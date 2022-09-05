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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 4490
Кальмар
1:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
12' Гол
Нанаси Себастьян
45' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
89' Желтая карточка
Eliton Junior
90'+7

Ход матча

12'
Нанаси Себастьян
1:0
34'
 
Лушаку Исмет
Карлссон Тобиас
45'
 
Биркфельдт Йон
46'
 
Filipe Sisse
Кюнст Дес
76'
 
Линднер Йоаким
Менса Гидеон
76'
 
Eliton Junior
Filip Bohman
76'
 
Альфонси Оливер
Транберг Робин
79'
Сахпекидис Филип
Скрабб Симон
 
79'
Шамун Ноа
Нанаси Себастьян
 
89'
 
Eliton Junior

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 22
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
17
Густафссон
Карл
6
Шёстедт
Расмус
13
Карлссон
Йохан
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
3
Олафссон
Давид-Кристьян
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
12
Нанаси
Себастьян
29
Андерссон
Фредрик
2
Биркфельдт
Йон
4
Станисич
Оливер
20
Карлссон
Тобиас
III
15
Менса
Гидеон
7
Транберг
Робин
8
Ле
Ру
Люк
23
Лильенбэк
Антон
32
Кюнст
Дес
9
Симович
Робин
19
Filip
Bohman
Кальмар
3-4-3
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Варберг БоИС

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:3
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 5 (1) 0.24
Саетра Ларс 3 0.14
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.1
Шамун Ноа 2 0.1
Скрабб Симон 1 0.05
Янссон Исак 1 0.05
Нанаси Себастьян 1 0.05
Ромариньо Перейра 1 0.05
Сахпекидис Филип 1 0.05
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Густафссон Карл 1 0.05
Isak Bjerkebo 1 0.05
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 5 (2) 0.24
Йоханссон Александр 3 0.14
Карлссон Тобиас III 1 0.05
Eliton Junior 1 0.05
Винбо Альбин 1 0.05
Линднер Йоаким 1 0.05
Карлссон Аджей Симон 1 0.05
Менса Гидеон 1 0.05
Станисич Оливер 1 0.05
Альфонси Оливер 1 0.05
Filipe Sisse 1 0.05
Jaheem Burke 1 (1) 0.05
Лильенбэк Антон 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Скрабб Симон 3 0
Олафссон Давид-Кристьян 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 8 0
Станисич Оливер 7 0
Транберг Робин 5 0
Симович Робин 4 0
Менса Гидеон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Линднер Йоаким 3 0
Ле Ру Люк 3 0
Альфонси Оливер 3 0
Filipe Sisse 1 1
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Eliton Junior 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Андерссон Фредрик 1 0
Лильенбэк Антон 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Боман Андре 1 0
Карлссон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
3
27%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

5
19
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
2
40%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
20%
6
32%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
20%
5
26%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 10
4
20%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
6
30%
3
17%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Пропущено

21
35
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
5
24%
4
11%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
5
24%
8
23%
31-45
3
14%
7
20%
46-60
2
10%
5
14%
61-75
5
24%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2
Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
2. Юргорден 21 13 5 3 43 - 16 44
3. Хаммарбю 21 12 4 5 43 - 20 40
4. АИК 21 11 6 4 36 - 26 39
5. Кальмар 21 11 3 7 24 - 17 36
6. Гётеборг 21 11 3 7 30 - 18 36
7. Мальмё 21 10 4 7 29 - 21 34
8. Мьельбю 21 8 7 6 21 - 21 31
9. Эльфсборг 21 6 9 6 37 - 30 27
10. Сириус 21 7 4 10 20 - 29 25
11. Норрчёпинг 21 6 6 9 26 - 28 24
12. Вернаму 21 5 7 9 23 - 35 22
13. Варберг БоИС 21 5 6 10 18 - 35 21
14. Дегерфорс 21 4 4 13 20 - 43 16
15. Хельсинборг 21 3 5 13 16 - 33 14
16. Сундсвалль 21 3 1 17 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 11 8 1 2 12 - 4 25
3. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
4. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
5. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
6. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
10. Сириус 10 5 0 5 10 - 10 15
11. Норрчёпинг 11 4 2 5 18 - 15 14
12. Вернаму 10 3 5 2 11 - 9 14
13. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
14. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 11 4 4 3 13 - 9 16
4. Хаммарбю 10 5 1 4 16 - 11 16
5. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
6. Мьельбю 10 4 2 4 6 - 8 14
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 11 1 5 5 13 - 15 8
12. Варберг БоИС 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 10 1 2 7 10 - 20 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • 46'
    Дес Кунст уходит с поля. Filipe Sisse выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Биркфельдт Йон получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Карлссон Тобиас III уходит с поля. Лушаку Исмет выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Sebastian Nanasi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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