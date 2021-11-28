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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Кальмар
0:0
Перерыв

Стадион:
Мальмё
0'
0:0
10' Не забитый пенальти
Чолак Антонио-Мирко
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
20
Берг
Оливер
17
Густафссон
Карл
11
Ринг
Джонатан
10
Сахпекидис
Филип
31
Фролинг
Нильс
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
22
Налич
Ади
8
Пенья
Серхио
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
9
Чолак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
Кальмар
4-3-3
Мальмё
4-4-2

Ход матча

10'
0:0
Чолак Антонио-Мирко

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Кальмар
Мальмё

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

33 матча

24.2%
18.2%
57.6%
8 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

21.2%
36.4%
42.4%
7 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
3:1
ТМК
2:2
А
0:4
А
2:1
А
0:5
А
1:0
ТМК
2:1
А
4:0
А
3:0
А
6:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
К
2:3
А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
1:1
А
1:4
А
1:0
А
1:2
ММ(
1:1
А
2:0
А
1:2
А
2:0
ШК
2:1
А
0:1
А
2:3
А
5:4
А
1:2
А
3:2
А
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 12 (3) 0.41
Ринг Джонатан 7 (1) 0.24
Янссон Исак 5 0.17
Фролинг Нильс 4 0.14
Ромариньо Перейра 4 0.14
Ринг Себастьян 3 0.1
Бергквист Дуг 1 0.03
Шёстедт Расмус 1 0.03
Стенмарк Йохан 1 0.03
Юханссон Петр 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Саетра Ларс 0 0
Густафссон Карл 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 15 (2) 0.52
Бирманчевич Велько 9 0.31
Кристиансен Андерс 6 (2) 0.21
Налич Ади 6 0.21
Рикс Сёрен 6 0.21
Бергет Йо Инге 4 (1) 0.14
Абубакари Малик 3 0.1
Ракип Эрдаль 2 0.07
Нильсен Лассе 1 0.03
Кнудсен Йонас 1 0.03
Ахмедходжич Анел 1 0.03
Нанаси Себастьян 1 0.03
Ларссон Эрик 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 8 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Саетра Ларс 3 0
Юханссон Петр 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Бергквист Дуг 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Стенмарк Йохан 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Шамун Ноа 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 7 0
Инносент Бонке 6 0
Налич Ади 6 0
Ахмедходжич Анел 5 0
Кристиансен Андерс 4 0
Ларссон Эрик 4 0
Абубакари Малик 4 0
Нильсен Лассе 3 0
Бергет Йо Инге 3 0
Пенья Серхио 3 0
Рикс Сёрен 3 0
Чолак Антонио-Мирко 3 0
Кнудсен Йонас 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Гваргис Питер 0 1
Ольссон Мартин 1 0
Далин Юхан 1 0
Левицки Оскар 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Брорссон Франц 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
2
11%
4
16%
1-15
1
6%
4
16%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
3
17%
6
24%
46-60
5
28%
3
12%
61-75
4
22%
4
16%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
29%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
2
14%
4
27%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Забито

20
32
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
1
5%
6
19%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
7
35%
5
16%
46-60
3
15%
5
16%
61-75
2
10%
7
22%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 11
5
26%
1
7%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
5
33%
76-90

Забито

38
57
14 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 19
6 Не забивали 3
3
8%
10
18%
1-15
5
13%
8
14%
16-30
6
16%
9
16%
31-45
10
26%
11
19%
46-60
8
21%
8
14%
61-75
6
16%
11
19%
76-90

Пропущено

33
30
17 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 20
9
27%
3
10%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
4
12%
6
20%
61-75
7
21%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2
Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1 Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3
Мальмё
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:2 Мальмё - Челси 0:1
Сириус - Мальмё 2:3 Мальмё - АИК 1:0 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Челси - Мальмё 4:0 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 29 16 8 5 57 - 30 56
2. Юргорден Заявка 29 16 6 7 45 - 30 54
3. АИК Заявка 28 16 5 7 37 - 21 53
4. Эльфсборг Заявка 28 16 4 8 46 - 29 52
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 29 14 8 7 49 - 38 50
6. Кальмар 0:0 Заявка 29 13 9 7 38 - 33 48
7. Норрчёпинг Заявка 29 13 5 11 44 - 39 44
8. Гётеборг Заявка 29 10 8 11 40 - 38 38
9. Варберг БоИС Заявка 29 9 10 10 35 - 35 37
10. Хеккен Заявка 28 9 9 10 46 - 42 36
11. Сириус Заявка 28 9 7 12 34 - 49 34
12. Мьельбю Заявка 28 8 10 10 31 - 27 34
13. Дегерфорс Заявка 29 9 4 16 33 - 51 31
14. Хальмстад 0:0 Заявка 29 6 13 10 21 - 26 31
15. Эребру Заявка 28 4 5 19 21 - 55 17
16. Эстерсунд Заявка 29 3 5 21 24 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 14 12 2 0 25 - 6 38
2. Хаммарбю 0:0 Заявка 14 10 3 1 30 - 16 33
3. Юргорден Заявка 15 10 2 3 30 - 18 32
4. Норрчёпинг Заявка 14 8 4 2 27 - 15 28
5. Мальмё 0:0 Заявка 14 8 4 2 31 - 16 28
6. Эльфсборг Заявка 14 8 3 3 24 - 13 27
7. Кальмар 0:0 Заявка 15 6 6 3 18 - 14 24
8. Дегерфорс Заявка 15 7 1 7 23 - 22 22
9. Хеккен Заявка 14 6 3 5 29 - 20 21
10. Гётеборг Заявка 15 6 3 6 23 - 17 21
11. Сириус Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
12. Варберг БоИС Заявка 14 5 5 4 15 - 14 20
13. Мьельбю Заявка 14 5 4 5 16 - 11 19
14. Хальмстад 0:0 Заявка 15 3 10 2 10 - 9 19
15. Эстерсунд Заявка 14 3 2 9 18 - 22 11
16. Эребру Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 14 28
2. Эльфсборг Заявка 14 8 1 5 22 - 16 25
3. Кальмар 0:0 Заявка 14 7 3 4 20 - 19 24
4. Юргорден Заявка 14 6 4 4 15 - 12 22
5. Хаммарбю 0:0 Заявка 15 4 5 6 19 - 22 17
6. Варберг БоИС Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
7. Гётеборг Заявка 14 4 5 5 17 - 21 17
8. Норрчёпинг Заявка 15 5 1 9 17 - 24 16
9. Мьельбю Заявка 14 3 6 5 15 - 16 15
10. АИК Заявка 14 4 3 7 12 - 15 15
11. Хеккен Заявка 14 3 6 5 17 - 22 15
12. Сириус Заявка 14 3 5 6 16 - 30 14
13. Хальмстад 0:0 Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Дегерфорс Заявка 14 2 3 9 10 - 29 9
15. Эребру Заявка 14 2 1 11 10 - 34 7
16. Эстерсунд Заявка 15 0 3 12 6 - 36 3
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  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    10'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Чолак Антонио-Мирко пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Мальмё
6.50
3.86
1.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кальмар 0:0 Мальмё онлайн


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