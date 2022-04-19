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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Бохум

История личных встреч

Боруссия Д
Бохум

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 1 победа

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
ТМК
1:3
ТМС
1:3
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 18 (3) 0.58
Ройс Марко 9 0.29
Брандт Юлиан 7 0.23
Мален Дониэлл 5 0.16
Джан Эмре 5 (4) 0.16
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.13
Азар Торган 4 0.13
Беллингхем Джуд 3 0.1
Вольф Мариус 3 0.1
Тиггес Штеффен 3 0.1
Мёнье Тома 2 0.06
Дауд Махмуд 2 0.06
Джованни Рейна 2 0.06
Витсель Аксель 2 0.06
Хуммельс Матс 1 0.03
Аканджи Мануэль 1 0.03
Мукоко Юссуфа 1 0.03
Tom Rothe 1 0.03
Шульц Нико 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 8 (1) 0.27
Хольтманн Геррит 4 0.13
Асано Такума 3 0.1
Пантович Милош 3 0.1
Цоллер Симон 2 0.07
Лосилья Антони 2 0.07
Блум Данни 2 0.07
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.03
Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
Локадия Юрген 1 (1) 0.03
Новотны Сома 1 0.03
Гамбоа Кристиан 1 0.03
Лайч Максим 1 0.03
Стафилидис Костас 0 0
Риман Мануэль 0 0
Патрик Остерхаге 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 8 0
Дауд Махмуд 6 1
Джан Эмре 5 0
Хуммельс Матс 4 0
Витсель Аксель 4 0
Мёнье Тома 4 0
Вольф Мариус 4 0
Розе Марко 2 1
Холанн Эрлинг 3 0
Понграчич Марин 3 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Азар Торган 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Мален Дониэлл 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамбоа Кристиан 6 0
Машович Эрхан 6 0
Реджбекай Элвис 5 0
Белла-Котчап Армель 5 0
Стафилидис Костас 3 1
Данило Соарес 4 0
Лосилья Антони 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Пантович Милош 2 0
Лайч Максим 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Томас Рейс 0 1
Асано Такума 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Голы по времени матча

Забито

47
14
23 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
6
13%
0
0%
1-15
9
19%
3
21%
16-30
8
17%
3
21%
31-45
7
15%
4
29%
46-60
6
13%
0
0%
61-75
11
23%
4
29%
76-90

Пропущено

23
26
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
4%
3
12%
1-15
5
22%
5
19%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
4
17%
6
23%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
8
35%
5
19%
76-90

Забито

28
20
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
3
11%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
5
18%
3
15%
46-60
5
18%
5
25%
61-75
7
25%
3
15%
76-90

Пропущено

25
13
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
5
20%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
6
24%
5
38%
31-45
5
20%
1
8%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
4
16%
3
23%
76-90

Забито

75
34
34 В 1-м тайме 15
41 Во 2-м тайме 19
22 Забивали первыми 12
2 Не забивали 11
9
12%
2
6%
1-15
11
15%
5
15%
16-30
14
19%
8
24%
31-45
12
16%
7
21%
46-60
11
15%
5
15%
61-75
18
24%
7
21%
76-90

Пропущено

48
39
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 21
6
13%
5
13%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
8
17%
7
18%
31-45
9
19%
7
18%
46-60
6
13%
6
15%
61-75
12
25%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2
Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0
Бохум
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2
Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 24 3 4 92 - 30 75
2. Боруссия Д Заявка 31 20 3 8 77 - 46 63
3. Байер Л Заявка 31 16 7 8 72 - 44 55
4. РБ Лейпциг Заявка 31 16 6 9 66 - 33 54
5. Фрайбург Заявка 31 14 10 7 52 - 37 52
6. Унион Берлин Заявка 31 14 8 9 42 - 40 50
7. Кёльн Заявка 31 13 10 8 47 - 45 49
8. Хоффенхайм Заявка 31 13 7 11 52 - 47 46
9. Айнтрахт Фр Заявка 31 10 10 11 42 - 44 40
10. Майнц Заявка 31 11 6 14 43 - 41 39
11. Вольфсбург Заявка 31 11 4 16 39 - 51 37
12. Бохум Заявка 30 10 6 14 30 - 45 36
13. Аугсбург Заявка 31 9 8 14 36 - 47 35
14. Боруссия М Заявка 30 9 8 13 45 - 58 35
15. Герта Заявка 31 9 5 17 34 - 66 32
16. Штуттгарт Заявка 31 6 10 15 36 - 55 28
17. Арминия Заявка 31 5 11 15 24 - 49 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 31 3 8 20 25 - 76 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 15 12 0 3 47 - 23 36
3. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
4. Унион Берлин Заявка 15 9 4 2 21 - 14 31
5. Кёльн Заявка 16 9 4 3 27 - 20 31
6. Майнц Заявка 15 9 4 2 28 - 8 31
7. Фрайбург Заявка 16 8 5 3 31 - 21 29
8. Хоффенхайм Заявка 15 8 4 3 29 - 16 28
9. Байер Л Заявка 15 8 2 5 35 - 22 26
10. Бохум Заявка 15 7 4 4 19 - 16 25
11. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
12. Аугсбург Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
13. Боруссия М Заявка 15 6 4 5 25 - 25 22
14. Герта Заявка 16 6 3 7 23 - 31 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 16 4 6 6 19 - 21 18
16. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
17. Гройтер Фюрт Заявка 16 3 5 8 14 - 30 14
18. Арминия Заявка 15 2 8 5 13 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 2 2 46 - 17 35
2. Байер Л Заявка 16 8 5 3 37 - 22 29
3. Боруссия Д Заявка 16 8 3 5 30 - 23 27
4. Фрайбург Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5. РБ Лейпциг Заявка 15 6 4 5 27 - 16 22
6. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
7. Унион Берлин Заявка 16 5 4 7 21 - 26 19
8. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Кёльн Заявка 15 4 6 5 20 - 25 18
10. Вольфсбург Заявка 15 4 2 9 16 - 32 14
11. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
12. Боруссия М Заявка 15 3 4 8 20 - 33 13
13. Арминия Заявка 16 3 3 10 11 - 28 12
14. Герта Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15. Бохум Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
16. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
17. Майнц Заявка 16 2 2 12 15 - 33 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 0 3 12 11 - 46 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Бохум от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Боруссия Д 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Бохум 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Бохум
    1.38
    5.75
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - Бохум онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Бохум

    Исход игры
    Боруссия Д
    95.8% (46)
    Ничья
    4.2% (2)
    Бохум
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (16)
    Нет
    66.67% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    45.8% (22)
    2:1 Боруссия Д
    14.6% (7)
    3:0 Боруссия Д
    12.5% (6)
    3:1 Боруссия Д
    8.3% (4)
    1:0 Боруссия Д
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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    Боруссия Д
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