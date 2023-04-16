Тур: 28. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 27416 Главный судья: Ласык Петр
0'
1:0
13' ГолПекхарт Томаш
45' Желтая карточкаМучи Эрнест
1:1
47' ГолСоуза Афонсу
59' Желтая карточкаМладенович Филип
59' Желтая карточкаМилич Антонио
61' Желтая карточкаВельде Кристоффер
1:2
69' ГолСоуза Афонсу
73' Желтая карточкаБа-Луа Адриэль
2:2
87' ГолВшолек Павел
90'+6
Ход матча
13'
1:0
45'
47'
1:1
59'
59'
69'
1:2
73'
87'
2:2
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Баку МаканаЗащитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Легия
Лех
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
42 матча
45.2%
21.4%
33.4%
19 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
9 побед 24 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.1%
33.3%
28.6%
16 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.25
0.91
Среднее время на гол
72
99
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
0.95
0.9
Среднее время на гол
94
100
Всего голов
46
38
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|10 (6)
|0.36
|Вшолек Павел
|7 (1)
|0.25
|Младенович Филип
|6
|0.21
|Пекхарт Томаш
|5
|0.18
|Мучи Эрнест
|3
|0.11
|Навроцкий Майк
|3
|0.11
|Капустка Бартош
|2
|0.07
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|Августиняк Рафал
|2
|0.07
|Карлитос Карлос
|1
|0.04
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.04
|Роуз Линдси
|1
|0.04
|Рибейру Юри
|1
|0.04
|Пих Роберт
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.39
|Скораш Михал
|8
|0.29
|Соуза Афонсу
|4
|0.14
|Вельде Кристоффер
|4
|0.14
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|Шимчак Филип
|2
|0.07
|Квеквескири Ника
|2
|0.07
|Амарал Жоау
|2
|0.07
|Муравски Радослав
|1
|0.04
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.04
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.04
|Собех Артур
|1
|0.04
|Милич Антонио
|1
|0.04
|Червински Алан
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|9
|1
|Жозуэ Филипе
|8
|1
|Младенович Филип
|9
|0
|Капустка Бартош
|6
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Скораш Михал
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|1
|Червински Алан
|3
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Лех
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
8
9
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
17
17
Легия
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Лех
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
57% (16)
11% (3)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
25
26
Голы по времени матча
Забито
26
20
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
2
8%
1
5%
1-15
6
23%
3
15%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
1
4%
5
25%
61-75
9
35%
4
20%
76-90
Пропущено
17
13
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
18%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
4
24%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
6
33%
4
20%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
28%
4
20%
61-75
2
11%
6
30%
76-90
Пропущено
16
14
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
7
44%
3
21%
76-90
Забито
44
40
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
2
5%
3
8%
1-15
9
20%
6
15%
16-30
9
20%
7
18%
31-45
7
16%
5
13%
46-60
6
14%
9
23%
61-75
11
25%
10
25%
76-90
Пропущено
33
27
9 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
9%
4
15%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
2
6%
5
19%
31-45
7
21%
5
19%
46-60
6
18%
4
15%
61-75
11
33%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0
Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2 Мезёкёвешд - Легия 0:0 Легия - Сабаил 2:2 Легия - Рух Хожув 2:1 Легия - Мотор Люблин 4:0
Лех
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2
Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 Аджман - Лех 1:1
Результаты матчей
Легия
Лех
Точный счет
2:2
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 43%
1
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Легия
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
59
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
59
77
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
235
1612
1216
424
325
127
127
127
127
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|12 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9