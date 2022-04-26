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  3. Швеция: Суперэттан
Эребру
0:2
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
33' Гол
Кроон Самуэль
62' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
86' Желтая карточка
Моро Насиру
0:2
87' Пенальти
Баффо Джозеф
90'+6
20
Эскелинен
Виллиам
24
Али
Хусейн
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
6
Хьертстранд
Бенджамин
90
Густавссон
Даниэль
29
Экани
Виктор
8
Валкер
Кевин
12
Ларссон
Джейк
7
Ясин
Ахмед
11
Хамад
Илоан
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
2
Боаки
Томас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
16
Ахльстранд
Эрик
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
Эребру
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Эребру
Хальмстад

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:1
А
1:0
А
0:1
А
0:0
А
2:2
А
1:1
А
1:2
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
А
1:1
ШК
3:0
А
1:2
А
0:1

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5
АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4
Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Samuel Kroon бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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