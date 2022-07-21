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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Динамо Махачкала
 
Позже
Велес Москва
Прогнозы 20
Динамо Махачкала 55% (11)
X 20% (4)
Велес Москва 25% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Велес Москва
3.25
3.38
2.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велес Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Логуа Ираклий 1 1
Прищепа Дмитрий 1 1

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагермазов Сослан 1 0
Велес Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабахидзе Владимир 1 0
Дорохов Егор 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(6 матчей)
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 поражение
Алания - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Легион-Динамо 3:0 Динамо Махачкала - Динамо Ставрополь 3:0 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 3:0 Спартак-Нальчик - Динамо Махачкала 3:2
Велес Москва
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Велес Москва - Балтика 2:1 Химки - Велес Москва 0:0 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2
Енисей - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Балтика 1:1 Торпедо Москва - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Металлург Липецк 1:2 Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Велес Москва - Волгарь 0:2 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 Ротор - Велес Москва 0:3 Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Акрон - Велес Москва 1:1 Алания - Велес Москва 2:1 Велес Москва - Оренбург 1:2 Велес Москва - Спартак-2 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФК Кубань Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рубин Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Арсенал Тула Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Волгарь Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Велес Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Алания Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Волга Ульяновск Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. КАМАЗ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Махачкала Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Енисей Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Родина Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Акрон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. СКА-Хабаровск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Краснодар-2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Нефтехимик Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Шинник Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. КАМАЗ Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Динамо Махачкала Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Енисей Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ФК Кубань Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волгарь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Велес Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Алания Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нефтехимик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Волга Ульяновск Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. СКА-Хабаровск Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Балтика Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Родина Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2022, осталось 2 дня 17 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 20
    Динамо Махачкала 55% (11)
    X 20% (4)
    Велес Москва 25% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Велес Москва
    3.25
    3.38
    2.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Велес Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Велес Москва

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    55% (11)
    Ничья
    20% (4)
    Велес Москва
    25% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (7)
    Меньше
    58.82% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (11)
    Нет
    35.29% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    20% (4)
    2:1 Динамо Махачкала
    20% (4)
    1:0 Динамо Махачкала
    15% (3)
    1:2 Велес Москва
    15% (3)
    0:1 Велес Москва
    10% (2)
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    Динамо Махачкала
    Велес Москва
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