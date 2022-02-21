  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Раннерс
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3673
Виборг
0'
0:1
7' Гол
Бакиз Юнес
54' Желтая карточка
Hugo Andersson2
68' Желтая карточка
Кехинде Тосин
89' Желтая карточка
Жамбурек Ян
89' Желтая карточка
Грот Джей-Рой
90' Желтая карточка
Jeppe Groenning
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Бакиз Юнес
46'
Кехинде Тосин
Тибблинг Симон
 
54'
Hugo Andersson2
 
66'
Лауэнборг Фредерик
Брок-Мадсен Николай
 
66'
Андерссон Маттиас
Hugo Andersson2
 
66'
 
Бергер Софус
Бех Тобиас
66'
 
Леманс Клинт
Бонде Якуб
68'
Кехинде Тосин
 
77'
 
Джатта Алассана
Бакиз Юнес
77'
 
Жамбурек Ян
Лонвейк Джастин
84'
Alexander Illum Simmelhack
Анкерсен Якоб
 
84'
Бундгаард Филип
Йонсен Лассер Берг
 
86'
 
Путрос Франс Диа
Аниембе Даниэль
89'
 
Жамбурек Ян
89'
 
Грот Джей-Рой
90'
 
Jeppe Groenning

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
6
Йонсен
Лассер
Берг
20
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
12
Тибблинг
Симон
90
Одей
Стивен
44
Брок-Мадсен
Николай
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
31
Бех
Тобиас
23
Бакиз
Юнес
Раннерс
4-4-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Виборг

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:2
ТМК
4:4
ТМС
5:1
ТМК
2:4
ТМК
2:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
ТМК
0:0
ТМС
1:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ТМС
0:1
ТМС
1:1
СЛ
0:1
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 6 0.33
Одей Стивен 5 0.28
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.28
Каллесеэ Миккель 1 0.06
Кехинде Тосин 1 0.06
Греве Матиас 1 0.06
Писингер Симон 1 0.06
Анкерсен Якоб 1 0.06
Эгхо Марвин 1 0.06
Марксен Эрик 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.33
Бонде Якуб 4 (2) 0.22
Бакиз Юнес 3 0.17
Крамер Ларс II 3 0.17
Лонвейк Джастин 2 0.11
Бех Тобиас 2 0.11
Лауритсен Мадс 2 0.11
Christian Soerensen II 1 0.06
Ibrahim Said 1 0.06
Jeppe Groenning 1 0.06
Леманс Клинт 1 0.06
Mads Aaquist 0 0
Бергер Софус 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 4 0
Каллесеэ Миккель 4 0
Кехинде Тосин 4 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Лауридсен Йеспер 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Греве Матиас 1 0
Одей Стивен 1 0
Гравес Симон 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 2
Jeppe Groenning 5 0
Путрос Франс Диа 4 0
Лауритсен Мадс 4 0
Бонде Якуб 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Бех Тобиас 3 0
Ibrahim Said 2 0
Гординьо Лоренсо 2 0
Грот Джей-Рой 2 0
Бакиз Юнес 2 0
Jeff Mensah 1 0
Леманс Клинт 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бергер Софус 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Lars Friis 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
23%
3
19%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

12
15
10 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
5
42%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
4
40%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
3
23%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

23
26
14 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
13%
7
27%
1-15
5
22%
3
12%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
7
30%
3
12%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
1
4%
4
15%
76-90

Пропущено

20
28
16 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
6
30%
1
4%
1-15
6
30%
5
18%
16-30
4
20%
6
21%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
0
0%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2
Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2
Виборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2
Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 18 10 6 2 36 - 13 36
2. Митьюлланд 18 11 2 5 31 - 18 35
3. Брондбю 18 9 6 3 27 - 20 33
4. Ольборг 18 9 4 5 29 - 20 31
5. Силькеборг 18 6 10 2 29 - 16 28
6. Раннерс 18 8 4 6 23 - 20 28
7. Орхус 18 6 6 6 18 - 21 24
8. Виборг 18 5 8 5 27 - 27 23
9. Оденсе 18 4 7 7 25 - 26 19
10. Нордшелланн 18 4 4 10 20 - 33 16
11. Сённерйюск 18 2 4 12 13 - 36 10
12. Вайле 18 2 3 13 16 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 9 6 0 3 19 - 9 18
3. Силькеборг 9 4 4 1 14 - 6 16
4. Копенгаген 9 4 4 1 15 - 7 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Вайле 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нордшелланн 9 2 3 4 11 - 16 9
11. Сённерйюск 9 2 2 5 8 - 19 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 9 5 2 2 12 - 9 17
4. Виборг 9 4 4 1 17 - 14 16
5. Брондбю 9 3 4 2 13 - 12 13
6. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
7. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
8. Орхус 9 2 3 4 6 - 12 9
9. Оденсе 9 1 4 4 9 - 15 7
10. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 9 0 0 9 5 - 28 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Раннерс 0:1 Виборг онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 