Тур: 29. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Зрители: 4893
0'
23' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
0:1
35' Гол в свои воротаDamian Tront
36' Желтая карточкаОбиета Колдо
55' Желтая карточкаПетрашек Томаш
74' Желтая карточкаDawid Drachal
0:2
76' ГолРаковитан Богдан
83' Желтая карточкаНивулис Анджей
84' Желтая карточкаЭнрикес Анхело
90'+5
Ход матча
35'
0:1
36'
55'
74'
76'
83'
84'
20
Damian
Tront
11
Обиета
Колдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Damian TrontПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
-
79 Кобачки ОлафНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Медзь
Ракув
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.24
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.17
|Чука Виктор
|5
|0.17
|Миюшкович Неманья
|2
|0.07
|Обиета Колдо
|2
|0.07
|Домингес Максим
|1
|0.03
|Кобачки Олаф
|1
|0.03
|Матушек Шимон
|1
|0.03
|Дрыгас Камил
|1
|0.03
|Масурас Яннис
|1
|0.03
|Слива Мацей
|1
|0.03
|Santiago Naveda
|1
|0.03
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (4)
|0.31
|Новак Бартош
|9
|0.31
|Гутковский Владислав
|7 (1)
|0.24
|Пясецки Фабиан
|5
|0.17
|Кочергин Владислав
|5
|0.17
|Сварнас Стратос
|3
|0.1
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.1
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.1
|Тудор Фран
|2
|0.07
|Кун Патрик
|2
|0.07
|Сореску Деян
|2
|0.07
|Петрашек Томаш
|1
|0.03
|Раковитан Богдан
|1
|0.03
|Цебуля Марчин
|1 (1)
|0.03
|Рундич Милан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрикес Анхело
|8
|1
|Домингес Максим
|9
|0
|Миюшкович Неманья
|7
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Обиета Колдо
|5
|0
|Дрыгас Камил
|4
|0
|Каролина Юрих
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Dawid Drachal
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Нивулис Анджей
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Чука Виктор
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Damian Tront
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Арсенич Зоран
|7
|0
|Папаниколау Яннис
|7
|0
|Кун Патрик
|3
|1
|Петрашек Томаш
|3
|1
|Вдовяк Матеуш
|4
|0
|Сварнас Стратос
|4
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Новак Бартош
|3
|0
|Иви Лопес
|3
|0
|Гутковский Владислав
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Медзь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Ракув
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
13
2
Медзь
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Ракув
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
0
Волевые поражения
6
34
Медзь
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Ракув
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
21% (6)
48% (14)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
23
5
Волевые поражения
19
36
Голы по времени матча
Забито
18
19
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
11%
2
11%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
4
22%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
2
11%
4
21%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
2
15%
1-15
5
25%
3
23%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
3
15%
2
15%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
1
8%
76-90
Забито
12
34
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
2
17%
7
21%
1-15
1
8%
1
3%
16-30
4
33%
5
15%
31-45
2
17%
8
24%
46-60
2
17%
4
12%
61-75
1
8%
9
26%
76-90
Пропущено
24
9
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
3
13%
1
11%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
3
13%
3
33%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
22%
61-75
8
33%
2
22%
76-90
Забито
30
53
18 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
4
13%
9
17%
1-15
6
20%
4
8%
16-30
8
27%
8
15%
31-45
6
20%
13
25%
46-60
3
10%
6
11%
61-75
3
10%
13
25%
76-90
Пропущено
44
22
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 15
5
11%
3
14%
1-15
8
18%
4
18%
16-30
7
16%
6
27%
31-45
6
14%
2
9%
46-60
7
16%
4
18%
61-75
11
25%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1
Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2
Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1
Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Андерлехт - Ракув 1:1
Результаты матчей
Медзь
Ракув
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Медзь
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
69
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
105
212
78
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
245
821
1613
128
821
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|21
|5
|3
|56 - 19
|68
|2.
|29
|16
|9
|4
|46 - 32
|57
|3.
|2:0
|29
|14
|8
|7
|45 - 39
|50
|4.
|28
|13
|9
|6
|40 - 27
|48
|5.
|29
|12
|8
|9
|34 - 26
|44
|6.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|7.
|28
|11
|6
|11
|30 - 27
|39
|8.
|28
|10
|8
|10
|32 - 33
|38
|9.
|29
|10
|6
|13
|39 - 40
|36
|10.
|29
|8
|12
|9
|42 - 39
|36
|11.
|0:2
|29
|9
|8
|12
|31 - 35
|35
|12.
|28
|9
|7
|12
|27 - 33
|34
|13.
|28
|9
|7
|12
|31 - 39
|34
|14.
|28
|8
|8
|12
|35 - 40
|32
|15.
|28
|8
|7
|13
|24 - 40
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|17.
|29
|7
|5
|17
|26 - 46
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|1
|0
|36 - 7
|40
|2.
|14
|9
|5
|0
|28 - 15
|32
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|5.
|2:0
|14
|7
|4
|3
|22 - 18
|25
|6.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|7.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|8.
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|12.
|0:2
|14
|4
|6
|4
|15 - 13
|18
|13.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|14.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|25
|3.
|2:0
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|0:2
|15
|5
|2
|8
|16 - 22
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|13 (5)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9