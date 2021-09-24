Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ян
3:2
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
Эрцгебирге Ауэ
1:0
7' ГолБесте Ян-Никлас
2:0
11' ГолБезушков Макс
28' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
39' Желтая карточкаНазаров Дмитрий
2:1
52' ГолNikolas-Gerrit Kuehn
64' Желтая карточкаФандрих Клеменс
2:2
87' ГолБюссманн Гаэтен
88' Желтая карточкаБесте Ян-Никлас
3:2
90' ГолАльберс Андреас
90' Желтая карточкаSoufiane Messeguem
90' Желтая карточкаБарилла Энтони
11
Konrad
Faber
26
Гонтер
Сёрен
27
Хертель
Саша
31
Цолински
Бен
22
Гуйе
Бабакар
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Konrad FaberЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Беккер АндреНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
-
27 Хертель СашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гуйе БабакарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marc Hensel
Ход матча
7'
1:0
11'
2:0
28'
39'
52'
64'
87'
88'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Ян
Эрцгебирге Ауэ
4 матча
50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
-75%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
0%
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
0%
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
14 матчей
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безушков Макс
|4
|0.5
|Сингх Сарприт
|2
|0.25
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.25
|Гимбер Бенедикт
|2
|0.25
|Альберс Андреас
|1
|0.13
|Векессер Эрик
|1
|0.13
|Отто Давид
|1
|0.13
|Брайткройц Стив
|1
|0.13
|Кеннеди Скотт
|1
|0.13
|Звартс Йоэл
|1
|0.13
|Бухальфа Карло
|1
|0.13
|Konrad Faber
|0
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйе Бабакар
|2
|0.25
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.13
|Nikolas-Gerrit Kuehn
|1
|0.13
|Хертель Саша
|1
|0.13
|Цолински Бен
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Omar Sijaric
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Брайткройц Стив
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Сингх Сарприт
|2
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Бухальфа Карло
|1
|0
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|Soufiane Messeguem
|3
|0
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|Карлсон Дирк
|2
|0
|Фандрих Клеменс
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Nikolas-Gerrit Kuehn
|1
|0
|Antonio Jonjic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ян
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +8 =5 -7Фортуна 1:1 Ян Ян 2:2 Нюрнберг Санкт-Паули 2:0 Ян Ян 4:1 Шальке 04
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +3 =6 -11Эрцгебирге Ауэ 1:4 Падерборн Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен
Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|2.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|3.
|Падерборн
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Санкт-Паули
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Нюрнберг
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|6.
|Карлсруэ
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|7.
|Гамбург
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Вердер
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|9.
|Динамо Дрезден
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|10.
|Шальке 04
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|12.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|6 - 10
|10
|13.
|Фортуна
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Ганза
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|16.
|Ингольштадт
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|17.
|Зандхаузен
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Нюрнберг
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Ян
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|4.
|Хайденхайм
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|8.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Вердер
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Фортуна
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Гамбург
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Фортуна
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|9.
|Динамо Дрезден
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Ингольштадт
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|13.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Дармштадт
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|8
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|6
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|5
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|1
|5.
|Ян
|Безушков Макс
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|2.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0
|3.
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|4.
|Вердер
|Гросс Кристиан
|2
|1
|5.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1