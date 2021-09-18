Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Хольштайн Киль
0:3
Конец матча
Стадион: Holstein Stadion
Ганновер 96
10' Красная карточкаГелиос Иоаннис
0:1
18' ГолЭрнст Себастьян
0:2
25' ГолКерк Себастьян
30' Желтая карточкаМайна Линтон
0:3
34' ГолМайна Линтон
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
29
Меес
Джошуа
31
Бартельс
Фин
11
Резе
Фабиан
25
Дем
Янник
23
Крайнц
Лука
31
Бёрнер
Юлиан
29
Ондуа
Гаэль
11
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ламти МаркЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
Ход матча
10'
18'
25'
30'
34'
0:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меес Джошуа
|2
|0.29
|2.
|Мюлинг Александер
|1
|0.14
|3.
|Бартельс Фин
|1
|0.14
|4.
|Скрибски Стивен
|1
|0.14
|5.
|Порат Финн
|1
|0.14
|6.
|Арп Янн-Фите
|1
|0.14
|7.
|Резе Фабиан
|0
|0
|8.
|Холтби Льюис
|0
|0
|9.
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|10.
|Нойман Фил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|2
|0.29
|2.
|Эрнст Себастьян
|1
|0.14
|3.
|Дукш Марвин
|1
|0.14
|4.
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.14
|5.
|Майна Линтон
|1
|0.14
|6.
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|7.
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|8.
|Муроя Сэй
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мюлинг Александер
|2
|0
|2.
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|3.
|Бартельс Фин
|1
|0
|4.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|5.
|Эррас Патрик
|1
|0
|6.
|Нойман Фил
|1
|0
|7.
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|8.
|Бенгер Марсель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бёрнер Юлиан
|2
|0
|2.
|Дукш Марвин
|2
|0
|3.
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|4.
|Дем Янник
|2
|0
|5.
|Кайзер Доминик
|1
|0
|6.
|Франке Марсель
|1
|0
|7.
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|8.
|Окс Филипп
|1
|0
|9.
|Муроя Сэй
|1
|0
|10.
|Майна Линтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хольштайн Киль
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Ганновер 96
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Карлсруэ 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Вайле Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 0:3 Ян Вайхе 2:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Карлсруэ 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Ян Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Хольштайн Киль 2:0 Зандхаузен Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули Вольфсбург 3:3 Ганновер 96 Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Хайденхайм
Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Айнтрахт Нордерштедт 0:4 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Ганза Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм
Последние игры между собой
Хольштайн Киль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|2.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|3.
|Карлсруэ
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Хайденхайм
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Падерборн
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|6.
|Вердер
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Динамо Дрезден
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Шальке 04
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|9.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|6 - 10
|10
|10.
|Санкт-Паули
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Гамбург
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|12.
|Фортуна
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Ганза
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Дармштадт
|6
|2
|1
|3
|13 - 10
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Ингольштадт
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|17.
|Зандхаузен
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|Хайденхайм
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Фортуна
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Динамо Дрезден
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|13.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Дармштадт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|8
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|2
|1
|4.
|Зандхаузен
|Ценга Эрик
|3
|0
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0