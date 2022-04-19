Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
История личных встреч
Боруссия Д
Бохум
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 1 победа
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|0.58
|Ройс Марко
|9
|0.29
|Брандт Юлиан
|7
|0.23
|Мален Дониэлл
|5
|0.16
|Джан Эмре
|5 (4)
|0.16
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.13
|Азар Торган
|4
|0.13
|Беллингхем Джуд
|3
|0.1
|Вольф Мариус
|3
|0.1
|Тиггес Штеффен
|3
|0.1
|Мёнье Тома
|2
|0.06
|Дауд Махмуд
|2
|0.06
|Джованни Рейна
|2
|0.06
|Витсель Аксель
|2
|0.06
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Аканджи Мануэль
|1
|0.03
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.03
|Tom Rothe
|1
|0.03
|Шульц Нико
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|8 (1)
|0.27
|Хольтманн Геррит
|4
|0.13
|Асано Такума
|3
|0.1
|Пантович Милош
|3
|0.1
|Цоллер Симон
|2
|0.07
|Лосилья Антони
|2
|0.07
|Блум Данни
|2
|0.07
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.03
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|Локадия Юрген
|1 (1)
|0.03
|Новотны Сома
|1
|0.03
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.03
|Лайч Максим
|1
|0.03
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Риман Мануэль
|0
|0
|Патрик Остерхаге
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|8
|0
|Дауд Махмуд
|6
|1
|Джан Эмре
|5
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Витсель Аксель
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Вольф Мариус
|4
|0
|Розе Марко
|2
|1
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Мален Дониэлл
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Машович Эрхан
|6
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Белла-Котчап Армель
|5
|0
|Стафилидис Костас
|3
|1
|Данило Соарес
|4
|0
|Лосилья Антони
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Лайч Максим
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Томас Рейс
|0
|1
|Асано Такума
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
47
14
23 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
6
13%
0
0%
1-15
9
19%
3
21%
16-30
8
17%
3
21%
31-45
7
15%
4
29%
46-60
6
13%
0
0%
61-75
11
23%
4
29%
76-90
Пропущено
23
26
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
4%
3
12%
1-15
5
22%
5
19%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
4
17%
6
23%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
8
35%
5
19%
76-90
Забито
28
20
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
3
11%
2
10%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
5
18%
3
15%
46-60
5
18%
5
25%
61-75
7
25%
3
15%
76-90
Пропущено
25
13
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
5
20%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
6
24%
5
38%
31-45
5
20%
1
8%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
4
16%
3
23%
76-90
Забито
75
34
34 В 1-м тайме 15
41 Во 2-м тайме 19
22 Забивали первыми 12
2 Не забивали 11
9
12%
2
6%
1-15
11
15%
5
15%
16-30
14
19%
8
24%
31-45
12
16%
7
21%
46-60
11
15%
5
15%
61-75
18
24%
7
21%
76-90
Пропущено
48
39
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 21
6
13%
5
13%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
8
17%
7
18%
31-45
9
19%
7
18%
46-60
6
13%
6
15%
61-75
12
25%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2
Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0
Бохум
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2
Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|92 - 30
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 46
|63
|3.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|72 - 44
|55
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|66 - 33
|54
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|52 - 37
|52
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|42 - 40
|50
|7.
|Кёльн
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 45
|49
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|52 - 47
|46
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|42 - 44
|40
|10.
|Майнц
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|43 - 41
|39
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|11
|4
|16
|39 - 51
|37
|12.
|Бохум
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|30 - 45
|36
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|36 - 47
|35
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 58
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|34 - 66
|32
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|36 - 55
|28
|17.
|Арминия
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|24 - 49
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|25 - 76
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|47 - 23
|36
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 14
|31
|5.
|Кёльн
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|27 - 20
|31
|6.
|Майнц
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|28 - 8
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 21
|29
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 16
|28
|9.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|35 - 22
|26
|10.
|Бохум
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 16
|25
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|23 - 31
|21
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 30
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|13 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|46 - 17
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|37 - 22
|29
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 23
|27
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|27 - 16
|22
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 25
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 33
|13
|13.
|Арминия
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 28
|12
|14.
|Герта
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 35
|11
|15.
|Бохум
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|17.
|Майнц
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 33
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|11 - 46
|3
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Бохум
Исход игры
Боруссия Д
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Бохум
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
33.33% (16)
Нет
66.67% (32)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
45.8% (22)
2:1 Боруссия Д
14.6% (7)
3:0 Боруссия Д
12.5% (6)
3:1 Боруссия Д
8.3% (4)
1:0 Боруссия Д
8.3% (4)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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