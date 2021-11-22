Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 3873
34' Желтая карточкаРинне Якоб
34' Желтая карточкаТеландер Расмус
1:0
35' ПенальтиEmil Holm
1:1
38' ГолАндреасен Лука
1:2
54' ГолКуск Каспер
72' Желтая карточкаEmil Holm
1:3
90' ГолАндреасен Лука
90
Альбек
Мадс
29
Экани
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Simon Poulsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Эррайс РуфоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
34'
34'
35'
1:0
38'
1:1
54'
1:2
72'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 8
-
5 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Сённерйюск
Ольборг
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 16 побед
37 матчей
35.1%
18.9%
46%
13 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
29.7%
45.9%
24.4%
11 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Holm
|3 (1)
|0.19
|Прошшер Даниэл
|2
|0.13
|Симонсен Йеппе
|1
|0.06
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.06
|Экани Виктор
|1
|0.06
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.06
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.06
|Альбек Мадс
|0
|0
|Реесе Сёрен
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|0.38
|Андреасен Лука
|6
|0.38
|Макарич Милан
|4
|0.25
|Куск Каспер
|3
|0.19
|Теландер Расмус
|2
|0.13
|Феррейра Педру
|2
|0.13
|Росс Матиас
|1
|0.06
|Прица Тим
|1
|0.06
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.06
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Anosike Ementa
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экани Виктор
|4
|0
|Emil Holm
|4
|0
|Альбек Мадс
|3
|0
|Хенде Марк-Даль
|2
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|6
|1
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|4
|0
|Кристенсен Магнус
|4
|0
|Росс Матиас
|3
|0
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Ринне Якоб
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
2
33%
2
15%
76-90
Пропущено
16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
5
33%
2
25%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
1
9%
3
12%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
3
27%
8
31%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
4
36%
4
15%
76-90
Пропущено
31
17
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
10%
3
18%
1-15
2
6%
2
12%
16-30
8
26%
4
24%
31-45
8
26%
4
24%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
6
19%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2
Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Виборг 1:4
Ольборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1 Ольборг - Виборг 2:5
Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0 Вайле - Ольборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|11
|1
|4
|30 - 15
|34
|2.
|Копенгаген
|16
|8
|6
|2
|31 - 12
|30
|3.
|Ольборг
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|4.
|Раннерс
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|5.
|Брондбю
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|6.
|Силькеборг
|16
|5
|9
|2
|25 - 15
|24
|7.
|Орхус
|16
|5
|5
|6
|14 - 18
|20
|8.
|Виборг
|16
|4
|7
|5
|25 - 26
|19
|9.
|Нордшелланн
|16
|4
|4
|8
|20 - 29
|16
|10.
|Оденсе
|16
|3
|7
|6
|23 - 24
|16
|11.
|Сённерйюск
|16
|2
|3
|11
|10 - 32
|9
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|19 - 7
|18
|2.
|Брондбю
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|4.
|Орхус
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Копенгаген
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|9.
|Оденсе
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|8
|2
|2
|4
|6 - 16
|8
|12.
|Виборг
|8
|1
|3
|4
|9 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|5.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|2
|5
|1
|14 - 9
|11
|7.
|Брондбю
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Нордшелланн
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|9.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Сённерйюск
|8
|0
|1
|7
|4 - 16
|1
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0