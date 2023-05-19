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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 14279 Главный судья: Ласык Петр
Корона Кельце
0:3
Конец матча
Лех
0'
2' Желтая карточка
Муравски Радослав
0:1
33' Гол
Вельде Кристоффер
0:2
53' Гол
Мархвиньски Филип
0:3
56' Гол
Вельде Кристоффер
90'+4
73
Запытовски
Марцель
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
90
Петров
Кирилл
6
Jacek
Podgorski
8
Такач
Далибор
11
Ноно
Давид
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
25
Дагерстол
Филип
37
Шатка
Любомир
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
21
Скораш
Михал
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
11
Мархвиньски
Филип
Корона Кельце
4-1-4-1
Лех
4-1-4-1

История личных встреч

Корона Кельце
Лех

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

26 матчей

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
2 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

Э
3:2
Э
0:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
ЭГА
3:2
Э
1:0
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:5
OE
1:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.91
0.47

Среднее время на гол

99
192

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.53
1.36

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.27
0.85

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

70
106

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 11 (4) 0.33
Шикавка Евгений 6 0.18
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.12
Dawid Blanik 2 0.06
Дякону Роналдо 2 0.06
Петров Кирилл 2 0.06
Малярчик Петр 2 0.06
Костож Кацпер 2 0.06
Milos Trojak 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Jacek Podgorski 1 (1) 0.03
Годиньо Маркус 1 0.03
Кильб Яцек 0 0
Ноно Давид 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Adrian Danek 0 0
Дея Адам 0 0
Зарандия Лука 0 0
Такач Далибор 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (4) 0.33
Скораш Михал 9 0.27
Вельде Кристоффер 8 (1) 0.24
Мархвиньски Филип 5 0.15
Соуза Афонсу 4 0.12
Квеквескири Ника 2 0.06
Шимчак Филип 2 0.06
Собех Артур 2 0.06
Амарал Жоау 2 0.06
Муравски Радослав 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Цитаишвили Георгий 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Червински Алан 0 0
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Дагерстол Филип 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 7 0
Петров Кирилл 5 1
Балич Саша 5 1
Шпаковски Марчин 6 0
Ноно Давид 4 1
Jacek Podgorski 5 0
Такач Далибор 4 0
Adrian Danek 4 0
Bartosz Spiaczka 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Шикавка Евгений 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Запытовски Марцель 3 0
Форенц Конрад 2 0
Малярчик Петр 2 0
Дея Адам 2 0
Квецень Бартош 2 0
Jakub Lukowski 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Затор Доминик 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Dawid Blanik 1 0
Корраль Роберто 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 7 0
Муравски Радослав 5 1
Карлстрём Йеспер 6 0
Вельде Кристоффер 6 0
Скораш Михал 6 0
Дуглас Барри 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Червински Алан 4 0
Перейра Жоэл III 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Мархвиньски Филип 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Собех Артур 2 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Милич Антонио 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Шатка Любомир 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Лех
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

6
10
Корона Кельце
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Лех
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

7
20
Корона Кельце
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Лех
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
55% (18)
9% (3)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

13
30

Голы по времени матча

Забито

19
26
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
5%
1
4%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
5
26%
5
19%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
1
5%
6
23%
61-75
5
26%
5
19%
76-90

Пропущено

19
14
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
16%
4
29%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
7
37%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Забито

18
23
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
9
50%
6
26%
76-90

Пропущено

28
15
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
7
25%
4
27%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
7
25%
2
13%
61-75
4
14%
3
20%
76-90

Забито

37
49
17 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
3
8%
3
6%
1-15
7
19%
8
16%
16-30
7
19%
10
20%
31-45
4
11%
7
14%
46-60
2
5%
10
20%
61-75
14
38%
11
22%
76-90

Пропущено

47
29
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 18
3
6%
5
17%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
14
30%
30%
6
21%
31-45
10
21%
5
17%
46-60
9
19%
4
14%
61-75
6
13%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2
Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1
Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0

Результаты матчей

Корона Кельце
Лех

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 52%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
1
12 раз 36%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
5
12
1.5
6
10
1
16
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
2
4
12
1.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
27
6
9
24
1.5
15
18
1
32
2.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 32 22 5 5 60 - 22 71
2.
Легия
 32 18 9 5 54 - 35 63
3.
Лех
 33 16 10 7 49 - 29 58
4.
Погонь Щецин
 32 16 9 7 52 - 44 57
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Варта Познань
 32 12 8 12 36 - 33 44
7.
Гурник Забже
 32 12 8 12 43 - 42 44
8.
Заглембе Любин
 33 12 8 13 34 - 43 44
9.
Краковия
 32 11 9 12 37 - 34 42
10.
Видзев Лодзь
 32 11 8 13 37 - 41 41
11.
Радомьяк Радом
 32 11 8 13 31 - 36 41
12.
Ягеллония
 32 9 13 10 47 - 46 40
13.
Сталь Мелец
 33 10 10 13 35 - 40 40
14.
Корона Кельце
 33 10 8 15 36 - 48 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 32 7 6 19 27 - 53 27
18.
Медзь
 32 4 10 18 31 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 14 1 1 40 - 9 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
11.
Варта Познань
 16 5 6 5 20 - 17 21
12.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
13.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
14.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
15.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
16.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
17.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
18.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
3.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
4.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
5.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
6.
Радомьяк Радом
 16 7 4 5 17 - 17 25
7.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
8.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
9.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
10.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 16 1 4 11 15 - 28 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
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