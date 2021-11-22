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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Сённерйюск
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3873
Ольборг
0'
34' Желтая карточка
Ринне Якоб
34' Желтая карточка
Теландер Расмус
1:0
35' Пенальти
Emil Holm
1:1
38' Гол
Андреасен Лука
1:2
54' Гол
Куск Каспер
72' Желтая карточка
Emil Holm
1:3
90' Гол
Андреасен Лука
90'+6
1
Лоуренс
Томас
2
Гартенманн
Стефан
6
Реесе
Сёрен
4
Тчамба
Дуплекс
3
Emil
Holm
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
5
Хенде
Марк-Даль
77
Хассан
Рилван
25
Тайво
Абдулрахман
9
Мумбанья
Фарис
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
16
Кристенсен
Магнус
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
9
Макарич
Милан
18
Андреасен
Лука
Сённерйюск
3-4-1-2
Ольборг
3-4-1-2

Ход матча

25'
 
Куск Каспер
Фоссум Ивер
34'
 
Ринне Якоб
34'
 
Теландер Расмус
35'
Emil Holm
1:0
38'
1:1
Андреасен Лука
(Куск Каспер)
54'
1:2
Куск Каспер
(Андреасен Лука)
63'
Эскесен Юлиус
Хассан Рилван
 
63'
Кристинссон Кристофер Инги
Тайво Абдулрахман
 
72'
Emil Holm
 
76'
 
Прица Тим
Макарич Милан
76'
 
Эррайс Руфо
Альманн Якоб
81'
Прошшер Даниэл
Экани Виктор
 
89'
 
Anosike Ementa
Хёйхольт Мальте
89'
 
Marcus Hannesbo
Куск Каспер
90'
1:3
Андреасен Лука
(Anosike Ementa)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Сённерйюск
Ольборг

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед

37 матчей

35.1%
18.9%
46%
13 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

29.7%
45.9%
24.4%
11 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

СД
4:0
СБЗВ
0:4
СБЗВ
3:2
СД
1:0
СД
3:1
К
0:2
СД
1:3
СД
1:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
1:4
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
5:0
СД
0:3
СД
1:4
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:0
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:4
СД
5:0
СЛ
0:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Holm 3 (1) 0.19
Прошшер Даниэл 2 0.13
Симонсен Йеппе 1 0.06
Тайво Абдулрахман 1 0.06
Экани Виктор 1 0.06
Корнвиг Эмиль 1 0.06
Фредериксен Эмиль 1 0.06
Альбек Мадс 0 0
Реесе Сёрен 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 6 (1) 0.38
Андреасен Лука 6 0.38
Макарич Милан 4 0.25
Куск Каспер 3 0.19
Теландер Расмус 2 0.13
Феррейра Педру 2 0.13
Росс Матиас 1 0.06
Прица Тим 1 0.06
Хагельскьер Андерс 1 0.06
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0
Anosike Ementa 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экани Виктор 4 0
Emil Holm 4 0
Альбек Мадс 3 0
Хенде Марк-Даль 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Хассан Рилван 1 0
Симонсен Йеппе 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 6 1
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 4 0
Кристенсен Магнус 4 0
Росс Матиас 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Ринне Якоб 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Пропущено

16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
5
33%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
1
9%
3
12%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
8
31%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
4
36%
4
15%
76-90

Пропущено

31
17
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
10%
3
18%
1-15
2
6%
2
12%
16-30
8
26%
4
24%
31-45
8
26%
4
24%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
6
19%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2
Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4
Ольборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5
Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 16 8 6 2 31 - 12 30
3. Ольборг 16 8 4 4 26 - 17 28
4. Раннерс 16 8 4 4 23 - 18 28
5. Брондбю 16 7 6 3 24 - 20 27
6. Силькеборг 16 5 9 2 25 - 15 24
7. Орхус 16 5 5 6 14 - 18 20
8. Виборг 16 4 7 5 25 - 26 19
9. Нордшелланн 16 4 4 8 20 - 29 16
10. Оденсе 16 3 7 6 23 - 24 16
11. Сённерйюск 16 2 3 11 10 - 32 9
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
2. Брондбю 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 8 4 2 2 11 - 8 14
5. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
9. Оденсе 8 2 3 3 14 - 11 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 8 2 2 4 6 - 16 8
12. Виборг 8 1 3 4 9 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Ольборг 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 8 2 5 1 14 - 9 11
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Нордшелланн 8 2 1 5 9 - 15 7
9. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 8 0 1 7 4 - 16 1
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
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Где смотреть матч Сённерйюск 1:3 Ольборг онлайн


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