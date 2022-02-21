Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 3673
0:1
7' ГолБакиз Юнес
54' Желтая карточкаHugo Andersson2
68' Желтая карточкаКехинде Тосин
89' Желтая карточкаЖамбурек Ян
89' Желтая карточкаГрот Джей-Рой
90' Желтая карточкаJeppe Groenning
Ход матча
7'
0:1
54'
68'
89'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Дакир ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
-
23 Бакиз ЮнесНападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Виборг
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Аль-Хаджи
|6
|0.33
|Одей Стивен
|5
|0.28
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.28
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.06
|Кехинде Тосин
|1
|0.06
|Греве Матиас
|1
|0.06
|Писингер Симон
|1
|0.06
|Анкерсен Якоб
|1
|0.06
|Эгхо Марвин
|1
|0.06
|Марксен Эрик
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
|Бундгаард Оливер
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|6
|0.33
|Бонде Якуб
|4 (2)
|0.22
|Бакиз Юнес
|3
|0.17
|Крамер Ларс II
|3
|0.17
|Лонвейк Джастин
|2
|0.11
|Бех Тобиас
|2
|0.11
|Лауритсен Мадс
|2
|0.11
|Christian Soerensen II
|1
|0.06
|Ibrahim Said
|1
|0.06
|Jeppe Groenning
|1
|0.06
|Леманс Клинт
|1
|0.06
|Mads Aaquist
|0
|0
|Бергер Софус
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|5
|0
|Писингер Симон
|4
|0
|Каллесеэ Миккель
|4
|0
|Кехинде Тосин
|4
|0
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|5
|2
|Jeppe Groenning
|5
|0
|Путрос Франс Диа
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|4
|0
|Бонде Якуб
|4
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Sebastian Groenning
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Гординьо Лоренсо
|2
|0
|Грот Джей-Рой
|2
|0
|Бакиз Юнес
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бергер Софус
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
23%
3
19%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
12
15
10 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
5
42%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
4
40%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
3
23%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
23
26
14 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
13%
7
27%
1-15
5
22%
3
12%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
7
30%
3
12%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
1
4%
4
15%
76-90
Пропущено
20
28
16 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
6
30%
1
4%
1-15
6
30%
5
18%
16-30
4
20%
6
21%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
0
0%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лестер - Раннерс 4:1 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Раннерс - Динамо Тбилиси 1:1 Раннерс - Александрия 2:2
Силькеборг - Раннерс 0:2 Скиве - Раннерс 0:5 Хорсенс - Раннерс 2:1 Хобро - Раннерс 0:3 Оденсе - Раннерс 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 Раннерс - Оденсе 0:2 Брондбю - Раннерс 1:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2
Виборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2
Виборг - Яммербугт 5:0 Виборг - Хобро 2:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|18
|10
|6
|2
|36 - 13
|36
|2.
|Митьюлланд
|18
|11
|2
|5
|31 - 18
|35
|3.
|Брондбю
|18
|9
|6
|3
|27 - 20
|33
|4.
|Ольборг
|18
|9
|4
|5
|29 - 20
|31
|5.
|Силькеборг
|18
|6
|10
|2
|29 - 16
|28
|6.
|Раннерс
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|7.
|Орхус
|18
|6
|6
|6
|18 - 21
|24
|8.
|Виборг
|18
|5
|8
|5
|27 - 27
|23
|9.
|Оденсе
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|10.
|Нордшелланн
|18
|4
|4
|10
|20 - 33
|16
|11.
|Сённерйюск
|18
|2
|4
|12
|13 - 36
|10
|12.
|Вайле
|18
|2
|3
|13
|16 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|9
|6
|0
|3
|19 - 9
|18
|3.
|Силькеборг
|9
|4
|4
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Копенгаген
|9
|4
|4
|1
|15 - 7
|16
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Ольборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Вайле
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|11.
|Сённерйюск
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|21 - 6
|20
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|9
|5
|2
|2
|12 - 9
|17
|4.
|Виборг
|9
|4
|4
|1
|17 - 14
|16
|5.
|Брондбю
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|7.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Орхус
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|9.
|Оденсе
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|10.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0