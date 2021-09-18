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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
0:3
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
10' Красная карточка
Гелиос Иоаннис
0:1
18' Гол
Эрнст Себастьян
0:2
25' Гол
Керк Себастьян
30' Желтая карточка
Майна Линтон
0:3
34' Гол
Майна Линтон
90'
1
Гелиос
Иоаннис
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
29
Меес
Джошуа
8
Мюлинг
Александер
6
Бенгер
Марсель
31
Бартельс
Фин
11
Резе
Фабиан
17
Пихлер
Бенедикт
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
23
Крайнц
Лука
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
14
Бейер
Максимилиан
10
Эрнст
Себастьян
29
Ондуа
Гаэль
37
Керк
Себастьян
11
Майна
Линтон
17
Хинтерзеер
Лукас
Хольштайн Киль
4-5-1
Ганновер 96
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меес Джошуа 2 0.29
2. Мюлинг Александер 1 0.14
3. Бартельс Фин 1 0.14
4. Скрибски Стивен 1 0.14
5. Порат Финн 1 0.14
6. Арп Янн-Фите 1 0.14
7. Резе Фабиан 0 0
8. Холтби Льюис 0 0
9. Ван ден Берг Йоханнес 0 0
10. Нойман Фил 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 2 0.29
2. Эрнст Себастьян 1 0.14
3. Дукш Марвин 1 0.14
4. Вайдандт Хендрик 1 0.14
5. Майна Линтон 1 0.14
6. Цилер Рон-Роберт 0 0
7. Хинтерзеер Лукас 0 0
8. Муроя Сэй 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
# Игрок      
1. Мюлинг Александер 2 0
2. Гелиос Иоаннис 0 1
3. Бартельс Фин 1 0
4. Фридьонссон Хольмберт 1 0
5. Эррас Патрик 1 0
6. Нойман Фил 1 0
7. Арп Янн-Фите 1 0
8. Бенгер Марсель 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Бёрнер Юлиан 2 0
2. Дукш Марвин 2 0
3. Эрнст Себастьян 2 0
4. Дем Янник 2 0
5. Кайзер Доминик 1 0
6. Франке Марсель 1 0
7. Ондуа Гаэль 1 0
8. Окс Филипп 1 0
9. Муроя Сэй 1 0
10. Майна Линтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хольштайн Киль 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3)
 Ганновер 96 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Карлсруэ 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Вайле Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 0:3 Ян Вайхе 2:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Карлсруэ 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Ян Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Хольштайн Киль 2:0 Зандхаузен Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули Вольфсбург 3:3 Ганновер 96 Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Хайденхайм
Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм

Последние игры между собой

Хольштайн Киль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 7 4 2 1 15 - 6 14
2. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
3. Карлсруэ 7 3 3 1 11 - 6 12
4. Хайденхайм 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Падерборн 6 3 2 1 12 - 5 11
6. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Динамо Дрезден 6 3 1 2 10 - 7 10
8. Шальке 04 7 3 1 3 11 - 11 10
9. Ганновер 96 7 3 1 3 6 - 10 10
10. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
11. Гамбург 6 2 3 1 10 - 8 9
12. Фортуна 7 2 2 3 9 - 11 8
13. Ганза 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Дармштадт 6 2 1 3 13 - 10 7
15. Хольштайн Киль 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 7 1 1 5 5 - 13 4
18. Эрцгебирге Ауэ 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
3. Ян 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
6. Хайденхайм 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Падерборн 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Эрцгебирге Ауэ 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
4. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
8. Динамо Дрезден 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
13. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 3 0 1 2 3 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 8 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
3. Зандхаузен Диаките Умар 2 1
4. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
5. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
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