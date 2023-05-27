Тур: 34. Стадион: Видзев. Главный судья: Рачковски Павел
0:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолDawid Blanik
14' Желтая карточкаШикавка Евгений
0:2
40' ГолМалярчик Петр
47' Желтая карточкаПетров Кирилл
54' Желтая карточкаЛетневски Юлиуш
0:3
60' ГолJakub Lukowski
64' Желтая карточкаМилош Мато
64' Желтая карточкаDawid Blanik
90'+3
Ход матча
5'
0:1
14'
40'
0:2
47'
54'
60'
0:3
64'
64'
26
Равас
Генрих
92
Нунеш
Фабиу
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Сыпек ЯкубНападающий
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Hubert Szulc
-
23 Adrian Danek
-
-
87 Rafal Mamla
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Видзев Лодзь
Корона Кельце
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.18
Среднее время на гол
72
76
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.11
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
81
85
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|10 (1)
|0.29
|Санчез Джорди
|6
|0.18
|Dominik Kun
|4
|0.12
|Ernest Terpilowski
|3
|0.09
|Хансен Кристоффер
|3
|0.09
|Кройцриглер Мартин
|3 (3)
|0.09
|Липски Патрик
|2
|0.06
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.06
|Данеляк Кароль
|1
|0.03
|Милош Мато
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Цыганик Андрей
|1
|0.03
|Сыпек Якуб
|1
|0.03
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|12 (4)
|0.35
|Шикавка Евгений
|6
|0.18
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.12
|Dawid Blanik
|3
|0.09
|Малярчик Петр
|3
|0.09
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Петров Кирилл
|2
|0.06
|Костож Кацпер
|2
|0.06
|Milos Trojak
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.03
|Годиньо Маркус
|1
|0.03
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Кильб Яцек
|0
|0
|Ноно Давид
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Дея Адам
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Dominik Kun
|4
|0
|Шота Серафин
|4
|0
|Летневски Юлиуш
|4
|0
|Милош Мато
|3
|0
|Шеху Юлиан
|3
|0
|Сыпек Якуб
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Кирилл
|6
|1
|Milos Trojak
|7
|0
|Балич Саша
|5
|1
|Шпаковски Марчин
|6
|0
|Ноно Давид
|4
|1
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Шикавка Евгений
|4
|0
|Такач Далибор
|4
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Запытовски Марцель
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Jakub Lukowski
|2
|0
|Dawid Blanik
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Корона Кельце
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
14
16
Видзев Лодзь
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Корона Кельце
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
15
17
Видзев Лодзь
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Корона Кельце
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
29
33
Голы по времени матча
Забито
23
21
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
4
17%
3
14%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
9
39%
9
43%
76-90
Пропущено
27
28
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
5
19%
0
0%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
6
22%
7
25%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
5
19%
7
25%
61-75
5
19%
4
14%
76-90
Забито
17
19
3 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
1
6%
1
5%
1-15
2
12%
5
26%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
11
65%
5
26%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
2
11%
3
16%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
5
28%
7
37%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
7
39%
2
11%
76-90
Забито
40
40
9 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
5
13%
4
10%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
1
3%
8
20%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
6
15%
2
5%
61-75
20
50%
14
35%
76-90
Пропущено
45
47
25 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 27
7
16%
3
6%
1-15
7
16%
5
11%
16-30
11
24%
14
30%
30%
31-45
2
4%
10
21%
46-60
6
13%
9
19%
61-75
12
27%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0
Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Корона Кельце
Точный счет
2:3
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
1
17 раз 50%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
710
512
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
143
413
512
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
277
1123
1024
331
232
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (6)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (6)
|Корона Кельце
|Jakub Lukowski
|12 (1)
|Ягеллония
|Пуэрто Исраэль
|1 11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 11
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10