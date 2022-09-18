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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 23 Стадион: Зрители: 5021
Эльфсборг
3:0
Конец матча
Сириус
0'
1:0
25' Гол в свои ворота
Вельчерлинг-Перссон Якоб
39' Желтая карточка
Рогич Филип
2:0
45' Гол
Бернхардссон Александер
50' Желтая карточка
Седерберг Ноа
3:0
75' Гол
Гудьонсен Свейнн
90' Желтая карточка
Хелльборг Адам
90'+4

Ход матча

25'
Вельчерлинг-Перссон Якоб
1:0
38'
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер
 
39'
 
Рогич Филип
45'
Бернхардссон Александер
(Michael Baidoo)
2:0
50'
Седерберг Ноа
 
61'
 
Aron Bjarnason I
Стенссон Даниэль
61'
 
Силисуфай Эди
Oli Omarsson
67'
Ондрейка Якоб
Бернхардссон Александер
 
75'
Гудьонсен Свейнн
(Альм Расмус)
3:0
80'
Оккельс Йеппе
Альм Расмус
 
80'
 
Ларсон Карл
Видгрен Деннис
81'
 
Хелльборг Адам
Сугита Юкия
90'
 
Хелльборг Адам

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
8
Хольмен
Себастьян
20
Странд
Симон
28
Седерберг
Ноа
13
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
1
Нильссон
Давид
21
Видгрен
Деннис
26
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
12
Oli
Omarsson
18
Стенссон
Даниэль
5
Роше
Джейми
23
Мэтьюз
Ташрик
7
Рогич
Филип
9
Куаку
Кристиан
III
10
Сугита
Юкия
Эльфсборг
4-3-3
Сириус
3-4-3

История личных встреч

Эльфсборг
Сириус

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

А
2:0
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
3:3
А
1:1
А
2:4
А
4:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
К
4:0
КШ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.26
Michael Baidoo 6 (2) 0.26
Гудьонсен Свейнн 5 0.22
Ольссон Симон 4 0.17
Ондрейка Якоб 3 0.13
Бернхардссон Александер 3 0.13
Ларссон Йохан 2 0.09
Фрик Пер 2 0.09
Занден Оливер 2 0.09
Оккельс Йеппе 1 0.04
Рёмер Андре 1 0.04
Мауду 1 0.04
Хенрикссон Густав 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.26
Aron Bjarnason I 3 0.13
Зейдан Мустафа 2 0.09
Матисен Маркус 2 0.09
Хелльборг Адам 1 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Рогич Филип 1 (1) 0.04
Сугита Юкия 1 0.04
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0.04
Ларсон Карл 1 0.04
Стенссон Даниэль 0 0
Райт Кевин 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 7 0
Фрик Пер 5 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Странд Симон 4 0
Гудьонсен Свейнн 4 0
Бернхардссон Александер 4 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Хенрикссон Густав 3 0
Седерберг Ноа 3 0
Ларссон Йохан 2 0
Хольмен Себастьян 2 0
Альм Расмус 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Оккельс Йеппе 1 0
Занден Оливер 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 8 0
Бьоркстрем Тим 4 0
Силисуфай Эди 4 0
Рогич Филип 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Куаку Кристиан III 3 0
Хелльборг Адам 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Олссон Филип 3 0
Видгрен Деннис 1 1
Ссеванкамбо Исак 2 0
Роше Джейми 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Райт Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
10
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
12%
1
10%
1-15
2
8%
3
30%
16-30
5
20%
1
10%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
4
16%
1
10%
61-75
8
32%
2
20%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
8
36%
31-45
3
18%
4
18%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
2
12%
5
23%
76-90

Забито

14
11
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
5
36%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Пропущено

16
14
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
25%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Забито

39
21
19 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
8
21%
1
5%
1-15
3
8%
4
19%
16-30
8
21%
3
14%
31-45
4
10%
6
29%
46-60
5
13%
3
14%
61-75
11
28%
4
19%
76-90

Пропущено

33
36
18 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
6
18%
2
6%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
8
24%
12
33%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
6
18%
3
8%
61-75
3
9%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1
Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0
Сириус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0
Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 23 13 8 2 52 - 30 47
2. Юргорден 0:0 23 13 7 3 43 - 16 46
3. АИК 1:0 23 12 6 5 37 - 28 42
4. Хаммарбю 23 12 6 5 44 - 21 42
5. Мальмё 23 12 4 7 33 - 23 40
6. Кальмар 23 11 5 7 27 - 20 38
7. Гётеборг 0:0 23 11 4 8 31 - 21 37
8. Мьельбю 23 8 9 6 22 - 22 33
9. Эльфсборг 23 8 9 6 42 - 30 33
10. Вернаму 23 7 7 9 27 - 37 28
11. Сириус 23 7 4 12 22 - 35 25
12. Норрчёпинг 23 6 7 10 29 - 32 25
13. Варберг БоИС 23 6 6 11 20 - 36 24
14. Дегерфорс 0:1 23 4 5 14 20 - 44 17
15. Хельсинборг 23 4 5 14 20 - 36 17
16. Сундсвалль 23 3 2 18 20 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 11 9 2 0 30 - 7 29
2. АИК 1:0 12 8 3 1 18 - 7 27
3. Кальмар 12 8 2 2 13 - 5 26
4. Мальмё 11 8 1 2 21 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Гётеборг 0:0 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
10. Вернаму 11 4 5 2 12 - 9 17
11. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
12. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
13. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
14. Дегерфорс 0:1 11 3 4 4 11 - 17 13
15. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 6 5 0 23 - 14 23
2. Гётеборг 0:0 12 6 1 5 16 - 11 19
3. Юргорден 0:0 12 4 5 3 13 - 9 17
4. Хаммарбю 11 5 2 4 17 - 12 17
5. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
6. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
7. АИК 1:0 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 12 2 4 6 10 - 22 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Хельсинборг 11 2 2 7 13 - 21 8
14. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
15. Дегерфорс 0:1 12 1 1 10 9 - 27 4
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 19
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Варберг БоИС Станисич Оливер 7
Дегерфорс Гайаю Джозеф-Клод 1 5
Весь список
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    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Jakob Voelkerling Persson уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эльфсборг 3:0 Сириус онлайн

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