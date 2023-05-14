Тур: 32. Стадион: Stadion Rakow. Зрители: 5500
0'
0:1
32' ГолМархвиньски Филип
46' Желтая карточкаЛидерман Бен
46' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
0:2
73' ПенальтиВельде Кристоффер
90' Желтая карточкаСобех Артур
90'+6
Ход матча
32'
46'
46'
73'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
54 Вилак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Ракув
Лех
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
2
1.86
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
1.5
Среднее время на гол
78
60
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.45
1.73
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
52
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (4)
|0.28
|Новак Бартош
|9
|0.28
|Гутковский Владислав
|8 (1)
|0.25
|Пясецки Фабиан
|6
|0.19
|Кочергин Владислав
|6
|0.19
|Сварнас Стратос
|3
|0.09
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.09
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.09
|Тудор Фран
|2
|0.06
|Кун Патрик
|2
|0.06
|Сореску Деян
|2
|0.06
|Раковитан Богдан
|1
|0.03
|Петрашек Томаш
|1
|0.03
|Папаниколау Яннис
|1
|0.03
|Цебуля Марчин
|1 (1)
|0.03
|Длугош Виктор
|0
|0
|Рундич Милан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.34
|Скораш Михал
|9
|0.28
|Вельде Кристоффер
|6 (1)
|0.19
|Мархвиньски Филип
|4
|0.13
|Соуза Афонсу
|4
|0.13
|Квеквескири Ника
|2
|0.06
|Шимчак Филип
|2
|0.06
|Собех Артур
|2
|0.06
|Амарал Жоау
|2
|0.06
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Червински Алан
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Арсенич Зоран
|8
|0
|Папаниколау Яннис
|8
|0
|Сварнас Стратос
|6
|0
|Раковитан Богдан
|5
|0
|Кун Патрик
|3
|1
|Петрашек Томаш
|3
|1
|Вдовяк Матеуш
|4
|0
|Берггрен Густав
|4
|0
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|Новак Бартош
|3
|0
|Иви Лопес
|3
|0
|Гутковский Владислав
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Лидерман Бен
|3
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|Скораш Михал
|6
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Дуглас Барри
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Червински Алан
|4
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Мархвиньски Филип
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Собех Артур
|2
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Лех
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
1
10
Ракув
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Лех
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
18
20
Ракув
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Лех
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
56% (18)
9% (3)
Сухие победы
13
7
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
19
30
Голы по времени матча
Забито
38
23
14 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
7
18%
1
4%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
8
21%
4
17%
46-60
4
11%
6
26%
61-75
12
32%
5
22%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
9%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
2
11%
2
9%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
5
26%
1
4%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
4
21%
6
26%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Забито
57
46
22 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
9
16%
3
7%
1-15
4
7%
8
17%
16-30
9
16%
9
20%
31-45
13
23%
5
11%
46-60
6
11%
10
22%
61-75
16
28%
11
24%
76-90
Пропущено
25
29
15 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
3
12%
5
17%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
8
32%
6
21%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
3
12%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь - Ракув 0:2
Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3
Лех
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3
Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2
Результаты матчей
Ракув
Лех
Точный счет
1:0
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
4
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 22%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
4
5 раз 16%
3
3 раза 9%
7
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ракув
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
124
106
610
79
313
511
115
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
142
79
88
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
266
1715
1418
923
428
626
131
131
131
131
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11