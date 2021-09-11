Польша: Экстракласса 2021-2022
Шлёнск
1:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Легия
28' Желтая карточкаПекхарт Томаш
30' Желтая карточкаЛевкот Шимон
55' Желтая карточкаКастрати Лирим
56' Желтая карточкаМаковски Рафал
72' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
72' Желтая карточкаЭкспозито Эрик
83' Желтая карточкаХаратин Игорь
1:0
85' ГолГарсия Виктор
85' Желтая карточкаБоруц Артур
87' Желтая карточкаМартинш Андре
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
39
Левкот
Шимон
17
Шварц
Петр
99
Слиш
Бартош
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
28'
30'
55'
56'
72'
72'
83'
85'
1:0
85'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экспозито Эрик
|4
|0.57
|2.
|Пих Роберт
|2 (1)
|0.29
|3.
|Штиглец Дино
|1
|0.14
|4.
|Гарсия Виктор III
|1
|0.14
|5.
|Пясецки Фабиан
|1
|0.14
|6.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.14
|7.
|Маковски Рафал
|0
|0
|8.
|Голла Войцех
|0
|0
|9.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|10.
|Вердаска Диогу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.2
|2.
|Навроцкий Майк
|1
|0.2
|3.
|Пекхарт Томаш
|1
|0.2
|4.
|Мучи Эрнест
|1
|0.2
|5.
|Холовня Матеуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Шварц Петр
|1
|1
|3.
|Вердаска Диогу
|2
|0
|4.
|Экспозито Эрик
|2
|0
|5.
|Тамаш Марк
|0
|1
|6.
|Штиглец Дино
|1
|0
|7.
|Мончиньски Кжиштоф
|1
|0
|8.
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|9.
|Маковски Рафал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|2.
|Енджейчик Артур
|2
|0
|3.
|Младенович Филип
|0
|1
|4.
|Жозуэ Филипе
|0
|1
|5.
|Боруц Артур
|1
|0
|6.
|Мартинш Андре
|1
|0
|7.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|8.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|9.
|Харатин Игорь
|1
|0
|10.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|11.
|Слиш Бартош
|1
|0
|12.
|Навроцкий Майк
|1
|0
|13.
|Кастрати Лирим
|1
|0
|14.
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|Легия
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =9 -2Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Пяст 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск
Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск
Легия Последние 20 матчей: +10 =6 -4Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия
Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Легия: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Легия Экстракласса Легия 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Легия Экстракласса Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:4 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Ekstraklasa Final Round Шлёнск 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 1:1 Легия Кубок Легия 4:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Шлёнск
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|3.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Висла Краков
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|5.
|Пяст
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Ягеллония
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Сталь Мелец
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Краковия
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|12.
|Висла Плоцк
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|14.
|Варта Познань
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|15.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|16.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Лехия Гданьск
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Висла Краков
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|12.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|3.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Пяст
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Гурник Забже
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|9.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|10.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Погонь Щецин
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Сталь Мелец
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|14.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Экспозито Эрик
|4
|0
|0
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|4
|1
|0
|4.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|4
|0
|2.
|Сталь Мелец
|Жиро Матеуш
|2
|1
|3.
|Ягеллония
|Августин Блажей
|3
|0
|4.
|Лехия Гданьск
|Малоча Марио
|3
|0
|5.
|Пяст
|Храпек Михал
|3
|0