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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ингольштадт
0:3
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
0:1
24' Гол в свои ворота
Nico Antonitsch
36' Желтая карточка
Merlin Roehl
0:2
42' Гол
Вайзер Митчелл
0:3
49' Гол
Дукш Марвин
70' Желтая карточка
Гросс Кристиан
79' Желтая карточка
Рапп Николай
90'+1
24
Бунтиц
Фабиян
17
Хайнлот
Михаэль
5
Nico
Antonitsch
13
Рёзелер
Нильс
3
Франке
Доминик
22
Гебауэр
Кристиан
34
Merlin
Roehl
23
Линсмайер
Денис
35
Filip
Bilbija
9
Fatih
Kaya
7
Эккерт
Деннис
30
Цеттерер
Михаэль
8
Вайзер
Митчелл
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
3
Юнг
Антони
17
Abdenego
Nankishi
23
Рапп
Николай
36
Гросс
Кристиан
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
7
Дукш
Марвин
Ингольштадт
4-4-2
Вердер
4-5-1

Ход матча

24'
0:1
Nico Antonitsch
27'
 
Май Ларс-Лукас
Топрак Омер
36'
Merlin Roehl
 
42'
0:2
Вайзер Митчелл
(Шмид Романо)
49'
0:3
Дукш Марвин
58'
Шмидт Патрик
Fatih Kaya
 
58'
Бурджеллаб Нассим
Merlin Roehl
 
58'
Tobias Schroeck
Nico Antonitsch
 
60'
 
Мбом Жан-Мануэль
Вайзер Митчелл
61'
 
Ассале Рожер
Abdenego Nankishi
70'
 
Гросс Кристиан
78'
 
Фуллкруг Никлас
Шмид Романо
79'
 
Груев Илия
Шмидт Никлас
79'
 
Рапп Николай
81'
Jalen Hawkings
Гебауэр Кристиан
 
81'
Поульсен Андреас
Франке Доминик
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Ингольштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Filip Bilbija 2 0.33
2. Кутшке Штефан 1 0.17
3. Fatih Kaya 1 0.17
4. Эккерт Деннис 0 0
5. Merlin Roehl 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 2 0.33
2. Шмидт Никлас 1 0.17
3. Вайзер Митчелл 1 0.17
4. Рапп Николай 1 0.17
5. Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.17
6. Шмид Романо 0 0
7. Динкчи Эрен 0 0

Карточки

Ингольштадт
# Игрок      
1. Rico Preissinger 3 0
2. Эккерт Деннис 2 0
3. Байстер Максимилиан 1 0
4. Рёзелер Нильс 1 0
5. Кутшке Штефан 1 0
6. Линсмайер Денис 1 0
7. Франке Доминик 1 0
8. Бурджеллаб Нассим 1 0
9. Thomas Leon Keller 1 0
10. Jalen Hawkings 1 0
11. Merlin Roehl 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Велькович Милош 2 0
2. Рапп Николай 2 0
3. Фридль Марко 2 0
4. Топрак Омер 1 0
5. Гросс Кристиан 1 0
6. Эггештайн Максимилиан 1 0
7. Шмид Романо 1 0
8. Динкчи Эрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингольштадт 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
 Вердер 0 0 33.33% (3) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Ингольштадт Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Зандхаузен 0:2 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Нюрнберг Дармштадт 6:1 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 3:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:0 Оснабрюк Ингольштадт 3:1 Мюнхен-1860 Дуйсбург 1:5 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Саарбрюккен Ганза 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 3:2 Цвиккау Любек 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 0:0 Меппен Ингольштадт 2:2 Бавария-2 Магдебург 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:0 Вальдхоф Ферль 1:1 Ингольштадт
Вердер Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вердер 2:0 Хераклес Вердер 3:0 Ганза Карлсруэ 0:0 Вердер Вердер 1:4 Падерборн
Оснабрюк 2:0 Вердер Фортуна 2:3 Вердер Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер

Последние игры между собой

Ингольштадт: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Вердер: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ингольштадт 2:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Ингольштадт Бундеслига Ингольштадт 0:1 Вердер Товарищеские матчи Ингольштадт 2:0 Вердер Бундеслига
Вердер 0:1 Ингольштадт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 5 4 0 1 12 - 3 12
2. Падерборн 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Динамо Дрезден 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Нюрнберг 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Карлсруэ 6 2 3 1 9 - 5 9
8. Дармштадт 5 2 1 2 12 - 8 7
9. Шальке 04 5 2 1 2 9 - 9 7
10. Ганновер 96 6 2 1 3 3 - 10 7
11. Гамбург 5 1 3 1 8 - 7 6
12. Хайденхайм 5 1 3 1 3 - 3 6
13. Хольштайн Киль 6 1 2 3 7 - 13 5
14. Фортуна 5 1 1 3 7 - 10 4
15. Ганза 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Эрцгебирге Ауэ 5 0 3 2 2 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
7. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Хайденхайм 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Гамбург 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
17. Эрцгебирге Ауэ 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Ганза 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Фортуна 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1
18. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 6 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 2 1
2. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
3. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
4. Дармштадт Карич Эмир 3 0
5. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Вайзер Митчелл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Merlin Roehl получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Топрак Омер уходит с поля. Май Ларс-Лукас выходит вместо него
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Nico Antonitsch уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ингольштадт 0:3 Вердер онлайн




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