
13%
16-30
13
18%
8
15%
31-45
13
18%
9
17%
46-60
14
19%
6
12%
61-75
18
24%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1
Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 32 20 3 9 80 - 50 63
3. Байер Л Заявка 32 17 7 8 74 - 44 58
4. Фрайбург Заявка 32 15 10 7 56 - 40 55
5. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
6. Кёльн Заявка 32 14 10 8 51 - 46 52
7. Унион Берлин Заявка 32 14 9 9 43 - 41 51
8. Хоффенхайм Заявка 32 13 7 12 55 - 51 46
9. Майнц Заявка 32 12 6 14 46 - 42 42
10. Айнтрахт Фр Заявка 32 10 10 12 42 - 46 40
11. Бохум Заявка 31 11 6 14 34 - 48 39
12. Боруссия М Заявка 31 10 8 13 48 - 59 38
13. Вольфсбург Заявка 32 11 5 16 40 - 52 38
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 32 9 6 17 35 - 67 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 32 5 12 15 25 - 50 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 32 3 9 20 26 - 77 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Хоффенхайм Заявка 16 8 4 4 32 - 20 28
10. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
11. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
7. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
8. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 16 4 3 9 17 - 33 15
11. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
12. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
13. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гройтер Фюрт - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Гройтер Фюрт 0% (0)
    X 5.3% (2)
    Боруссия Д 94.7% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гройтер Фюрт
    Ничья
    Боруссия Д
    9.69
    6.30
    1.34
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Гройтер Фюрт - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Гройтер Фюрт - Боруссия Д

    Исход игры
    Гройтер Фюрт
    0% (0)
    Ничья
    5.3% (2)
    Боруссия Д
    94.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.38% (29)
    Меньше
    21.62% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (29)
    Нет
    21.62% (8)
    Популярный счёт
    1:3 Боруссия Д
    44.7% (17)
    1:2 Боруссия Д
    21.1% (8)
    0:2 Боруссия Д
    13.2% (5)
    0:3 Боруссия Д
    5.3% (2)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
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    Боруссия Д
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