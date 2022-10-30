Тур: 29. Стадион: Varberg Energi Arena.
2:5
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаПенья Серхио
29' Желтая карточкаЗейдан Мустафа
0:1
44' ГолТойвонен Ола
51' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
0:2
52' ГолТойвонен Ола
1:2
54' ГолБиркфельдт Йон
1:3
55' ГолТойвонен Ола
60' Желтая карточкаБоман Андре
1:4
64' ГолРикс Сёрен
2:4
73' ГолСимович Робин
77' Желтая карточкаГалль Ромен
86' Желтая карточкаБеихмо Феликс
87' Желтая карточкаРикс Сёрен
2:5
89' ГолБуя Турай Мохамед
90' Желтая карточкаEliton Junior
90' Желтая карточкаРакип Эрдаль
90'+4
Ход матча
18'
29'
44'
0:1
51'
52'
0:2
54'
55'
1:3
60'
64'
1:4
73'
2:4
77'
86'
87'
89'
2:5
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
22
Боман
Андре
17
Лушаку
Исмет
27
Далин
Юхан
23
Халуш
Матей
31
Ларссон
Хуго
18
Галль
Ромен
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лушаку ИсметНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Лукич СтоянВратарь
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
19 Filip Bohman
-
21 Filipe Sisse
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Галль РоменНападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Харейде Оге
История личных встреч
Варберг БоИС
Мальмё
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
54
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симович Робин
|7 (2)
|0.24
|Йоханссон Александр
|5
|0.17
|Альфонси Оливер
|2
|0.07
|Filipe Sisse
|2
|0.07
|Eliton Junior
|1
|0.03
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.03
|Линднер Йоаким
|1
|0.03
|Винбо Альбин
|1
|0.03
|Filip Bohman
|1
|0.03
|Транберг Робин
|1
|0.03
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.03
|Биркфельдт Йон
|1
|0.03
|Менса Гидеон
|1
|0.03
|Станисич Оливер
|1
|0.03
|Ле Ру Люк
|1
|0.03
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.03
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|11
|0.38
|Тойвонен Ола
|6
|0.21
|Бирманчевич Велько
|5
|0.17
|Сейдиу Патриот
|4
|0.14
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.07
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.07
|Рикс Сёрен
|2
|0.07
|Абубакари Малик
|2
|0.07
|Беихмо Феликс
|1
|0.03
|Пенья Серхио
|1
|0.03
|Ракип Эрдаль
|1
|0.03
|Нанаси Себастьян
|1
|0.03
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.03
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
|Эммануэль Ломотей
|0
|0
|Ларссон Хуго
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|10
|0
|Станисич Оливер
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Ле Ру Люк
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Альфонси Оливер
|6
|0
|Линднер Йоаким
|4
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Менса Гидеон
|4
|0
|Боман Андре
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Filipe Sisse
|2
|1
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Eliton Junior
|3
|0
|Карлссон Тобиас III
|2
|0
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Лильенбэк Антон
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Filip Bohman
|2
|0
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|8
|0
|Хаджикадунич Деннис
|6
|0
|Ольссон Мартин
|4
|0
|Тойвонен Ола
|4
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Телин Исаак
|4
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|1
|Нильсен Лассе
|3
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Беихмо Феликс
|3
|0
|Зейдан Мустафа
|3
|0
|Сейдиу Патриот
|3
|0
|Рикс Сёрен
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Левицки Оскар
|1
|0
|Галль Ромен
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
13%
4
19%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
5
33%
3
14%
76-90
Пропущено
25
19
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
8%
3
16%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
10
40%
3
16%
46-60
3
12%
6
32%
61-75
5
20%
3
16%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
2
14%
2
8%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
9
38%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
5
36%
3
13%
61-75
3
21%
6
25%
76-90
Пропущено
29
10
13 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 7
3
10%
1
10%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
24%
1
10%
31-45
4
14%
3
30%
46-60
4
14%
3
30%
61-75
8
28%
2
20%
76-90
Забито
29
45
13 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 20
12 Не забивали 4
4
14%
6
13%
1-15
4
14%
5
11%
16-30
5
17%
12
27%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
6
21%
7
16%
61-75
8
28%
9
20%
76-90
Пропущено
54
29
20 В 1-м тайме 9
34 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 17
5
9%
4
14%
1-15
5
9%
0
0%
16-30
10
19%
5
17%
31-45
14
26%
6
21%
46-60
7
13%
9
31%
61-75
13
24%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1
Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 2:0 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1
Мальмё
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1
Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0 Мальмё - Унион Берлин 0:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0 Хельсинборг - Мальмё 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1 Мальмё - Брага 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1 Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|29
|18
|9
|2
|66 - 34
|63
|2.
|Юргорден
|28
|16
|6
|6
|54 - 24
|54
|3.
|Хаммарбю
|29
|15
|8
|6
|58 - 27
|53
|4.
|АИК
|29
|14
|8
|7
|45 - 35
|50
|5.
|Кальмар
|29
|14
|6
|9
|37 - 27
|48
|6.
|Мальмё
|29
|13
|6
|10
|42 - 32
|45
|7.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|8.
|Гётеборг
|29
|13
|3
|13
|38 - 38
|42
|9.
|Мьельбю
|29
|10
|10
|9
|32 - 33
|40
|10.
|Вернаму
|29
|9
|10
|10
|33 - 43
|37
|11.
|Сириус
|29
|9
|8
|12
|29 - 39
|35
|12.
|Норрчёпинг
|28
|8
|9
|11
|37 - 38
|33
|13.
|Дегерфорс
|29
|7
|9
|13
|30 - 47
|30
|14.
|Варберг БоИС
|29
|7
|7
|15
|28 - 55
|28
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|29
|4
|2
|23
|28 - 76
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|14
|11
|1
|2
|38 - 10
|34
|2.
|Хаммарбю
|15
|9
|5
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Хеккен
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|4.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|5.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|9.
|Вернаму
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Мьельбю
|15
|5
|6
|4
|21 - 20
|21
|11.
|Дегерфорс
|15
|5
|6
|4
|17 - 18
|21
|12.
|Сириус
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|13.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|14.
|Варберг БоИС
|15
|4
|5
|6
|15 - 25
|17
|15.
|Сундсвалль
|15
|4
|0
|11
|20 - 38
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|15
|9
|6
|0
|31 - 16
|33
|2.
|АИК
|15
|6
|4
|5
|24 - 25
|22
|3.
|Хаммарбю
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|4.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|5.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|6.
|Кальмар
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|7.
|Мальмё
|15
|5
|3
|7
|19 - 21
|18
|8.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|9.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|10.
|Вернаму
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|11.
|Сириус
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|12.
|Норрчёпинг
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|13.
|Варберг БоИС
|14
|3
|2
|9
|13 - 30
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|14
|0
|2
|12
|8 - 38
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|22 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Хаммарбю
|Людвигсон Густав
|12 (4)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|10
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 8
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Сундсвалль
|Стенссон Даниэль
|9