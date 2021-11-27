Италия: Серия B 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
16' Желтая карточкаЛулич Карло
20' Желтая карточкаГарритано Лука
0:1
48' ГолБарисон Альберто
51' Желтая карточкаЭль-Кауакиби Хамза
59' Вторая желтая карточкаЭль-Кауакиби Хамза
66' Желтая карточкаЦаммарини Роберто
1:1
74' ГолШарпантье Габриэль
76' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
83' Желтая карточкаЧано Камилло
1:2
86' ГолКамбьяги Николо
88' Желтая карточкаПеризан Самуэле
90' Желтая карточкаМаньино Лука
2:2
90' ГолШарпантье Габриэль
90' Желтая карточкаШарпантье Габриэль
26
Лулич
Карло
72
Перри
Маттео
16
Маньино
Лука
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
Ход матча
16'
20'
48'
74'
76'
83'
86'
1:2
88'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
62 Владение мячом, % 38
История личных встреч
Фрозиноне
Порденоне
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|6
|0.43
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0.14
|Лулич Карло
|2
|0.14
|Канотто Луиджи
|1
|0.07
|Чано Камилло
|1
|0.07
|Гарритано Лука
|1
|0.07
|Риччи Матео
|1
|0.07
|Дзампано Франческо
|1
|0.07
|Зербин Алессио
|1
|0.07
|Роден Маркус
|1
|0.07
|Новакович Андрия
|1
|0.07
|Гатти Федерико
|1
|0.07
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.07
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампорезе Микеле
|2
|0.14
|Камбьяги Николо
|2
|0.14
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.07
|Фаласко Никола
|1
|0.07
|Цаммарини Роберто
|1
|0.07
|Барисон Альберто
|1
|0.07
|Маньино Лука
|1
|0.07
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.07
|Купиш Томаш
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чано Камилло
|5
|0
|Гатти Федерико
|5
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0
|Лулич Карло
|3
|0
|Риччи Матео
|3
|0
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Коттали Маттео
|3
|0
|Болока Даниэль
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Зербин Алессио
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Кауакиби Хамза
|6
|1
|Фаласко Никола
|5
|0
|Цаммарини Роберто
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Барисон Альберто
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Стефани Мирко
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Камбьяги Николо
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
3
33%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Пропущено
3
16
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
4
25%
76-90
Забито
20
10
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
5%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
8
40%
2
20%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
4
40%
76-90
Пропущено
12
30
4 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
2
17%
6
20%
31-45
4
33%
2
7%
46-60
1
8%
6
20%
61-75
3
25%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1
Порденоне
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0
Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|26 - 16
|28
|2.
|Пиза
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|20 - 11
|26
|3.
|Лечче
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|20 - 12
|23
|5.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Асколи
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|8.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|15 - 13
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 14
|20
|11.
|Перуджа
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|12.
|Комо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 17
|19
|13.
|Тернана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 23
|18
|14.
|Парма
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 16
|17
|16.
|Козенца
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 20
|15
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 25
|8
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|13 - 27
|7
|20.
|Порденоне
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|10 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|4.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5.
|Козенца
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|8.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|11.
|Комо
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|16.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|18.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Перуджа
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Реджина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Пиза
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Комо
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|10.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|12.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 5
|8
|14.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 8
|7
|15.
|Монца
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 15
|4
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|19.
|Козенца
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 12
|1