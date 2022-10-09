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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 26274
Юргорден
0:1
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
40' Гол
Ларсен Ларс Олден
45' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
90' Желтая карточка
Абрахамссон Петер
90' Желтая карточка
Фрайберг Эрик
90'+6

Ход матча

39'
Банда Эммануэль
Финнделл Хампус
 
40'
0:1
Ларсен Ларс Олден
(Садик Ибраим)
45'
Эдвардсен Виктор
 
57'
Асоро Йоэль
Викхейм Густав
 
71'
 
Фрайберг Эрик
Густафссон Симон
74'
Сабович Бесард
Шуллер Расмус
 
80'
 
Тёрготт Блэйр
Ларсен Ларс Олден
80'
 
Тотлэнд Томас
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
84'
 
Удденес Оскар
Садик Ибраим
84'
 
Franklin Uchenna
Amane Romeo
90'
 
Абрахамссон Петер
90'
 
Фрайберг Эрик

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
33
Даниэльссон
Маркус
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
25
Kristoffer
Lund
Hansen
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
14
Густафссон
Симон
24
Ларсен
Ларс
Олден
9
Еремеефф
Александер
37
Садик
Ибраим
Юргорден
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Хеккен

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
0:2
А
3:1
А
2:0
А
0:1
К
2:3
А
5:0
А
2:1
К
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:0
А
3:1
А
2:1
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
0:3
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
0:3
А
2:1
А
2:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 9 (2) 0.36
Асоро Йоэль 6 0.24
Викхейм Густав 5 0.2
Банда Эммануэль 4 0.16
Финнделл Хампус 4 0.16
Радетинац Харис 4 0.16
Экдаль Хьяльмар 3 0.12
Эрикссон Магнус 2 0.08
Хакшабанович Сеад 2 0.08
Хиен Исак 2 0.08
Андерссон Элиас 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 21 (4) 0.84
Рюгор Миккель 7 0.28
Удденес Оскар 7 0.28
Садик Ибраим 5 0.2
Ховланд Эвен 3 0.12
Берггрен Густав 2 0.08
Ларсен Ларс Олден 2 0.08
Тёрготт Блэйр 1 0.04
Хаммар Юхан 1 0.04
Бенгтссон Лео 1 0.04
Юссеф Али 1 0.04
Густафссон Симон 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Фрайберг Эрик 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 5 0
Шуллер Расмус 4 0
Викхейм Густав 4 0
Эдвардсен Виктор 4 0
Финнделл Хампус 4 0
Андерссон Элиас 3 0
Радетинац Харис 2 0
Эрикссон Магнус 2 0
Сабович Бесард 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Хиен Исак 2 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Думбуя Амаду 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммар Юхан 4 0
Еремеефф Александер 4 0
Густафссон Самуэль 4 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 4 0
Абрахамссон Петер 2 1
Рюгор Миккель 3 0
Берггрен Густав 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Ходжич Кадир 1 1
Удденес Оскар 2 0
Фрайберг Эрик 1 0
Сана Тобиас 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Тотлэнд Томас 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
25
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
5
16%
4
16%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
5
16%
2
8%
31-45
5
16%
9
36%
46-60
7
23%
3
12%
61-75
5
16%
6
24%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 11
2
20%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
3
30%
5
33%
76-90

Забито

14
30
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
1
7%
4
13%
1-15
4
29%
2
7%
16-30
1
7%
7
23%
31-45
4
29%
6
20%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
1
7%
9
30%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
7
47%
76-90

Забито

45
55
20 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 19
7 Не забивали 2
6
13%
8
15%
1-15
8
18%
3
5%
16-30
6
13%
9
16%
31-45
9
20%
15
27%
46-60
10
22%
5
9%
61-75
6
13%
15
27%
76-90

Пропущено

21
30
13 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 20
4
19%
4
13%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
5
24%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
29%
12
40%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гент - Юргорден 0:1 Дегерфорс - Юргорден 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2
Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0 Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0
Хеккен
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1 Хеккен - Дегерфорс 2:2
Эльмхульт - Хеккен 1:2 Хеккен - Вернаму 4:1 Сириус - Хеккен 0:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 25 14 9 2 54 - 31 51
2. Юргорден 25 14 6 5 46 - 20 48
3. Кальмар 25 13 5 7 31 - 20 44
4. АИК 25 12 8 5 40 - 30 44
5. Хаммарбю 24 12 7 5 44 - 21 43
6. Мальмё 25 12 6 7 33 - 23 42
7. Эльфсборг 25 9 9 7 45 - 33 36
8. Гётеборг 25 11 3 11 34 - 30 36
9. Мьельбю 24 8 9 7 23 - 24 33
10. Вернаму 25 8 8 9 29 - 38 32
11. Норрчёпинг 24 7 7 10 32 - 33 28
12. Сириус 25 7 6 12 23 - 36 27
13. Варберг БоИС 24 6 7 11 21 - 37 25
14. Дегерфорс 25 5 7 13 24 - 44 22
15. Хельсинборг 25 4 5 16 20 - 40 17
16. Сундсвалль 25 4 2 19 24 - 63 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 12 10 1 1 33 - 8 31
2. Кальмар 13 9 2 2 15 - 5 29
3. АИК 13 8 4 1 20 - 8 28
4. Мальмё 13 8 3 2 21 - 8 27
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 12 6 4 2 27 - 17 22
8. Вернаму 12 5 5 2 14 - 10 20
9. Гётеборг 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
11. Варберг БоИС 13 4 5 4 13 - 17 17
12. Дегерфорс 13 4 5 4 14 - 17 17
13. Сириус 12 5 1 6 13 - 14 16
14. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
15. Сундсвалль 13 4 0 9 17 - 33 12
16. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 7 6 0 25 - 15 27
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 13 6 0 7 18 - 17 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. АИК 12 4 4 4 20 - 22 16
6. Кальмар 12 4 3 5 16 - 15 15
7. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
8. Мьельбю 12 4 3 5 7 - 10 15
9. Эльфсборг 13 3 5 5 18 - 16 14
10. Норрчёпинг 12 3 4 5 12 - 16 13
11. Вернаму 13 3 3 7 15 - 28 12
12. Сириус 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
14. Хельсинборг 13 2 2 9 13 - 25 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 20
Гётеборг Берг Маркус 11 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 10 (2)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 8
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
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