Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ингольштадт
0:3
Конец матча
Стадион: Ауди-Шпортпарк
Вердер
0:1
24' Гол в свои воротаNico Antonitsch
36' Желтая карточкаMerlin Roehl
0:2
42' ГолВайзер Митчелл
0:3
49' ГолДукш Марвин
70' Желтая карточкаГросс Кристиан
79' Желтая карточкаРапп Николай
34
Merlin
Roehl
21
Топрак
Омер
23
Рапп
Николай
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Merlin RoehlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шмидт ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Roberto Patzold
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
24'
0:1
36'
42'
0:2
49'
0:3
70'
79'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Filip Bilbija
|2
|0.33
|2.
|Кутшке Штефан
|1
|0.17
|3.
|Fatih Kaya
|1
|0.17
|4.
|Эккерт Деннис
|0
|0
|5.
|Merlin Roehl
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|2
|0.33
|2.
|Шмидт Никлас
|1
|0.17
|3.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.17
|4.
|Рапп Николай
|1
|0.17
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.17
|6.
|Шмид Романо
|0
|0
|7.
|Динкчи Эрен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Rico Preissinger
|3
|0
|2.
|Эккерт Деннис
|2
|0
|3.
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|4.
|Рёзелер Нильс
|1
|0
|5.
|Кутшке Штефан
|1
|0
|6.
|Линсмайер Денис
|1
|0
|7.
|Франке Доминик
|1
|0
|8.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|9.
|Thomas Leon Keller
|1
|0
|10.
|Jalen Hawkings
|1
|0
|11.
|Merlin Roehl
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Велькович Милош
|2
|0
|2.
|Рапп Николай
|2
|0
|3.
|Фридль Марко
|2
|0
|4.
|Топрак Омер
|1
|0
|5.
|Гросс Кристиан
|1
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|7.
|Шмид Романо
|1
|0
|8.
|Динкчи Эрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингольштадт
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Вердер
|0
|0
|33.33% (3)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Ингольштадт Последние 20 матчей: +7 =8 -5Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Нюрнберг Дармштадт 6:1 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:0 Вальдхоф Ферль 1:1 Ингольштадт
Вердер Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вердер 2:0 Хераклес Вердер 3:0 Ганза Карлсруэ 0:0 Вердер Вердер 1:4 Падерборн
Оснабрюк 2:0 Вердер Фортуна 2:3 Вердер Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Вердер: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Падерборн
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Вердер
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Динамо Дрезден
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Санкт-Паули
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Нюрнберг
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Карлсруэ
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Дармштадт
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|9.
|Шальке 04
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Ганновер 96
|6
|2
|1
|3
|3 - 10
|7
|11.
|Гамбург
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|12.
|Хайденхайм
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Хольштайн Киль
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|14.
|Фортуна
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|Ганза
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Ингольштадт
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|17.
|Зандхаузен
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Хайденхайм
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Гамбург
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Ян
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Фортуна
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|6
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|1
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|3.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0
|4.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|3
|0
|5.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|3
|0