Тур: 2. Стадион: На Сихоти.
0'
0:1
13' ГолМатеёв Роберт
22' Желтая карточкаКмет Матуш
0:2
31' ГолMartin Cernek
1:2
39' ГолГайдош Артур
41' Желтая карточкаСобчик Алекс
1:3
45' Гол в свои воротаКукучка Михал
46' Желтая карточкаГайдош Артур
49' Желтая карточкаГрадецки Матей
49' Желтая карточкаЭмека Чинонсо
56' Желтая карточкаЮнас Мартин
61' Желтая карточкаMario Holly
64' Желтая карточкаDaniel Smekal
84' Желтая карточкаSamuel Kozlovsky
90' Желтая карточкаИлья Столица
90' Желтая карточкаMartin Masik
90'+5
Ход матча
13'
0:1
22'
31'
0:2
39'
1:2
41'
45'
1:3
46'
49'
49'
56'
61'
64'
84'
90'
90'
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
10
Гонг
Хилари
18
Джуд
Сандей
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
22
Mario
Holly
34
Собчик
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
85 Emma Uchegbu
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Martin Masik
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Тренчин
Скалица
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
2.38
0.6
Среднее время на гол
37
150
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2
0.69
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
45
130
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|6
|0.25
|Eynel Soares
|5
|0.21
|Гонг Хилари
|4
|0.17
|Rahim Ibrahim
|4
|0.17
|Гайдош Артур
|3
|0.13
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.08
|Кмет Матуш
|1
|0.04
|Холли Доминик
|1
|0.04
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Smekal
|4
|0.17
|Матеёв Роберт
|3
|0.13
|Гаша Роман
|2
|0.08
|Моронг Адам
|2
|0.08
|Подгорин Оливер
|2
|0.08
|Яо Янн Майкл
|1
|0.04
|Adam Krcik
|1
|0.04
|Martin Nagy II
|1
|0.04
|Denis Baumgartner
|1
|0.04
|Martin Cernek
|1
|0.04
|Davi Alves
|1
|0.04
|Власко Ян
|1 (1)
|0.04
|Martin Masik
|0
|0
|Собчик Алекс
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Гайдош Артур
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Илья Столица
|3
|0
|Кмет Матуш
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Samuel Kozlovsky
|2
|0
|Эмека Чинонсо
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Krcik
|6
|0
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Martin Masik
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Daniel Smekal
|4
|0
|Mario Holly
|4
|0
|Подгорин Оливер
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Моронг Адам
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Скалица
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
7
Тренчин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Скалица
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
6
9
Тренчин
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Скалица
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
11%
3
30%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
6
32%
1
10%
31-45
3
16%
2
20%
46-60
5
26%
2
20%
61-75
1
5%
1
10%
76-90
Пропущено
14
19
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
14%
4
21%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
3
21%
3
16%
61-75
3
21%
4
21%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
3
30%
16-30
3
18%
5
50%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
27
22
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
3
11%
5
23%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
9
33%
2
9%
31-45
4
15%
5
23%
46-60
7
26%
4
18%
61-75
2
7%
3
14%
76-90
Пропущено
31
29
14 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
3
10%
4
14%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
7
23%
7
24%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
8
26%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Локомотива Девинска-Нова-Вес - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 0:0
Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1
Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Белуша - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 0:0 Скалица - Кошице 1:0
Результаты матчей
Тренчин
Скалица
Точный счет
4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
4 раза 33%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:0
6 раз 25%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
2
6 раз 25%
1
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
2
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
57
39
39
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
57
210
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
159
1014
519
420
321
321
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|19
|3
|1
|58 - 16
|60
|2.
|0:0
|24
|13
|6
|5
|43 - 32
|45
|3.
|23
|13
|3
|7
|34 - 22
|42
|4.
|0:0
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|5.
|24
|10
|7
|7
|30 - 32
|37
|6.
|24
|10
|4
|10
|42 - 39
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|10
|8
|6
|40 - 31
|38
|2.
|24
|9
|8
|7
|32 - 26
|35
|3.
|24
|7
|5
|12
|23 - 28
|26
|4.
|24
|4
|6
|14
|19 - 46
|18
|5.
|24
|3
|7
|14
|22 - 42
|16
|6.
|24
|0
|5
|19
|14 - 50
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|2
|0
|29 - 9
|29
|2.
|0:0
|12
|9
|1
|2
|30 - 21
|28
|3.
|12
|7
|2
|3
|13 - 9
|23
|4.
|12
|7
|1
|4
|19 - 10
|22
|5.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|2.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|3.
|12
|3
|6
|3
|15 - 17
|15
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|12
|0
|3
|9
|8 - 24
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|29 - 7
|31
|2.
|11
|6
|2
|3
|15 - 12
|20
|3.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|4.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|12
|4
|1
|7
|21 - 21
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|5.
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|6.
|12
|0
|2
|10
|6 - 26
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (10)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6