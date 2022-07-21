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Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|1
|1
|Прищепа Дмитрий
|1
|1
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагермазов Сослан
|1
|0
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|Дорохов Егор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(6 матчей)
Велес Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2
Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФК Кубань
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|КАМАЗ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Акрон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Шинник
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|КАМАЗ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Енисей
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Волгарь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Алания
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Велес Москва
Исход игры
Динамо Махачкала
55% (11)
Ничья
20% (4)
Велес Москва
25% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (7)
Меньше
58.82% (10)
Обе команды забьют
Да
64.71% (11)
Нет
35.29% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
20% (4)
2:1 Динамо Махачкала
20% (4)
1:0 Динамо Махачкала
15% (3)
1:2 Велес Москва
15% (3)
0:1 Велес Москва
10% (2)
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