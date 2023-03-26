Максименков у линии штрафной площади сбил Смирнова и получил первую жёлтую карточку в матче. Семнадцать метров до ворот.

Бацуев со штрафного в обвод стенки пробил точно в Климовича. Андрей уверенно поймал мяч.

Гости активно играют на правом фланге, но продвижение вперёд даётся с трудом.

Паскин справа с рикошетом прострелил к воротам. Косаревский немного выдвинулся вперёд и оказался на мяче раньше Кирсанова.

Смирнов на правом фланге не смог проскочить между двумя соперниками.

Махмутов слева в штрафной площади получил мяч, но сделать скидку в центр к воротам не смог.

Бацуев справа направил мяч к дальней штанге, где Песикову сыграть соперники не позволили.

К середине тайма игра выравнялась. За первую половину "Волга" только пару раз угрожала воротам хозяев, а москвичи не отметились даже этим.

Два удара Паскина с десяти метров приняли на себя защитники "Велеса".

Кутин у центрального круга придержал рукам и Саркисяна.

17' Махмутов от углового флага попытался закрутить мяч в дальний угол, но мяч разминулся немного со штангой.

16' Рахманов справа с двадцати трёх метров пробил в дальний угол. Косаревский в прыжке смог отбить мяч.

15' Безчаснюк справа невысоко исполнил подачу на Смирнова. Олег бил в падении головой и послал мяч над перекладиной.

14' Косаревский за пределами штрафной площади уверенно сыграл ногами, покатив мяч на партнёра.

13' Магомадов со штрафного низом пробил левее ворот.

12' Бадоев у угла штрафной площади сбил Билалова.

11' Песиков слева со штрафного пробил по воротам. Климович отбил мяч кулаками на Почивалина, который с лёта с пятнадцати метров пробил левее ворот.

10' Морозов на фланге сбил Бокоева.

9' Почивалину слева не удалось сделать скидку в штрафную площадь на Песикова.