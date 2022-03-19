Второй тайм

93' Том Бисхоф из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

93' Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Мартон Дардаи получил желтую карточку от судьи

92' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

91' Тактическая замена. Тусар Люка уходит с поля и его заменяет Мартон Дардаи

88' Тактическая замена. Раум Давид уходит с поля и его заменяет Марко Джон

86' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

86' Миттельштедт Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

85' Отличные скиллы показывает Миттельштедт Максимилиан , обводя своих соперников

85' Судья сигнализирует, что Том Бисхоф из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Anton Kade

84' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

83' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Anton Kade

81' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

80' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Тактическая замена. Акпогума Кевин уходит с поля и его заменяет Джастин Че

77' Тактическая замена. Рюттер Жоржиньо уходит с поля и его заменяет Том Бисхоф

76' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Боята Дедрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Г О О О О Л - Раум Давид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

74' Боята Дедрик из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Ох, нехорошо это выглядит. Тусар Люка получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Герта выполняет удар от ворот.

65' Кемпф Марк-Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Раум Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак забивает с правой ноги!

63' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Удар от ворот произведет Герта

62' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Герта

55' Акпогума Кевин получил желтую карточку от судьи

54' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Пекарик Петер получил желтую карточку от судьи

49' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

49' Раум Давид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля