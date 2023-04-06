Тур: 27. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Зрители: 5993
0'
21' Желтая карточкаХрапек Михал
75' Желтая карточкаЯнасик Патрик
79' Желтая карточкаПоправа Конрад
0:1
82' ГолФеликс Хорхе
90' Желтая карточкаСамец-Талар Пётр
90'+5
Ход матча
21'
75'
79'
82'
90'
17
Шварц
Петр
24
Хэйтли
Том
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кинтана КайеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Шлёнск
Пяст
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
72.7%
8 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
33 матча
27.3%
27.3%
45.4%
9 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.63
0.82
Среднее время на гол
55
109
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.35
1.38
Среднее время на гол
66
65
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.48
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
60
82
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.22
|Замора Джон
|6 (1)
|0.22
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.11
|Шварц Петр
|2
|0.07
|Бейгер Лукаш
|2
|0.07
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.04
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.04
|Лыщаш Адриан
|1
|0.04
|Ястржембски Деннис
|1
|0.04
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Науэль Матиас
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|8
|0.3
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.11
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.11
|Феликс Хорхе
|3
|0.11
|Храпек Михал
|2
|0.07
|Томашевич Гжегож
|2
|0.07
|Michael Ameyaw
|2
|0.07
|Саппинен Рауно
|2
|0.07
|Райнер Константин
|2
|0.07
|Червински Якуб
|1
|0.04
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|9
|1
|Ольсен Патрик
|10
|0
|Поправа Конрад
|4
|1
|Гарсия Виктор III
|3
|1
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Замора Джон
|4
|0
|Шварц Петр
|3
|0
|Янасик Патрик
|3
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|1
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Самец-Талар Пётр
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|7
|1
|Храпек Михал
|7
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Катранис Александрос
|6
|0
|Червински Якуб
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Michael Ameyaw
|3
|0
|Мосур Ариэль
|1
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Результаты матчей
Шлёнск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Пяст
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
5
Шлёнск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Пяст
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
7
12
Шлёнск
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Пяст
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
13
17
Голы по времени матча
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
5
36%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
5
25%
2
14%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
4
29%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
3
30%
4
29%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
5
33%
5
36%
76-90
Забито
25
28
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
3
12%
3
11%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
3
12%
5
18%
31-45
6
24%
5
18%
46-60
5
20%
6
21%
61-75
4
16%
6
21%
76-90
Пропущено
35
28
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 19
5
14%
2
7%
1-15
4
11%
6
21%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
5
14%
3
11%
46-60
4
11%
4
14%
61-75
12
34%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1
ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2 Медзь - Шлёнск 1:0 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1
Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2
Результаты матчей
Шлёнск
Пяст
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шлёнск
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
59
310
113
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
95
211
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
189
720
720
126
324
126
126
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10