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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 4893
Медзь
0:2
Конец матча
Ракув
0'
23' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
0:1
35' Гол в свои ворота
Damian Tront
36' Желтая карточка
Обиета Колдо
55' Желтая карточка
Петрашек Томаш
74' Желтая карточка
Dawid Drachal
0:2
76' Гол
Раковитан Богдан
83' Желтая карточка
Нивулис Анджей
84' Желтая карточка
Энрикес Анхело
90'+5
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
25
Миюшкович
Неманья
27
Нивулис
Анджей
23
Каролина
Юрих
20
Damian
Tront
16
Dawid
Drachal
10
Домингес
Максим
8
Чука
Виктор
19
Велковски
Димитар
11
Обиета
Колдо
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
2
Петрашек
Томаш
24
Арсенич
Зоран
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
20
Салес
Жеан
Карлос
27
Новак
Бартош
21
Гутковский
Владислав
30
Кочергин
Владислав
Медзь
4-1-4-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Медзь
Ракув

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 7 (3) 0.24
Нарсинг Лусиано 5 0.17
Чука Виктор 5 0.17
Миюшкович Неманья 2 0.07
Обиета Колдо 2 0.07
Домингес Максим 1 0.03
Кобачки Олаф 1 0.03
Матушек Шимон 1 0.03
Дрыгас Камил 1 0.03
Масурас Яннис 1 0.03
Слива Мацей 1 0.03
Santiago Naveda 1 0.03
Матыня Хуберт 0 0
Велковски Димитар 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Каролина Юрих 0 0
Хулио Карлос 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 9 (4) 0.31
Новак Бартош 9 0.31
Гутковский Владислав 7 (1) 0.24
Пясецки Фабиан 5 0.17
Кочергин Владислав 5 0.17
Сварнас Стратос 3 0.1
Вдовяк Матеуш 3 0.1
Салес Жеан Карлос 3 0.1
Тудор Фран 2 0.07
Кун Патрик 2 0.07
Сореску Деян 2 0.07
Петрашек Томаш 1 0.03
Раковитан Богдан 1 0.03
Цебуля Марчин 1 (1) 0.03
Рундич Милан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Длугош Виктор 0 0
Лидерман Бен 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрикес Анхело 8 1
Домингес Максим 9 0
Миюшкович Неманья 7 1
Гюлен Левент 8 0
Хулио Карлос 6 0
Матыня Хуберт 4 1
Santiago Naveda 2 2
Обиета Колдо 5 0
Дрыгас Камил 4 0
Каролина Юрих 4 0
Кобачки Олаф 4 0
Dawid Drachal 3 0
Костка Михаэль 3 0
Матушек Шимон 2 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Ауртенече Йон 2 0
Нивулис Анджей 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Велковски Димитар 2 0
Чука Виктор 2 0
Масурас Яннис 2 0
Damian Tront 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Абрамович Матеуш 1 0
Запольник Камиль 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Арсенич Зоран 7 0
Папаниколау Яннис 7 0
Кун Патрик 3 1
Петрашек Томаш 3 1
Вдовяк Матеуш 4 0
Сварнас Стратос 4 0
Раковитан Богдан 4 0
Новак Бартош 3 0
Иви Лопес 3 0
Гутковский Владислав 3 0
Берггрен Густав 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Ковачевич Владан 2 0
Лидерман Бен 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Сореску Деян 1 0
Длугош Виктор 1 0

Результаты матчей

Медзь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Ракув
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

13
2
Медзь
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Ракув
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
0

Волевые поражения

6
34
Медзь
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Ракув
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

23
5

Волевые поражения

19
36

Голы по времени матча

Забито

18
19
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
11%
2
11%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
4
22%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
11%
4
21%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
2
15%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Забито

12
34
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
2
17%
7
21%
1-15
1
8%
1
3%
16-30
4
33%
5
15%
31-45
2
17%
8
24%
46-60
2
17%
4
12%
61-75
1
8%
9
26%
76-90

Пропущено

24
9
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
3
13%
1
11%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
3
13%
3
33%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
8
33%
2
22%
76-90

Забито

30
53
18 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
4
13%
9
17%
1-15
6
20%
4
8%
16-30
8
27%
8
15%
31-45
6
20%
13
25%
46-60
3
10%
6
11%
61-75
3
10%
13
25%
76-90

Пропущено

44
22
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 15
5
11%
3
14%
1-15
8
18%
4
18%
16-30
7
16%
6
27%
31-45
6
14%
2
9%
46-60
7
16%
4
18%
61-75
11
25%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1
Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2
Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1
Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Андерлехт - Ракув 1:1

Результаты матчей

Медзь
Ракув

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Медзь
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
6
9
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
5
2
12
1.5
7
8
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
24
5
8
21
1.5
16
13
1
28
2.5
8
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 29 21 5 3 56 - 19 68
2.
Легия
 29 16 9 4 46 - 32 57
3.
Погонь Щецин
 2:0 29 14 8 7 45 - 39 50
4.
Лех
 28 13 9 6 40 - 27 48
5.
Варта Познань
 29 12 8 9 34 - 26 44
6.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
7.
Пяст
 28 11 6 11 30 - 27 39
8.
Видзев Лодзь
 28 10 8 10 32 - 33 38
9.
Висла Плоцк
 29 10 6 13 39 - 40 36
10.
Ягеллония
 29 8 12 9 42 - 39 36
11.
Сталь Мелец
 0:2 29 9 8 12 31 - 35 35
12.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
13.
Корона Кельце
 28 9 7 12 31 - 39 34
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 29 7 5 17 26 - 46 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 14 9 5 0 28 - 15 32
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Погонь Щецин
 2:0 14 7 4 3 22 - 18 25
6.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
7.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
8.
Корона Кельце
 14 7 2 5 16 - 14 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
11.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
12.
Сталь Мелец
 0:2 14 4 6 4 15 - 13 18
13.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
14.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 14 6 7 1 20 - 13 25
3.
Погонь Щецин
 2:0 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 0:2 15 5 2 8 16 - 22 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 13 (5)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (4)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
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    • 58'
      Damian Tront уходит с поля. Дрыгас Камил выходит вместо него
    • Желтая карточка
      55'
      Петрашек Томаш получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Обиета Колдо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Damian Tront уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      23'
      Папаниколау Яннис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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    Где смотреть матч Медзь 0:2 Ракув онлайн

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