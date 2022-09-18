Тур: 23 Стадион: Boraas Arena Зрители: 5021
0'
1:0
25' Гол в свои воротаВельчерлинг-Перссон Якоб
39' Желтая карточкаРогич Филип
2:0
45' ГолБернхардссон Александер
50' Желтая карточкаСедерберг Ноа
3:0
75' ГолГудьонсен Свейнн
90' Желтая карточкаХелльборг Адам
90'+4
Ход матча
25'
39'
45'
50'
75'
3:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
5 МаудуЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Oscar Aga
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Oli OmarssonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Эльфсборг
Сириус
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|6
|0.26
|Michael Baidoo
|6 (2)
|0.26
|Гудьонсен Свейнн
|5
|0.22
|Ольссон Симон
|4
|0.17
|Ондрейка Якоб
|3
|0.13
|Бернхардссон Александер
|3
|0.13
|Ларссон Йохан
|2
|0.09
|Фрик Пер
|2
|0.09
|Занден Оливер
|2
|0.09
|Оккельс Йеппе
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1
|0.04
|Мауду
|1
|0.04
|Хенрикссон Густав
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.26
|Aron Bjarnason I
|3
|0.13
|Зейдан Мустафа
|2
|0.09
|Матисен Маркус
|2
|0.09
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.04
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.04
|Сугита Юкия
|1
|0.04
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0.04
|Ларсон Карл
|1
|0.04
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|7
|0
|Фрик Пер
|5
|0
|Emmanuel Boateng2
|5
|0
|Странд Симон
|4
|0
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|Бернхардссон Александер
|4
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Хенрикссон Густав
|3
|0
|Седерберг Ноа
|3
|0
|Ларссон Йохан
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|8
|0
|Бьоркстрем Тим
|4
|0
|Силисуфай Эди
|4
|0
|Рогич Филип
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Куаку Кристиан III
|3
|0
|Хелльборг Адам
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Олссон Филип
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|1
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
10
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
3
12%
1
10%
1-15
2
8%
3
30%
16-30
5
20%
1
10%
31-45
3
12%
2
20%
46-60
4
16%
1
10%
61-75
8
32%
2
20%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
4
24%
8
36%
31-45
3
18%
4
18%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
2
12%
5
23%
76-90
Забито
14
11
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
5
36%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
25%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
6%
2
14%
76-90
Забито
39
21
19 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
8
21%
1
5%
1-15
3
8%
4
19%
16-30
8
21%
3
14%
31-45
4
10%
6
29%
46-60
5
13%
3
14%
61-75
11
28%
4
19%
76-90
Пропущено
33
36
18 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
6
18%
2
6%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
8
24%
12
33%
31-45
6
18%
7
19%
46-60
6
18%
3
8%
61-75
3
9%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1
Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0
Сириус
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сириус - Вернаму 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Сандвикен Берген - Сириус 0:2 Гётеборг - Сириус 2:0
Сириус - Хеккен 0:1 Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|23
|13
|8
|2
|52 - 30
|47
|2.
|Юргорден
|0:0
|23
|13
|7
|3
|43 - 16
|46
|3.
|АИК
|1:0
|23
|12
|6
|5
|37 - 28
|42
|4.
|Хаммарбю
|23
|12
|6
|5
|44 - 21
|42
|5.
|Мальмё
|23
|12
|4
|7
|33 - 23
|40
|6.
|Кальмар
|23
|11
|5
|7
|27 - 20
|38
|7.
|Гётеборг
|0:0
|23
|11
|4
|8
|31 - 21
|37
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|9
|6
|22 - 22
|33
|9.
|Эльфсборг
|23
|8
|9
|6
|42 - 30
|33
|10.
|Вернаму
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|11.
|Сириус
|23
|7
|4
|12
|22 - 35
|25
|12.
|Норрчёпинг
|23
|6
|7
|10
|29 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|23
|6
|6
|11
|20 - 36
|24
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|23
|4
|5
|14
|20 - 44
|17
|15.
|Хельсинборг
|23
|4
|5
|14
|20 - 36
|17
|16.
|Сундсвалль
|23
|3
|2
|18
|20 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|11
|9
|2
|0
|30 - 7
|29
|2.
|АИК
|1:0
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|3.
|Кальмар
|12
|8
|2
|2
|13 - 5
|26
|4.
|Мальмё
|11
|8
|1
|2
|21 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Гётеборг
|0:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|10.
|Вернаму
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|11.
|Варберг БоИС
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|12.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|13.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 17
|13
|15.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|6
|5
|0
|23 - 14
|23
|2.
|Гётеборг
|0:0
|12
|6
|1
|5
|16 - 11
|19
|3.
|Юргорден
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|4.
|Хаммарбю
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|5.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|6.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|7.
|АИК
|1:0
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|10.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|11.
|Сириус
|12
|2
|4
|6
|10 - 22
|10
|12.
|Норрчёпинг
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|14.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|15.
|Дегерфорс
|0:1
|12
|1
|1
|10
|9 - 27
|4
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|19
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|10 (8)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7
|Варберг БоИС
|Станисич Оливер
|7
|Дегерфорс
|Гайаю Джозеф-Клод
|1 5