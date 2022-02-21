Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Удар от ворот произведет Виборг

49' Тибблинг Симон из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

49' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

47' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

43' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Копплин Бьорн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Тобиас Бех из команды Виборг делает заброс на партнера по команде.

42' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Раннерс

40' Как он промахнулся? Грот Джей-Рой имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Виборг выполняет удар от ворот.

34' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

33' Гравес Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Гравес Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Раннерс

29' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Оливер Бундгар Кристенсен делает длинную передачу вперед

20' Удар от ворот произведет Раннерс

20' Бонде Якуб не смог попасть в створ ударом издали

20' Отличные скиллы показывает Бонде Якуб , обводя своих соперников

18' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Матч возобновлен

13' Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Почти гол! Лауритсен Мадс пробил головой по воротам, но Патрик Карлгрен спас!

11' Хороший удар издали нанес Тобиас Бех, но отличный сейв сделал Патрик Карлгрен. Угловой.

10' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Раннерс

9' Кристиан Соренсен из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Тобиас Бех нанес удар издали, а Патрик Карлгрен отбил его обратно в игру!

9' Виборг выполняет удар от ворот.

8' Как он промахнулся? Копплин Бьорн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

7' Г О О О О Л - Бакиз Юнес первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

7' Тобиас Бех нанес удар, мяч был парирован, но Патрик Карлгрен не удержал его в руках.

7' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Раннерс

6' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Одей Стивен из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Одей Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Виборг начинает с центра поля