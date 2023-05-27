Тур: 34. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Якубик Кржыштоф
1:0
Конец матча
Ход матча
24'
50'
18
Piotr
Wlazlo
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
88 Adrian Sobon
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Сталь Мелец
Варта Познань
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.75
Среднее время на гол
225
120
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|9
|0.26
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.12
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.12
|Саппинен Рауно
|3
|0.09
|Матрас Матеуш
|2
|0.06
|Мак Матеуш
|2
|0.06
|Крук Камиль
|2
|0.06
|Гербовски Фридерик
|2
|0.06
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Жира Павел
|1
|0.03
|Ратайчик Адам
|1
|0.03
|Цепеля Бартломей
|1
|0.03
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Флис Марцин
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|8
|0.24
|Щепаньски Милош
|4
|0.12
|Журавски Мачей
|4
|0.12
|Гжесик Ян
|4
|0.12
|Шмыт Каетан
|3 (1)
|0.09
|Савич Стефан V
|3
|0.09
|Луиш Мигел
|2
|0.06
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Коррин Милан
|1
|0.03
|Дестан Энис
|1
|0.03
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.03
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флис Марцин
|7
|0
|Крук Камиль
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Матрас Матеуш
|4
|1
|Вальехо Алекс
|4
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|1
|Fabian Hiszpanski
|5
|0
|Цепеля Бартломей
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|3
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Вольски Мацей
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Мяйнпя Нило
|5
|1
|Гжесик Ян
|6
|0
|Шмыт Каетан
|6
|0
|Дестан Энис
|5
|0
|Копчински Михал
|4
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Шимонович Давид
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Журавски Мачей
|3
|0
|Купчак Матеуш
|3
|0
|Иванов Роберт
|3
|0
|Лис Адриан
|2
|0
|Кьельб Якуб
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Килиба Бартош
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Варта Познань
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
4
3
Сталь Мелец
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Варта Познань
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
22
9
Волевые поражения
13
19
Сталь Мелец
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Варта Познань
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
27
13
Волевые поражения
17
22
Голы по времени матча
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
24 Не забивали 25
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
3
19%
5
31%
76-90
Пропущено
16
17
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
19%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
7
44%
2
12%
76-90
Забито
19
22
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
4
21%
2
9%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
7
37%
2
9%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
6
27%
61-75
1
5%
3
14%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
16%
3
18%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
6
24%
3
18%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
3
12%
2
12%
76-90
Забито
35
38
18 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
14 Не забивали 13
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
8
21%
16-30
9
26%
6
16%
31-45
6
17%
4
11%
46-60
7
20%
8
21%
61-75
4
11%
8
21%
76-90
Пропущено
41
34
15 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 21
7
17%
5
15%
1-15
2
5%
8
24%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
9
22%
7
21%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
10
24%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1
Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония - Варта Познань 3:1
Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0
Результаты матчей
Сталь Мелец
Варта Познань
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
2
9 раз 26%
1
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 38%
1
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
512
512
215
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
98
710
611
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
2113
1222
1123
331
331
133
133
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (6)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (6)
|Корона Кельце
|Jakub Lukowski
|12 (1)
|Ягеллония
|Пуэрто Исраэль
|1 11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 11
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10