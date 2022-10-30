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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 3455
Мьельбю
1:2
Конец матча
АИК
0'
23' Желтая карточка
Коллинс Шичендже
0:1
38' Гол
Айяри Ясин
45' Желтая карточка
Otto Rosengren
80' Желтая карточка
Грасия Карлос
1:1
80' Гол
Бергстрем Якоб
86' Желтая карточка
Эйле Ноа
89' Желтая карточка
Халити Йетмир
1:2
90' Гол
Стефанелли Николас
90' Желтая карточка
Густафссон Виктор
90'+6

Ход матча

19'
 
Тиль Венсан
Бауи Набиль
23'
 
Коллинс Шичендже
38'
0:1
Айяри Ясин
(Стефанелли Николас)
45'
Otto Rosengren
 
46'
 
Бьорнстрем Аксель
Коллинс Шичендже
71'
Аль-Аммари Амир
Otto Rosengren
 
71'
Silas Nwankwo
Лёфквист Дэвид
 
71'
Рашиди Херади
Йоханссон Херман
 
79'
 
Мбунга-Кимпиока Бенджамин
Гвидетти Йон
79'
 
Taha Ayari
Эльбузеди Закари
80'
Грасия Карлос
 
80'
Бергстрем Якоб
(Эйле Ноа)
1:1
86'
Эйле Ноа
 
89'
Халити Йетмир
 
90'
1:2
Стефанелли Николас
90'
Густафссон Виктор
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
14
Йоханссон
Херман
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
25
Otto
Rosengren
12
Лёфквист
Дэвид
16
Бергстрем
Якоб
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
29
Коллинс
Шичендже
20
Эльбузеди
Закари
7
Ларссон
Себастьян
26
Айяри
Ясин
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
34
Ринг
Эрик
11
Гвидетти
Йон
Мьельбю
3-5-2
АИК
4-2-3-1

История личных встреч

Мьельбю
АИК

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:1
А
0:0
А
2:2
А
1:0
А
3:1
А
1:0
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
0:1
А
0:0
А
0:2
А
3:0
А
0:0
А
0:0
ШК
1:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

0.88
0.5

Среднее время на гол

102
180

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

0.94
0.81

Тотал матчей

0.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

96
110

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 9 0.31
Густафссон Виктор 4 0.14
Грасия Карлос 4 0.14
Йоханссон Херман 3 0.1
Моро Мамудо 2 0.07
Бергстрем Якоб 2 0.07
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.07
Перссон Ноа 1 0.03
Штоль Адам 1 0.03
Густавссон Йеспер 1 0.03
Кричак Иван 1 0.03
Otto Rosengren 0 0
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйле Ноа 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 9 0.31
Бауи Набиль 6 0.21
Гвидетти Йон 5 (1) 0.17
Ларссон Себастьян 5 (5) 0.17
Айяри Ясин 4 0.14
Ларссон Джордан 3 0.1
Оума Эрик 2 0.07
Люстиг Микаэль 2 0.07
Милошевич Александер 2 0.07
Тиль Венсан 1 0.03
Амар Абдирахман Ахмед Фатах 1 0.03
Папаяннопулос Сотирис 1 0.03
Эльбузеди Закари 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Ринг Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 0
Эйле Ноа 5 1
Йоханссон Херман 6 0
Otto Rosengren 6 0
Густавссон Йеспер 5 0
Халити Йетмир 5 0
Густафссон Виктор 5 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Грасия Карлос 4 0
Аль-Аммари Амир 2 1
Штоль Адам 3 0
Magnus Woerts 3 0
Бергстрем Якоб 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Рашиди Херади 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Моро Мамудо 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Перссон Ноа 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 9 0
Айяри Ясин 5 1
Папаяннопулос Сотирис 6 0
Милошевич Александер 5 0
Оума Эрик 5 0
Хуссейн Билаль 4 0
Бьорнстрем Аксель 4 0
Коллинс Шичендже 2 1
Гвидетти Йон 3 0
Сисей Йеспер 3 0
Тиль Венсан 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Атола Генри 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
24
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
1
5%
3
13%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
20%
6
25%
61-75
8
40%
5
21%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
10%
4
16%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
7
33%
8
32%
76-90

Забито

12
20
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
1
8%
3
15%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
4
33%
1
5%
61-75
3
25%
6
30%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Забито

32
44
9 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
2
6%
6
14%
1-15
4
13%
4
9%
16-30
3
9%
10
23%
31-45
4
13%
6
14%
46-60
8
25%
7
16%
61-75
11
34%
11
25%
76-90

Пропущено

33
36
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
3
9%
5
14%
1-15
3
9%
4
11%
16-30
8
24%
7
19%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
11
33%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2
Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4 Хесслехольм ИФ - Мьельбю 0:2 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Мальмё 1:1 Хеккен - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Хеккен 1:2 АИК - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1
АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2 АИК - Хельсинборг 2:0
Сириус - АИК 1:1 АИК - Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС - АИК 2:0 АИК - Сундсвалль 4:0 Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 29 18 9 2 66 - 34 63
2. Юргорден 28 16 6 6 54 - 24 54
3. Хаммарбю 1:0 29 15 8 6 55 - 25 53
4. АИК 29 14 8 7 45 - 35 50
5. Кальмар 0:1 29 14 6 9 35 - 24 48
6. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
7. Мальмё 0:0 29 12 7 10 37 - 30 43
8. Гётеборг 29 13 3 13 38 - 38 42
9. Мьельбю 29 10 10 9 32 - 33 40
10. Вернаму 29 9 10 10 33 - 43 37
11. Сириус 29 9 8 12 29 - 39 35
12. Норрчёпинг 28 8 9 11 37 - 38 33
13. Дегерфорс 29 7 9 13 30 - 47 30
14. Варберг БоИС 0:0 29 7 8 14 26 - 50 29
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 29 4 2 23 28 - 76 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 14 11 1 2 38 - 10 34
2. Хаммарбю 1:0 15 9 5 1 34 - 11 32
3. Хеккен 14 9 3 2 35 - 18 30
4. Кальмар 0:1 14 9 2 3 16 - 7 29
5. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
6. Мальмё 0:0 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 15 7 3 5 19 - 18 24
9. Вернаму 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Мьельбю 15 5 6 4 21 - 20 21
11. Дегерфорс 15 5 6 4 17 - 18 21
12. Сириус 14 6 2 6 15 - 14 20
13. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
14. Варберг БоИС 0:0 15 4 6 5 13 - 20 18
15. Сундсвалль 15 4 0 11 20 - 38 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 15 9 6 0 31 - 16 33
2. АИК 15 6 4 5 24 - 25 22
3. Хаммарбю 1:0 14 6 3 5 21 - 14 21
4. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
5. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
6. Кальмар 0:1 15 5 4 6 19 - 17 19
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 0:0 15 4 4 7 14 - 19 16
10. Вернаму 15 4 4 7 17 - 29 16
11. Сириус 15 3 6 6 14 - 25 15
12. Норрчёпинг 14 3 5 6 13 - 19 14
13. Варберг БоИС 0:0 14 3 2 9 13 - 30 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 14 0 2 12 8 - 38 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 22 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Хаммарбю Людвигсон Густав 11 (4)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 8
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Сундсвалль Стенссон Даниэль 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Otto Rosengren получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Айяри Ясин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Коллинс Шичендже получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Бауи Набиль уходит с поля. Тиль Венсан выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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