0:1
33' ГолКроон Самуэль
62' Желтая карточкаСведберг Джонатан
86' Желтая карточкаМоро Насиру
0:2
87' ПенальтиБаффо Джозеф
Ход матча
33'
0:1
86'
87'
0:2
24
Али
Хусейн
29
Экани
Виктор
11
Хамад
Илоан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хамад ИлоанНападающий
- Запасные игроки
-
94 Мыцу РадуВратарь
- Защитник
-
31 Тиль ВенсанПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Эребру
Хальмстад
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5
АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4
Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1