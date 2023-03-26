Тур: 24.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
28'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бадоев ХетагПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бацуев АюбПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Куликов Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жуков Сергей
История личных встреч
Велес Москва
Волга Ульяновск
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
3
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Велес Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Логуа Ираклий
|6 (1)
|0.25
|Саркисян Геворк
|5
|0.21
|Макеев Евгений
|2
|0.08
|Бацуев Аюб
|2
|0.08
|Дибиргаджиев Джамал
|2
|0.08
|Кабахидзе Владимир
|2
|0.08
|Кертанов Константин
|1
|0.04
|Песиков Евгений
|1
|0.04
|Баранов Павел
|1
|0.04
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.04
Волга Ульяновск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герюгов Азнаур
|3
|0.13
|Паскин Герман
|3
|0.13
|Билалов Билал
|3
|0.13
|Ефремов Дмитрий
|2
|0.08
|Магомадов Чингиз
|2 (2)
|0.08
|Махмутов Руслан
|1
|0.04
|Морозов Кирилл
|1
|0.04
|Абазов Астемир
|1
|0.04
Карточки
Велес Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадоев Хетаг
|6
|0
|Бокоев Марат
|2
|2
|Кабахидзе Владимир
|5
|0
|Макеев Евгений
|4
|0
|Кертанов Константин
|4
|0
|Дорохов Егор
|4
|0
|Логуа Ираклий
|3
|0
|Панюков Андрей
|1
|1
|Прищепа Дмитрий
|1
|1
|Смирнов Олег
|2
|0
|Михайленко Дмитрий
|2
|0
|Бацуев Аюб
|2
|0
|Саркисян Геворк
|2
|0
|Баранов Павел
|2
|0
|Стаменкович Филип
|2
|0
|Почивалин Валерий
|1
|0
|Кузнецов Алексей
|1
|0
|Муталиев Аслан
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Ежков Данила
|1
|0
|Абдуллахи Квари
|1
|0
|Нтумба Муамба Артём
|1
|0
|Мотовичёв Дмитрий
|1
|0
Волга Ульяновск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морозов Кирилл
|6
|0
|Кутин Денис
|4
|1
|Хабибуллин Айдар
|4
|0
|Герюгов Азнаур
|4
|0
|Ефремов Дмитрий
|4
|0
|Сапета Александр
|2
|1
|Махмутов Руслан
|3
|0
|Воронин Евгений
|3
|0
|Арсентьев Даниил
|3
|0
|Магомадов Чингиз
|2
|0
|Абазов Астемир
|2
|0
|Максименков Илья
|2
|0
|Джикия Темур
|2
|0
|Паскин Герман
|2
|0
|Дашаев Аслан
|1
|0
|Беляков Игорь
|1
|0
|Рахманов Дмитрий
|1
|0
|Рахманов Денис
|1
|0
|Камлашев Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Велес Москва
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Волга Ульяновск
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
4
Велес Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Волга Ульяновск
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
82% (9)
9% (1)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
13
Волевые поражения
3
5
Велес Москва
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Волга Ульяновск
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (3)
61% (14)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
65% (15)
9% (2)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
27
15
Волевые поражения
6
9
Голы по времени матча
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
1
7%
2
25%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
4
50%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
20%
5
38%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
18 Не забивали 16
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Пропущено
24
18
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
21%
2
11%
1-15
4
17%
5
28%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
21%
3
17%
76-90
Забито
23
17
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
4%
3
18%
1-15
5
22%
3
18%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
3
18%
61-75
5
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
39
31
18 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
7
18%
4
13%
1-15
6
15%
7
23%
16-30
5
13%
6
19%
31-45
8
21%
7
23%
46-60
3
8%
3
10%
61-75
10
26%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Москва
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Уфа - Велес Москва 4:1 Енисей - Велес Москва 1:0
Велес Москва - Волгарь 1:2 Химки - Велес Москва 1:2 Велес Москва - Енисей 2:0 Родина Москва - Велес Москва 1:1 Велес Москва - Динамо Махачкала 0:1 Акрон - Велес Москва 3:0 Велес Москва - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Велес Москва - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Велес Москва 2:0 Велес Москва - Волгарь 1:3 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 Алания - Велес Москва 1:0 Велес Москва - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Велес Москва 0:2
Волга Ульяновск
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волга Ульяновск - Алания 2:1 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3
Волга Ульяновск - Родина Москва 1:4 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Волга Ульяновск - Андижан 4:0 Волга Ульяновск - Окжетпес 1:4 Волга Ульяновск - АГМК 2:1 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Волга Ульяновск - Марица Пловдив 2:1 Волга Ульяновск - Локомотив Москва (мол.) 1:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:2 Волга Ульяновск - Уфа 2:1 Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2
Результаты матчей
Велес Москва
Волга Ульяновск
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
7 раз 30%
2
5 раз 22%
Тоталы голов в матче
Велес Москва
Волга Ульяновск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
48
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
56
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
1211
617
518
221
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|13
|9
|1
|44 - 22
|48
|2.
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|38 - 23
|45
|3.
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|39 - 26
|41
|4.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|5.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|25 - 22
|34
|6.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|38 - 28
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|27 - 23
|33
|9.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|17 - 16
|33
|10.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 26
|32
|11.
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 28
|31
|12.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|20 - 21
|29
|13.
|Заявка
|23
|5
|12
|6
|22 - 26
|27
|14.
|0:0 Заявка
|24
|7
|3
|14
|23 - 39
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|23 - 27
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 32
|21
|17.
|0:0 Заявка
|24
|4
|8
|12
|17 - 31
|20
|18.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|15 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|20 - 11
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|9.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 16
|14
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|14.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 25
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|ФК Кубань
|Абдоков Нури
|8
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Велес Москва 0:0 Волга Ульяновск
Исход игры
Велес Москва
72.6% (98)
Ничья
19.3% (26)
Волга Ульяновск
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
34.71% (42)
Меньше
65.29% (79)
Обе команды забьют
Да
50.41% (61)
Нет
49.59% (60)
Популярный счёт
1:0 Велес Москва
36.3% (49)
2:1 Велес Москва
25.9% (35)
1:1 Ничья
15.6% (21)
2:0 Велес Москва
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:0 Велес Москва
1.5% (2)
1:2 Волга Ульяновск
1.5% (2)
3:1 Велес Москва
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!