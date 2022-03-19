  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
3:0
Конец матча

Стадион:
Хоффенхайм
0'
1:0
39' Гол
Штарк Никлас
50' Желтая карточка
Пекарик Петер
55' Желтая карточка
Акпогума Кевин
2:0
63' Гол
Бельфодиль Исхак
3:0
74' Гол в свои ворота
Раум Давид
90' Желтая карточка
Дордой Мартон
90'+3

Ход матча

39'
Штарк Никлас
(Платтенхардт Марвин)
1:0
50'
Пекарик Петер
 
55'
 
Акпогума Кевин
62'
 
Даббур Мунас
Гайгер Деннис
63'
Бельфодиль Исхак
(Кемпф Марк-Оливер)
2:0
68'
Миттельштедт Максимилиан
Сердар Суат
 
74'
Раум Давид
3:0
77'
 
Бишоф Том
Рюттер Жоржиньо
77'
 
Че Джастин
Акпогума Кевин
81'
Зельке Дейви
Бельфодиль Исхак
 
82'
Каде Антон
Рихтер Марко
 
88'
 
Нордтвейт Ховард
Баумгартнер Кристоф
88'
 
Йон Марко
Раум Давид
90'
Гехтер Линус
Аскасибар Сантьяго
 
90'
Дордой Мартон
Тусар Люка
 
90'
Дордой Мартон
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 113
Герта 15% (17)
X 14.2% (16)
Хоффенхайм 70.8% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
5
Штарк
Никлас
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
14
Бельфодиль
Исхак
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
7
Ларсен
Якоб-Бруун
13
Штиллер
Анджело
8
Гайгер
Деннис
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
Герта
4-1-4-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Герта
Хоффенхайм

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
0:3
Б
2:3
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:5
Б
1:1
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.22
Рихтер Марко 5 0.19
Бельфодиль Исхак 3 0.11
Эккеленкамп Юрген 3 0.11
Зельке Дейви 2 0.07
Сердар Суат 2 0.07
Дарида Владимир 1 0.04
Маолида Мизиан 1 0.04
Штарк Никлас 1 0.04
Пёнтек Кшиштоф 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Лукебакио Доди 1 (1) 0.04
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.26
Рюттер Жоржиньо 6 0.22
Баумгартнер Кристоф 6 0.22
Крамарич Андрей 4 0.15
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.15
Даббур Мунас 3 0.11
Раум Давид 2 0.07
Акпогума Кевин 2 0.07
Гайгер Деннис 2 0.07
Руди Себастьян 2 0.07
Самассеку Диади 2 0.07
Пош Штефан 2 0.07
Кадержабек Павел 1 0.04
Ричардс Крис 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Хюбнер Беньямин 1 0.04
Адамян Саркис 1 0.04
Фогт Кевин 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 6 0
Сердар Суат 6 0
Дарида Владимир 4 0
Рихтер Марко 4 0
Йоветич Стеван 3 0
Штарк Никлас 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Тусар Люка 2 0
Боята Дедрик 0 1
Кемпф Марк-Оливер 0 1
Пекарик Петер 1 0
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Дордой Мартон 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 7 0
Гайгер Деннис 6 0
Руди Себастьян 5 0
Самассеку Диади 5 0
Фогт Кевин 4 0
Даббур Мунас 4 0
Акпогума Кевин 4 0
Баумгартнер Кристоф 4 0
Раум Давид 4 0
Пош Штефан 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
20
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
3
15%
31-45
6
33%
1
5%
46-60
5
28%
5
25%
61-75
2
11%
10
50%
76-90

Пропущено

29
27
8 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
5
17%
7
26%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
7
24%
7
26%
61-75
10
34%
7
26%
76-90

Забито

9
29
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 15
2
22%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
33%
7
24%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
1
11%
4
14%
61-75
3
33%
7
24%
76-90

Пропущено

33
13
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
5
15%
4
31%
1-15
7
21%
2
15%
16-30
5
15%
2
15%
31-45
7
21%
3
23%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
6
18%
1
8%
76-90

Забито

27
49
10 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
2
7%
3
6%
1-15
1
4%
5
10%
16-30
7
26%
10
20%
31-45
6
22%
5
10%
46-60
6
22%
9
18%
61-75
5
19%
17
35%
76-90

Пропущено

62
40
25 В 1-м тайме 18
37 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 20
5
8%
4
10%
1-15
12
19%
9
23%
16-30
8
13%
5
13%
31-45
11
18%
6
15%
46-60
10
16%
8
20%
61-75
16
26%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6
Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2
Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. Фрайбург Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
4. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
5. Хоффенхайм Заявка 27 13 5 9 49 - 40 44
6. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
15. Герта Заявка 27 7 5 15 29 - 60 26
16. Штуттгарт Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17. Арминия Заявка 27 5 10 12 22 - 38 25
18. Гройтер Фюрт Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
3. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Герта 15% (17)
X 14.2% (16)
Хоффенхайм 70.8% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Герта 3:0 Хоффенхайм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Герта 3:0 Хоффенхайм

Исход игры
Герта
15% (17)
Ничья
14.2% (16)
Хоффенхайм
70.8% (80)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
49.6% (56)
1:1 Ничья
14.2% (16)
0:1 Хоффенхайм
9.7% (11)
2:1 Герта
7.1% (8)
1:3 Хоффенхайм
6.2% (7)
1:0 Герта
5.3% (6)
0:2 Хоффенхайм
5.3% (6)
2:0 Герта
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 