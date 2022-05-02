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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Гётеборг
1:2
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
34' Гол
Вильхельмссон Оскар
47' Желтая карточка
Бергквист Дуг
1:1
49' Гол
Густафссон Карл
68' Желтая карточка
Нетабай Нахом Гирмай
1:2
87' Гол
Ромариньо Перейра
88' Желтая карточка
Бьярсмюр Маттиас
90'+5
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
9
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
1
Douglas
Friedrich
6
Шёстедт
Расмус
5
Бергквист
Дуг
3
Олафссон
Давид-Кристьян
2
Линдаль
Аксель
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
9
Янссон
Исак
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
20
Берг
Оливер
11
Скрабб
Симон
Гётеборг
4-4-2
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Гётеборг
Кальмар

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

35 матчей

37.1%
28.6%
34.3%
13 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
0:2
А
0:0
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
1:1
А
2:1
А
1:3
А
1:0
А
3:0
ТМК
1:1
А
4:2
А
1:1
А
2:2
А
0:2
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
КШ
0:1
А
3:0
А
1:1
ШК
3:4
А
0:0
А
2:0
А
3:1
ШК
3:3
А
0:3
А
2:1
А
2:1
С
1:0
А
0:1
ШК
0:0
А
3:2
С
3:1

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1
Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Сириус - Гётеборг 3:3 Гётеборг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 0:1
Кальмар
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3
Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Кальмар 1:4 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2
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