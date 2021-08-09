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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
1:0
Конец матча

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
6' Желтая карточка
Радецки Матеуш
1:0
19' Гол
Колар Марко
51' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
55' Желтая карточка
Абрамович Давид
63' Желтая карточка
Damian Jakubik
88' Желтая карточка
Лесняк Филип
90'+4
99
Градецки
Бартломей
2
Михальски
Дамян
25
Жезничак
Якуб
5
Кривоцюк
Антон
9
Коцыля
Давид
6
Расак
Дамиан
92
Фурман
Доминик
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
24
Колар
Марко
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
10
Радецки
Матеуш
7
Козак
Милош
19
Ангельски
Кароль
99
Рондон
Марио
Висла Плоцк
3-4-2-1
Радомьяк Радом
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Колар Марко 1 0.33
Радомьяк Радом
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ангельски Кароль 1 0.33
2. Радецки Матеуш 1 0.33
3. Dominik Sokol 1 0.33
4. Нашименту Филипе 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 1 0
2. Томасик Пётр 1 0
3. Лесняк Филип 1 0
4. Лагатор Душан 1 0
5. Расак Дамиан 1 0
6. Михальски Дамян 1 0
Радомьяк Радом
# Игрок      
1. Нашименту Филипе 1 1
2. Damian Jakubik 2 0
3. Радецки Матеуш 2 0
4. Рондон Марио 1 0
5. Бранко Рафаэл 1 0
6. Машаду Луиш 1 0
7. Абрамович Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 0 100% (1) 0 0 0 0
 Радомьяк Радом 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом
Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Радомьяк Радом 2:0 ГКС Ястшембе Радомьяк Радом 1:2 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:1 Лех
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Погонь Щецин 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Варта Познань 3 1 2 0 7 - 3 5
6. Лехия Гданьск 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Шлёнск 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Радомьяк Радом 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Пяст 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Висла Плоцк 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Сталь Мелец 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Краковия 3 0 1 2 2 - 5 1
18. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Плоцк 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Шлёнск 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
2. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Краковия 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Висла Плоцк 2 0 0 2 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
2. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
3. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
4. Ягеллония Романчук Тарас 2 0 0
5. Ягеллония Имас Хесус 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Ракув Папаниколау Яннис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Вольски Рафал уходит с поля. Лесняк Филип выходит вместо него
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Колар Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Радецки Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом онлайн




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