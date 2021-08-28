Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Дармштадт
4:0
Конец матча
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor Зрители: 6050
Ганновер 96
18' Желтая карточкаОкс Филипп
1:0
21' ГолПфайффер Лука
44' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
2:0
45' ГолТитц Филлип
54' Желтая карточкаПфайффер Патрик
2:0
66' Не забитый пенальтиМуслия Флоран
3:0
70' ГолШнелльхардт Фабиан
4:0
87' Гол в свои воротаКрайнц Лука
24
Зобих
Лассе
19
Карич
Эмир
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
25
Дем
Янник
11
Майна
Линтон
20
Окс
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
24 Ламти МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
Ход матча
18'
21'
1:0
44'
45'
2:0
46'
54'
66'
2:0
70'
87'
4:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Титц Филлип
|5 (1)
|1
|2.
|Пфайффер Лука
|3
|0.6
|3.
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.4
|4.
|Ману Брайдон
|1
|0.2
|5.
|Бадер Маттиас
|0
|0
|6.
|Холланд Фабиан
|0
|0
|7.
|Гьясула Клаус
|0
|0
|8.
|Хонзак Матиас
|0
|0
|9.
|Карич Эмир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|1
|0.2
|2.
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.2
|3.
|Муроя Сэй
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карич Эмир
|3
|0
|2.
|Гьясула Клаус
|2
|0
|3.
|Clemens Riedel
|2
|0
|4.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|5.
|Берко Эрих
|1
|0
|6.
|Мюллер Янник
|1
|0
|7.
|Голлер Беньямин
|1
|0
|8.
|Пфайффер Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бёрнер Юлиан
|2
|0
|2.
|Дукш Марвин
|2
|0
|3.
|Кайзер Доминик
|1
|0
|4.
|Франке Марсель
|1
|0
|5.
|Эрнст Себастьян
|1
|0
|6.
|Дем Янник
|1
|0
|7.
|Окс Филипп
|1
|0
|8.
|Муроя Сэй
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Гамбург 2:2 Дармштадт Дармштадт 6:1 Ингольштадт Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт Карлсруэ 3:0 Дармштадт
Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт Дармштадт 1:0 Оснабрюк
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза
Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс Ганновер 96 3:3 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Динамо Дрезден
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Нюрнберг
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Падерборн
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Карлсруэ
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Дармштадт
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|8.
|Гамбург
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|9.
|Хайденхайм
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Зандхаузен
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Ингольштадт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|17.
|Ганновер 96
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|6.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Хайденхайм
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|Гамбург
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Ингольштадт
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|2.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|4
|0
|1
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|3
|0
|2
|4.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|2
|5.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|2.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0
|3.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|3
|0
|4.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|5.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|1
|1