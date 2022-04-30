Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Позже
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|9 (5)
|0.28
|Левелинг Джейми
|5
|0.16
|Нильсен Ховард
|2
|0.06
|Дуджак Джереми
|2
|0.06
|Иттен Седрик
|2
|0.06
|Тильман Тимоти
|1
|0.03
|Виллемс Джетро
|1
|0.03
|Гризбек Себастьян
|1
|0.03
|Майерхёфер Марко
|1
|0.03
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Иттер Джанлука
|0
|0
|Нганкам Жессик
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|21 (5)
|0.66
|Ройс Марко
|9
|0.28
|Брандт Юлиан
|7
|0.22
|Мален Дониэлл
|5
|0.16
|Джан Эмре
|5 (4)
|0.16
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.13
|Азар Торган
|4
|0.13
|Беллингхем Джуд
|3
|0.09
|Вольф Мариус
|3
|0.09
|Тиггес Штеффен
|3
|0.09
|Мёнье Тома
|2
|0.06
|Дауд Махмуд
|2
|0.06
|Джованни Рейна
|2
|0.06
|Витсель Аксель
|2
|0.06
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Аканджи Мануэль
|1
|0.03
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.03
|Tom Rothe
|1
|0.03
|Шульц Нико
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|6
|0
|Виллемс Джетро
|5
|0
|Бауэр Максимилиан
|5
|0
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Иттер Джанлука
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Стефан Леитл
|2
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Виргевер Ник
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Грин Джулиан
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|9
|0
|Дауд Махмуд
|6
|1
|Джан Эмре
|5
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Витсель Аксель
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Вольф Мариус
|4
|0
|Розе Марко
|2
|1
|Брандт Юлиан
|3
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Мален Дониэлл
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Пападопулос Антониос
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Tom Rothe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
4
27%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
20%
5
18%
46-60
5
33%
5
18%
61-75
2
13%
7
25%
76-90
Пропущено
29
25
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
10%
5
20%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
7
24%
6
24%
31-45
4
14%
5
20%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
7
24%
4
16%
76-90
Забито
14
50
8 В 1-м тайме 25
6 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 14
22 Не забивали 16
1
7%
6
12%
1-15
1
7%
11
22%
16-30
6
43%
8
16%
31-45
1
7%
7
14%
46-60
3
21%
7
14%
61-75
2
14%
11
22%
76-90
Пропущено
45
27
15 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 12
5
11%
3
11%
1-15
4
9%
5
19%
16-30
6
13%
2
7%
31-45
9
20%
4
15%
46-60
10
22%
3
11%
61-75
11
24%
10
37%
76-90
Забито
29
78
13 В 1-м тайме 36
16 Во 2-м тайме 42
12 Забивали первыми 22
12 Не забивали 2
5
17%
9
12%
1-15
2
7%
13
17%
16-30
6
21%
14
18%
31-45
4
14%
12
15%
46-60
8
28%
12
15%
61-75
4
14%
18
23%
76-90
Пропущено
74
52
29 В 1-м тайме 23
45 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 25
8
11%
8
15%
1-15
8
11%
7
13%
16-30
13
18%
8
15%
31-45
13
18%
9
17%
46-60
14
19%
6
12%
61-75
18
24%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1
Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|93 - 33
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|32
|20
|3
|9
|80 - 50
|63
|3.
|Байер Л
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|74 - 44
|58
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|56 - 40
|55
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|67 - 36
|54
|6.
|Кёльн
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 46
|52
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|43 - 41
|51
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 51
|46
|9.
|Майнц
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|46 - 42
|42
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|42 - 46
|40
|11.
|Бохум
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|34 - 48
|39
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|48 - 59
|38
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|40 - 52
|38
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|35 - 67
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 56
|29
|17.
|Арминия
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|25 - 50
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|32
|3
|9
|20
|26 - 77
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Байер Л
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|32 - 20
|28
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|11.
|Бохум
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 16
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|7.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 33
|15
|11.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
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Прогнозы на матч Гройтер Фюрт - Боруссия Д
Исход игры
Гройтер Фюрт
0% (0)
Ничья
5.3% (2)
Боруссия Д
94.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
78.38% (29)
Меньше
21.62% (8)
Обе команды забьют
Да
78.38% (29)
Нет
21.62% (8)
Популярный счёт
1:3 Боруссия Д
44.7% (17)
1:2 Боруссия Д
21.1% (8)
0:2 Боруссия Д
13.2% (5)
0:3 Боруссия Д
5.3% (2)
1:1 Ничья
5.3% (2)
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