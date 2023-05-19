Тур: 33. Стадион: Suzuki Arena. Зрители: 14279 Главный судья: Ласык Петр
0:3
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаМуравски Радослав
0:1
33' ГолВельде Кристоффер
0:2
53' ГолМархвиньски Филип
0:3
56' ГолВельде Кристоффер
90'+4
Ход матча
33'
53'
56'
62'
Прогноз на матч от Liveresult
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
-
76 Hubert Szulc
-
87 Rafal Mamla
-
23 Adrian Danek
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
-
54 Вилак ФилипНападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Корона Кельце
Лех
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
26 матчей
15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
2 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.91
0.47
Среднее время на гол
99
192
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.53
1.36
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.27
0.85
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
70
106
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|11 (4)
|0.33
|Шикавка Евгений
|6
|0.18
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.12
|Dawid Blanik
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Петров Кирилл
|2
|0.06
|Малярчик Петр
|2
|0.06
|Костож Кацпер
|2
|0.06
|Milos Trojak
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.03
|Годиньо Маркус
|1
|0.03
|Кильб Яцек
|0
|0
|Ноно Давид
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Дея Адам
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.33
|Скораш Михал
|9
|0.27
|Вельде Кристоффер
|8 (1)
|0.24
|Мархвиньски Филип
|5
|0.15
|Соуза Афонсу
|4
|0.12
|Квеквескири Ника
|2
|0.06
|Шимчак Филип
|2
|0.06
|Собех Артур
|2
|0.06
|Амарал Жоау
|2
|0.06
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Червински Алан
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|7
|0
|Петров Кирилл
|5
|1
|Балич Саша
|5
|1
|Шпаковски Марчин
|6
|0
|Ноно Давид
|4
|1
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Такач Далибор
|4
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Шикавка Евгений
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Запытовски Марцель
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Jakub Lukowski
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Муравски Радослав
|5
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|Скораш Михал
|6
|0
|Дуглас Барри
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Червински Алан
|4
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Мархвиньски Филип
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Собех Артур
|2
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Лех
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
6
10
Корона Кельце
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Лех
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
7
20
Корона Кельце
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Лех
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
55% (18)
9% (3)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
13
30
Голы по времени матча
Забито
19
26
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
5%
1
4%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
5
26%
5
19%
31-45
2
11%
6
23%
46-60
1
5%
6
23%
61-75
5
26%
5
19%
76-90
Пропущено
19
14
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
16%
4
29%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
7
37%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
9
50%
6
26%
76-90
Пропущено
28
15
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
7
25%
4
27%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
7
25%
2
13%
61-75
4
14%
3
20%
76-90
Забито
37
49
17 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
3
8%
3
6%
1-15
7
19%
8
16%
16-30
7
19%
10
20%
31-45
4
11%
7
14%
46-60
2
5%
10
20%
61-75
14
38%
11
22%
76-90
Пропущено
47
29
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 18
3
6%
5
17%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
14
30%
30%
6
21%
31-45
10
21%
5
17%
46-60
9
19%
4
14%
61-75
6
13%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2
Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1
Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Лех
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
1
12 раз 36%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
512
610
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
152
412
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
276
924
1518
132
528
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10