0'
25' Желтая карточкаNsima Peter
30' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
1:0
39' ГолКарим Садат
66' Желтая карточкаАхльстранд Эрик
2:0
72' ГолЙоханссон Александр
3:0
83' ГолБаффо Джозеф
4:0
84' ГолЙоханссон Александр
4:1
88' ГолDiocounda Gory
90' Желтая карточкаDiocounda Gory
90' Желтая карточкаЙоханссон Александр
90'+5
Ход матча
25'
30'
39'
1:0
66'
72'
83'
3:0
84'
88'
90'
10
Карим
Садат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
- Нападающий
-
19 Nsima PeterНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|7
|0.5
|Баффо Джозеф
|6 (4)
|0.43
|Боман Микаэль
|4
|0.29
|Карим Садат
|3
|0.21
|Кроон Самуэль
|3
|0.21
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.07
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.07
|Сведберг Джонатан
|1
|0.07
|Юханссон Андреас
|1
|0.07
|Алланссон Йоэль
|1
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.07
|Нильссон Малькольм
|1
|0.07
|Викстрём Эмиль
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бернтссон Александер
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|5 (1)
|0.36
|Albin Skoglund
|3
|0.21
|Nsima Peter
|3
|0.21
|Allan Mohideen
|2
|0.14
|Erik Westermark
|2
|0.14
|Бьорквист Маркус
|2
|0.14
|Lucas Hedlund
|2
|0.14
|Jakob Hedenquist
|2
|0.14
|Jonathan Quintero
|1
|0.07
|Брандт Йеспер
|1
|0.07
|Diocounda Gory
|1
|0.07
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.07
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Боувин Маттиас
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Дальстрём Виллиам
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Боаки Томас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брандт Йеспер
|4
|1
|Nsima Peter
|3
|1
|Wilhelm Nilsson
|4
|0
|Бом Карл
|3
|0
|Albin Skoglund
|3
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Predrag Randjelovic II
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Diocounda Gory
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
1
7%
6
46%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
4
27%
2
15%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
4
67%
4
40%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
8
53%
3
25%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
30
25
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
3
10%
2
8%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
6
20%
1
4%
31-45
2
7%
8
32%
46-60
5
17%
4
16%
61-75
12
40%
5
20%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
3
21%
5
25%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
5
36%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ландскруна - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1
Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1
Утсиктенс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1
Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|2.
|Браге
|14
|7
|5
|2
|26 - 13
|26
|3.
|Сковде АИК
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Утсиктенс
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|30 - 22
|22
|6.
|Эстер
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|7.
|Треллеборг
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|8.
|Броммапойкарна
|13
|6
|3
|4
|29 - 22
|21
|9.
|Ландскруна
|14
|5
|5
|4
|20 - 23
|20
|10.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|11.
|Норрбю
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|12.
|Вестерос
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|2
|8
|20 - 28
|11
|14.
|Далкурд
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|15.
|Эргрюте
|13
|1
|5
|7
|17 - 26
|8
|16.
|Эстерсунд
|14
|1
|4
|9
|9 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|2.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|5
|0
|2
|20 - 11
|15
|4.
|Браге
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|5.
|Эребру
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|7.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Сковде АИК
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Ландскруна
|6
|3
|2
|1
|12 - 11
|11
|10.
|Норрбю
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|11.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|13.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|14 - 15
|7
|15.
|Эргрюте
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Хальмстад
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Утсиктенс
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Треллеборг
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Броммапойкарна
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|15.
|Эстерсунд
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|16.
|Далкурд
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
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