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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
3:0
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
45' Желтая карточка
Kacper Tabis
1:0
71' Гол
Damian Warchol
2:0
75' Гол
Михальски Дамян
3:0
79' Гол
Секульски Лукаш
81' Желтая карточка
Фурман Доминик
90' Желтая карточка
Настич Боян
90'+7
1
Каминьски
Кжиштоф
25
Жезничак
Якуб
94
Лагатор
Душан
2
Михальски
Дамян
15
Валло
Кристиан
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
17
Marcel
Blachewicz
95
Damian
Warchol
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
1
Стейнбор
Павел
99
Квецень
Бартош
3
Августин
Блажей
4
Пуэрто
Исраэль
20
Kacper
Tabis
44
Топоркевич
Кшиштоф
23
Струски
Кароль
14
Пржикрыл
Томаш
6
Романчук
Тарас
16
Жиро
Михал
9
Бида
Бартош
Висла Плоцк
3-4-1-2
Ягеллония
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Damian Warchol 4 0.5
2. Секульски Лукаш 3 0.38
3. Вольски Рафал 1 0.13
4. Швох Матеуш 1 (1) 0.13
5. Колар Марко 1 0.13
6. Расак Дамиан 1 0.13
7. Кривоцюк Антон 1 0.13
8. Михальски Дамян 1 0.13
9. Томасик Пётр 0 0
10. Фурман Доминик 0 0
11. Валло Кристиан 0 0
12. Целеменцки Радослав 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 3 0.38
2. Пржикрыл Томаш 2 0.25
3. Романчук Тарас 2 0.25
4. Черных Фёдор 1 0.13
5. Пуэрто Исраэль 1 0.13
6. Поспишил Мартин 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Фурман Доминик 1 1
2. Жезничак Якуб 2 0
3. Секульски Лукаш 2 0
4. Томасик Пётр 1 0
5. Вольски Рафал 1 0
6. Лесняк Филип 1 0
7. Damian Warchol 1 0
8. Лагатор Душан 1 0
9. Расак Дамиан 1 0
10. Кривоцюк Антон 1 0
11. Михальски Дамян 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Августин Блажей 3 0
2. Черных Фёдор 2 0
3. Имас Хесус 2 0
4. Kacper Tabis 2 0
5. Топоркевич Кшиштоф 2 0
6. Пржикрыл Томаш 1 0
7. Настич Боян 1 0
8. Поспишил Мартин 1 0
9. Квецень Бартош 1 0
10. Романчук Тарас 1 0
11. Струски Кароль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Ягеллония 0 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Гурник Ленчна 3:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Ракув Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Пяст 4:3 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков
Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Ягеллония 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 1:1 Ягеллония Краковия 2:1 Ягеллония Ягеллония 1:3 Гурник Забже
Ягеллония 1:0 Брук-Бет Термалица Ягеллония 3:0 Ракув Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 3:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Ракув Варта Познань 2:0 Ягеллония Ягеллония 3:3 Сталь Мелец Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Ягеллония 2:1 Краковия Ягеллония 0:1 Шлёнск Лех 2:3 Ягеллония Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Ягеллония 1:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Ягеллония Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 8 5 3 0 18 - 5 18
2. Погонь Щецин 1:0 8 4 3 1 11 - 6 15
3. Шлёнск 7 3 4 0 10 - 6 13
4. Заглембе Любин 7 4 0 3 9 - 12 12
5. Висла Краков 8 3 2 3 13 - 14 11
6. Пяст 7 3 1 3 10 - 9 10
7. Лехия Гданьск 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Висла Плоцк 8 3 1 4 14 - 10 10
9. Радомьяк Радом 6 2 3 1 7 - 5 9
10. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Ракув 5 2 2 1 8 - 9 8
12. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
13. Краковия 0:1 8 2 2 4 8 - 13 8
14. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
16. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
17. Гурник Ленчна 7 1 2 4 6 - 15 5
18. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:0 4 4 0 0 8 - 1 12
2. Лех 5 3 2 0 10 - 1 11
3. Висла Плоцк 4 3 1 0 9 - 1 10
4. Заглембе Любин 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Радомьяк Радом 3 2 1 0 5 - 2 7
7. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Висла Краков 4 2 1 1 7 - 4 7
9. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Краковия 0:1 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Пяст 4 1 1 2 7 - 8 4
13. Гурник Ленчна 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ракув 1 0 1 0 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Шлёнск 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Висла Краков 4 1 1 2 6 - 10 4
8. Краковия 0:1 5 1 1 3 3 - 8 4
9. Заглембе Любин 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
11. Погонь Щецин 1:0 4 0 3 1 3 - 5 3
12. Лехия Гданьск 4 0 3 1 4 - 6 3
13. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
15. Ягеллония 3 0 1 2 2 - 6 1
16. Брук-Бет Термалица 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Висла Плоцк 4 0 0 4 5 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 6 1 1
2. Висла Плоцк Damian Warchol 4 0 1
3. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
4. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
5. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
3. Висла Краков Шота Серафин 2 1
4. Ягеллония Августин Блажей 3 0
5. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Kacper Tabis получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Вольски Рафал уходит с поля. Фурман Доминик выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Плоцк 3:0 Ягеллония онлайн




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