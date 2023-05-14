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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 5500
Ракув
0:2
Конец матча
Лех
0'
0:1
32' Гол
Мархвиньски Филип
46' Желтая карточка
Лидерман Бен
46' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
0:2
73' Пенальти
Вельде Кристоффер
90' Желтая карточка
Собех Артур
90'+6
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
71
Длугош
Виктор
20
Салес
Жеан
Карлос
8
Лидерман
Бен
30
Кочергин
Владислав
17
Вдовяк
Матеуш
77
Цебуля
Марчин
21
Гутковский
Владислав
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
21
Скораш
Михал
30
Квеквескири
Ника
23
Вельде
Кристоффер
11
Мархвиньски
Филип
Ракув
3-4-2-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Лех

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:2
С
0:2
К
1:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:1
К
0:2
Э
3:3
Э
3:0
Э
2:3
К
1:0

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

2
1.86

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1.5

Среднее время на гол

78
60

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.45
1.73

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
52

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 9 (4) 0.28
Новак Бартош 9 0.28
Гутковский Владислав 8 (1) 0.25
Пясецки Фабиан 6 0.19
Кочергин Владислав 6 0.19
Сварнас Стратос 3 0.09
Вдовяк Матеуш 3 0.09
Салес Жеан Карлос 3 0.09
Тудор Фран 2 0.06
Кун Патрик 2 0.06
Сореску Деян 2 0.06
Раковитан Богдан 1 0.03
Петрашек Томаш 1 0.03
Папаниколау Яннис 1 0.03
Цебуля Марчин 1 (1) 0.03
Длугош Виктор 0 0
Рундич Милан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Лидерман Бен 0 0
Чиж Шимон 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (4) 0.34
Скораш Михал 9 0.28
Вельде Кристоффер 6 (1) 0.19
Мархвиньски Филип 4 0.13
Соуза Афонсу 4 0.13
Квеквескири Ника 2 0.06
Шимчак Филип 2 0.06
Собех Артур 2 0.06
Амарал Жоау 2 0.06
Муравски Радослав 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Цитаишвили Георгий 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Червински Алан 0 0
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Дагерстол Филип 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Арсенич Зоран 8 0
Папаниколау Яннис 8 0
Сварнас Стратос 6 0
Раковитан Богдан 5 0
Кун Патрик 3 1
Петрашек Томаш 3 1
Вдовяк Матеуш 4 0
Берггрен Густав 4 0
Пясецки Фабиан 4 0
Новак Бартош 3 0
Иви Лопес 3 0
Гутковский Владислав 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Лидерман Бен 3 0
Цебуля Марчин 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Сореску Деян 1 0
Длугош Виктор 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 7 0
Карлстрём Йеспер 6 0
Вельде Кристоффер 6 0
Скораш Михал 6 0
Муравски Радослав 4 1
Дуглас Барри 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Червински Алан 4 0
Перейра Жоэл III 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Мархвиньски Филип 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Собех Артур 2 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Милич Антонио 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Шатка Любомир 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Ракув
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Лех
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

1
10
Ракув
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Лех
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

8
11

Волевые поражения

18
20
Ракув
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Лех
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
56% (18)
9% (3)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

19
30

Голы по времени матча

Забито

38
23
14 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
7
18%
1
4%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
6
16%
4
17%
31-45
8
21%
4
17%
46-60
4
11%
6
26%
61-75
12
32%
5
22%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
9%
4
29%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
2
11%
2
9%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
3
16%
5
22%
31-45
5
26%
1
4%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
4
21%
6
26%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Забито

57
46
22 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
9
16%
3
7%
1-15
4
7%
8
17%
16-30
9
16%
9
20%
31-45
13
23%
5
11%
46-60
6
11%
10
22%
61-75
16
28%
11
24%
76-90

Пропущено

25
29
15 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 18
3
12%
5
17%
1-15
4
16%
3
10%
16-30
8
32%
6
21%
31-45
2
8%
5
17%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
3
12%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь - Ракув 0:2
Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3
Лех
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3
Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2

Результаты матчей

Ракув
Лех

Точный счет

1:0
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
4
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
4
5 раз 16%
3
3 раза 9%
7
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ракув
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
6
10
7
9
2.5
3
13
5
11
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
8
8
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
26
6
17
15
1.5
14
18
9
23
2.5
4
28
6
26
3.5
1
31
1
31
4.5
1
31
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 32 22 5 5 60 - 22 71
2.
Легия
 32 18 9 5 54 - 35 63
3.
Погонь Щецин
 32 16 9 7 52 - 44 57
4.
Лех
 32 15 10 7 46 - 29 55
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Гурник Забже
 32 12 8 12 43 - 42 44
8.
Краковия
 32 11 9 12 37 - 34 42
9.
Видзев Лодзь
 32 11 8 13 37 - 41 41
10.
Заглембе Любин
 32 11 8 13 32 - 43 41
11.
Сталь Мелец
 32 10 10 12 35 - 38 40
12.
Ягеллония
 32 9 13 10 47 - 46 40
13.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
14.
Корона Кельце
 32 10 8 14 36 - 45 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 32 7 6 19 27 - 53 27
18.
Медзь
 32 4 10 18 31 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 14 1 1 40 - 9 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 16 8 3 5 19 - 16 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
11.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
12.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
13.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
14.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 16 7 8 1 23 - 14 29
2.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
3.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
4.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
5.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
6.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
7.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
8.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
9.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
10.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 16 1 4 11 15 - 28 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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