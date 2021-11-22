Второй тайм

96' Андреасен Лука из команды Ольборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' После классного второго тайма Ольборг совершает камбэк и уходит с поля победителем!

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 3873 болельщиков

95' Удар от ворот произведет Ольборг

95' Тчамба Дуплекс из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

94' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

94' Альбек Мадс из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

93' Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

93' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ольборг будет все-таки засчитан.

91' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Г О О О О Л - Андреасен Лука забивает с левой ноги!

90' Отличные скиллы показывает Андреасен Лука , обводя своих соперников

90' Отличные скиллы показывает Аносике Эмента , обводя своих соперников

90' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

90' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Ольборг

88' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Хагельскьер Андерс получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Хагельскьер Андерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Эскесен Юлиус нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

86' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Кристенсен Магнус получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Кристенсен Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

80' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Ольборг

78' Фарис Мумбанья из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

78' Ольборг выполняет удар от ворот.

77' Росс Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Макарич Милан получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Рефери не любит споров - именно за это Эмиль Хольм сейчас получил желтую

71' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Гартенманн Стефан из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

69' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' ПЕРЕКЛАДИНА! Фарис Мумбанья упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

68' Удар от ворот произведет Сённерйюск

66' Фарис Мумбанья из команды Сённерйюск в офсайде

65' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

65' Плохо сыграл Альбек Мадс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Росс Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Хассан Рилван имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

61' Джейкоб Ринн не дал случится голу! Экани Виктор должен был забивать, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв

61' Фарис Мумбанья нанес удар, но промахнулся очень сильно.

60' Гартенманн Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Идет дождь, трудные условия для игроков.

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Сённерйюск

55' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

54' Г О О О О Л - Куск Каспер забивает с левой ноги!

54' Плохо сыграл Хенде Марк-Даль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

54' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Должен был быть гол! Андреасен Лука имел отличный шанс, но Лоуренс Томас не дал голу состоятся!

52' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Фарис Мумбанья нанес удар, но промахнулся очень сильно.

52' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

51' Гости сейчас реально начинают давить соперника

50' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' [player1] из команды [team] делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

50' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Реесе Сёрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Сённерйюск

46' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.