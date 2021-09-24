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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
3:2
Конец матча

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
7' Гол
Бесте Ян-Никлас
2:0
11' Гол
Безушков Макс
28' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
39' Желтая карточка
Назаров Дмитрий
2:1
52' Гол
Nikolas-Gerrit Kuehn
64' Желтая карточка
Фандрих Клеменс
2:2
87' Гол
Бюссманн Гаэтен
88' Желтая карточка
Бесте Ян-Никлас
3:2
90' Гол
Альберс Андреас
90' Желтая карточка
Soufiane Messeguem
90' Желтая карточка
Барилла Энтони
90'+5
1
Майер
Александер
II
11
Konrad
Faber
23
Брайткройц
Стив
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
4
Бесте
Ян-Никлас
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
15
Сингх
Сарприт
22
Бухальфа
Карло
19
Альберс
Андреас
1
Меннель
Мартин
23
Барилла
Энтони
26
Гонтер
Сёрен
3
Карлсон
Дирк
27
Хертель
Саша
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
18
Soufiane
Messeguem
31
Цолински
Бен
10
Назаров
Дмитрий
II
22
Гуйе
Бабакар
Ян
4-4-2
Эрцгебирге Ауэ
4-4-2

История личных встреч

Ян
Эрцгебирге Ауэ

4 матча

50%
50%
0%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
-75%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

0%
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

0%
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

14 матчей

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б3
2:1
Б3
3:1
Б3
1:0
Б3
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безушков Макс 4 0.5
Сингх Сарприт 2 0.25
Бесте Ян-Никлас 2 0.25
Гимбер Бенедикт 2 0.25
Альберс Андреас 1 0.13
Векессер Эрик 1 0.13
Отто Давид 1 0.13
Брайткройц Стив 1 0.13
Кеннеди Скотт 1 0.13
Звартс Йоэл 1 0.13
Бухальфа Карло 1 0.13
Konrad Faber 0 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйе Бабакар 2 0.25
Бюссманн Гаэтен 1 0.13
Nikolas-Gerrit Kuehn 1 0.13
Хертель Саша 1 0.13
Цолински Бен 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Omar Sijaric 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Брайткройц Стив 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Векессер Эрик 2 0
Сингх Сарприт 2 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Безушков Макс 1 0
Калисканер Каан 1 0
Бухальфа Карло 1 0
Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назаров Дмитрий II 4 0
Soufiane Messeguem 3 0
Гонтер Сёрен 2 0
Карлсон Дирк 2 0
Фандрих Клеменс 1 0
Ризе Филипп 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Цолински Бен 1 0
Барилла Энтони 1 0
Nikolas-Gerrit Kuehn 1 0
Antonio Jonjic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ян 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3)
 Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Фортуна 1:1 Ян Ян 2:2 Нюрнберг Санкт-Паули 2:0 Ян Ян 4:1 Шальке 04
Хольштайн Киль 0:3 Ян Рот-Вайсс Кобленц 0:3 Ян Ян 3:0 Зандхаузен Дармштадт 0:2 Ян Ян 2:0 Рид Ян 3:0 Санкт-Паули Зандхаузен 2:0 Ян Хольштайн Киль 3:2 Ян Бохум 5:1 Ян Ян 1:1 Гамбург Ганновер 96 3:1 Ян Ян 0:3 Хайденхайм Оснабрюк 0:1 Ян Ян 0:1 Вердер Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 1:1 Ян
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Эрцгебирге Ауэ 1:4 Падерборн Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен
Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 8 5 2 1 18 - 8 17
2. Хайденхайм 8 4 3 1 10 - 6 15
3. Падерборн 7 4 2 1 16 - 6 14
4. Санкт-Паули 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Нюрнберг 7 3 4 0 9 - 5 13
6. Карлсруэ 7 3 3 1 11 - 6 12
7. Гамбург 7 3 3 1 12 - 8 12
8. Вердер 7 3 2 2 11 - 9 11
9. Динамо Дрезден 7 3 1 3 10 - 8 10
10. Шальке 04 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Дармштадт 8 3 1 4 15 - 12 10
12. Ганновер 96 7 3 1 3 6 - 10 10
13. Фортуна 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Ганза 7 2 1 4 8 - 12 7
15. Хольштайн Киль 7 1 2 4 7 - 16 5
16. Ингольштадт 7 1 1 5 5 - 18 4
17. Зандхаузен 7 1 1 5 5 - 13 4
18. Эрцгебирге Ауэ 8 0 3 5 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Нюрнберг 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Ян 4 3 1 0 12 - 5 10
4. Хайденхайм 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Падерборн 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вердер 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Фортуна 3 0 2 1 5 - 6 2
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Эрцгебирге Ауэ 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Ян 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Гамбург 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Карлсруэ 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Хайденхайм 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
9. Динамо Дрезден 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Ганза 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Ганновер 96 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Ингольштадт 4 1 0 3 4 - 13 3
13. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
16. Эрцгебирге Ауэ 4 0 2 2 3 - 7 2
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 4 0 1 3 4 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 8 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 6 1 0
3. Падерборн Михель Свен 5 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 5 0 1
5. Ян Безушков Макс 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
2. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
3. Ян Гимбер Бенедикт 4 0
4. Вердер Гросс Кристиан 2 1
5. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
Весь список
Где смотреть матч Ян 3:2 Эрцгебирге Ауэ онлайн




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