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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
2:2
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
16' Желтая карточка
Лулич Карло
20' Желтая карточка
Гарритано Лука
0:1
48' Гол
Барисон Альберто
51' Желтая карточка
Эль-Кауакиби Хамза
59' Вторая желтая карточка
Эль-Кауакиби Хамза
66' Желтая карточка
Цаммарини Роберто
1:1
74' Гол
Шарпантье Габриэль
76' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
83' Желтая карточка
Чано Камилло
1:2
86' Гол
Камбьяги Николо
88' Желтая карточка
Перизан Самуэле
90' Желтая карточка
Маньино Лука
2:2
90' Гол
Шарпантье Габриэль
90' Желтая карточка
Шарпантье Габриэль
90'+8
1
Равалья
Федерико
95
Касасола
Тиаго
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
11
Дзампано
Франческо
26
Лулич
Карло
8
Майелло
Раффаэле
21
Болока
Даниэль
27
Канотто
Луиджи
18
Новакович
Андрия
16
Гарритано
Лука
22
Перизан
Самуэле
2
Эль-Кауакиби
Хамза
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
72
Перри
Маттео
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
90
Фолоруншо
Майкл
32
Бутич
Карло
11
Пеллегрини
Якопо
Фрозиноне
4-3-3
Порденоне
4-3-3

Ход матча

16'
Лулич Карло
 
20'
Гарритано Лука
 
48'
0:1
Барисон Альберто
(Фолоруншо Майкл)
51'
 
Эль-Кауакиби Хамза
56'
Чичерелли Эмануэле
Лулич Карло
 
56'
Трибуцци Алессио
Канотто Луиджи
 
56'
Шарпантье Габриэль
Новакович Андрия
 
59'
 
Эль-Кауакиби Хамза
64'
 
Цаммарини Роберто
Бутич Карло
64'
 
Камбьяги Николо
Пеллегрини Якопо
65'
Чано Камилло
Гарритано Лука
 
66'
 
Цаммарини Роберто
74'
Шарпантье Габриэль
(Трибуцци Алессио)
1:1
76'
Майелло Раффаэле
 
77'
 
Петриччоне Якопо
Пинато Марко
78'
 
Бассоли Алессандро
Перри Маттео
83'
Чано Камилло
 
85'
Манцари Джакомо
Касасола Тиаго
 
86'
1:2
Камбьяги Николо
88'
 
Перизан Самуэле
90'
 
Стефани Мирко
Фолоруншо Майкл
90'
 
Маньино Лука
90'
Шарпантье Габриэль
(Чано Камилло)
2:2
90'
Шарпантье Габриэль
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 62 Владение мячом, % 38

История личных встреч

Фрозиноне
Порденоне

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
0:1
СB
2:2
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 6 0.43
Чичерелли Эмануэле 2 0.14
Лулич Карло 2 0.14
Канотто Луиджи 1 0.07
Чано Камилло 1 0.07
Гарритано Лука 1 0.07
Риччи Матео 1 0.07
Дзампано Франческо 1 0.07
Зербин Алессио 1 0.07
Роден Маркус 1 0.07
Новакович Андрия 1 0.07
Гатти Федерико 1 0.07
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.07
Трибуцци Алессио 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампорезе Микеле 2 0.14
Камбьяги Николо 2 0.14
Фолоруншо Майкл 1 0.07
Фаласко Никола 1 0.07
Цаммарини Роберто 1 0.07
Барисон Альберто 1 0.07
Маньино Лука 1 0.07
Цаджу Франк 1 (1) 0.07
Купиш Томаш 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чано Камилло 5 0
Гатти Федерико 5 0
Майелло Раффаэле 3 0
Чичерелли Эмануэле 3 0
Лулич Карло 3 0
Риччи Матео 3 0
Дзампано Франческо 3 0
Коттали Маттео 3 0
Болока Даниэль 3 0
Гарритано Лука 2 0
Новакович Андрия 2 0
Зербин Алессио 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Роден Маркус 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 6 1
Фаласко Никола 5 0
Цаммарини Роберто 3 0
Маньино Лука 3 0
Кампорезе Микеле 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Барисон Альберто 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Цаджу Франк 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Стефани Мирко 1 0
Паза Симоне 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Камбьяги Николо 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

3
16
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
4
25%
76-90

Забито

20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
5%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
8
40%
2
20%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
4
40%
76-90

Пропущено

12
30
4 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
2
17%
6
20%
31-45
4
33%
2
7%
46-60
1
8%
6
20%
61-75
3
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1
Порденоне
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0
Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 14 8 4 2 26 - 16 28
2. Пиза 0:0 Заявка 14 7 5 2 20 - 11 26
3. Лечче Заявка 14 6 7 1 24 - 13 25
4. Фрозиноне Заявка 14 5 8 1 20 - 12 23
5. Беневенто Заявка 14 6 4 4 22 - 13 22
6. Кремонезе Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Асколи Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
8. Реджина Заявка 14 6 4 4 14 - 15 22
9. Монца Заявка 14 5 7 2 15 - 13 22
10. Читтаделла Заявка 13 6 2 5 14 - 14 20
11. Перуджа Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
12. Комо Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
13. Тернана Заявка 14 5 3 6 24 - 23 18
14. Парма Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
15. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 5 5 19 - 16 17
16. Козенца Заявка 14 4 3 7 13 - 20 15
17. Алессандрия Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
18. Кротоне Заявка 14 1 5 8 13 - 25 8
19. Виченца Виртус Заявка 14 2 1 11 13 - 27 7
20. Порденоне Заявка 14 0 4 10 10 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Монца Заявка 6 5 1 0 10 - 4 16
3. Лечче Заявка 7 4 3 0 17 - 7 15
4. Беневенто Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
5. Козенца Заявка 7 4 1 2 9 - 5 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
7. Брешия 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
8. Кремонезе Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Реджина Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 10 - 9 11
11. Комо Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Тернана Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
13. Алессандрия Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Парма Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
15. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 15 - 11 9
16. Асколи Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Перуджа Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
18. Кротоне Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
19. Порденоне Заявка 7 0 2 5 6 - 16 2
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 8 16
2. Асколи Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3. Фрозиноне Заявка 6 3 3 0 10 - 3 12
4. Перуджа Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5. Реджина Заявка 7 3 2 2 6 - 8 11
6. Кремонезе Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
7. Лечче Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Пиза 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
9. Комо Заявка 7 2 3 2 12 - 12 9
10. Беневенто Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Тернана Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
12. Парма Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
13. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 4 - 5 8
14. Читтаделла Заявка 6 2 1 3 4 - 8 7
15. Монца Заявка 8 0 6 2 5 - 9 6
16. Виченца Виртус Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
17. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 15 4
18. Порденоне Заявка 7 0 2 5 4 - 14 2
19. Козенца Заявка 7 0 2 5 4 - 15 2
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 5 - 12 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Гарритано Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Лулич Карло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фрозиноне 2:2 Порденоне онлайн


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