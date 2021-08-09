Польша: Экстракласса 2021-2022
Висла Плоцк
1:0
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Радомьяк Радом
6' Желтая карточкаРадецки Матеуш
1:0
19' ГолКолар Марко
51' Желтая карточкаБранко Рафаэл
55' Желтая карточкаАбрамович Давид
63' Желтая карточкаDamian Jakubik
88' Желтая карточкаЛесняк Филип
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
24
Колар
Марко
9
Леандро
11
Michal
Kaput
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
55 Meik KarwotЗащитник
- Нападающий
-
12 Rhuan Castro
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
Ход матча
19'
1:0
51'
55'
63'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колар Марко
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ангельски Кароль
|1
|0.33
|2.
|Радецки Матеуш
|1
|0.33
|3.
|Dominik Sokol
|1
|0.33
|4.
|Нашименту Филипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|2.
|Томасик Пётр
|1
|0
|3.
|Лесняк Филип
|1
|0
|4.
|Лагатор Душан
|1
|0
|5.
|Расак Дамиан
|1
|0
|6.
|Михальски Дамян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нашименту Филипе
|1
|1
|2.
|Damian Jakubik
|2
|0
|3.
|Радецки Матеуш
|2
|0
|4.
|Рондон Марио
|1
|0
|5.
|Бранко Рафаэл
|1
|0
|6.
|Машаду Луиш
|1
|0
|7.
|Абрамович Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк
Радомьяк Радом Последние 20 матчей: +13 =3 -4Радомьяк Радом 3:1 Легия Лех 0:0 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 2:0 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Радомьяк Радом
Радомьяк Радом 3:1 ЦВКС Ресовия Бельхатув 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Сандецья Радомьяк Радом 0:1 Брук-Бет Термалица Заглембе Сосновец 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:0 Одра Ополе Тыхы 1:0 Радомьяк Радом Пуща Неполомице 0:4 Радомьяк Радом Медзь 0:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Радомьяк Радом 2:0 ГКС Ястшембе Радомьяк Радом 1:2 Хробры Видзев Лодзь 1:1 Радомьяк Радом Радомьяк Радом 1:1 Лех
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|6.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Висла Плоцк
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Шлёнск
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|2.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|2.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|3.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
|4.
|Ягеллония
|Романчук Тарас
|2
|0
|0
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|1
|1