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  3. Швеция: Суперэттан
Вестерос
2:2
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
7' Гол
Гефверт Симон
2:0
9' Гол
Йоханссон Саймон
53' Желтая карточка
Ульссон Маркус
55' Желтая карточка
Раск Теодор
70' Красная карточка
Daniel Ask
70' Желтая карточка
Баффо Джозеф
2:1
90' Гол
Боман Микаэль
2:2
90' Гол
Нильссон Малькольм
90'+7
13
Свенссон
Даниэль
II
11
Гефверт
Симон
30
Раск
Теодор
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
23
Dusan
Jajic
26
Mohammed
Yousef
14
Viktor
Granath
8
Daniel
Ask
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
24
Ульссон
Маркус
7
Лундевалль
Симон
16
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
11
Кроон
Самуэль
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
Вестерос
5-3-1-1
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Вестерос
Хальмстад

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:0
С
2:1
С
2:3
С
2:3
С
0:0
К
2:2
КШ
2:2

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Далкурд - Вестерос 1:2 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2
Вестерос - Эребру 2:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Юргорден - Вестерос 3:0 Хельсинборг - Вестерос 2:2 Вестерос - Треллеборг 1:1 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Вестерос - Эргрюте 2:2 Васалунд - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:1 Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2
Хальмстад
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3
Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Йоханссон Саймон бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Гефверт Симон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерос 2:2 Хальмстад онлайн

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