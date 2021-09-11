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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
1:0
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
28' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
30' Желтая карточка
Левкот Шимон
55' Желтая карточка
Кастрати Лирим
56' Желтая карточка
Маковски Рафал
72' Желтая карточка
Енджейчик Артур
72' Желтая карточка
Экспозито Эрик
83' Желтая карточка
Харатин Игорь
1:0
85' Гол
Гарсия Виктор
85' Желтая карточка
Боруц Артур
87' Желтая карточка
Мартинш Андре
90'+8
22
Шромник
Михал
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
10
Павловски
Бартоломей
29
Мончиньски
Кжиштоф
39
Левкот
Шимон
23
Гарсия
Виктор
III
7
Пих
Роберт
17
Шварц
Петр
9
Экспозито
Эрик
1
Боруц
Артур
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
22
Скибицки
Кацпер
99
Слиш
Бартош
8
Мартинш
Андре
5
Рибейру
Юри
21
Лопеш
Рафаэл
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
Шлёнск
3-4-2-1
Легия
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экспозито Эрик 4 0.57
2. Пих Роберт 2 (1) 0.29
3. Штиглец Дино 1 0.14
4. Гарсия Виктор III 1 0.14
5. Пясецки Фабиан 1 0.14
6. Прашелик Матеуш 1 0.14
7. Маковски Рафал 0 0
8. Голла Войцех 0 0
9. Павловски Бартоломей 0 0
10. Вердаска Диогу 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопеш Рафаэл 1 0.2
2. Навроцкий Майк 1 0.2
3. Пекхарт Томаш 1 0.2
4. Мучи Эрнест 1 0.2
5. Холовня Матеуш 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Левкот Шимон 4 0
2. Шварц Петр 1 1
3. Вердаска Диогу 2 0
4. Экспозито Эрик 2 0
5. Тамаш Марк 0 1
6. Штиглец Дино 1 0
7. Мончиньски Кжиштоф 1 0
8. Пясецки Фабиан 1 0
9. Маковски Рафал 1 0
Легия
# Игрок      
1. Пекхарт Томаш 2 0
2. Енджейчик Артур 2 0
3. Младенович Филип 0 1
4. Жозуэ Филипе 0 1
5. Боруц Артур 1 0
6. Мартинш Андре 1 0
7. Лопеш Рафаэл 1 0
8. Ветеска Матеуш 1 0
9. Харатин Игорь 1 0
10. Абу-Ханна Джоэл 1 0
11. Слиш Бартош 1 0
12. Навроцкий Майк 1 0
13. Кастрати Лирим 1 0
14. Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 30% (3)
 Легия 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Заглембе Любин 1:3 Шлёнск Пяст 1:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск
Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск
Легия Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Висла Краков 1:0 Легия Легия 2:1 Славия Прага Славия Прага 2:2 Легия Варта Познань 0:2 Легия
Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Легия: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Шлёнск 0:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса Легия 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Легия Экстракласса
Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Легия Экстракласса Легия 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Легия Экстракласса Шлёнск 0:4 Легия Экстракласса Легия 0:0 Шлёнск Экстракласса Легия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:4 Легия Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Ekstraklasa Final Round Шлёнск 1:3 Легия Экстракласса Легия 1:1 Шлёнск Кубок Шлёнск 1:1 Легия Кубок Легия 4:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Легия Экстракласса Легия 2:1 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Шлёнск 7 3 4 0 10 - 6 13
3. Погонь Щецин 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Висла Краков 6 3 1 2 11 - 7 10
5. Пяст 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Лехия Гданьск 6 2 3 1 8 - 6 9
7. Ягеллония 7 2 3 2 9 - 8 9
8. Радомьяк Радом 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Сталь Мелец 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Краковия 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
12. Висла Плоцк 6 2 1 3 9 - 7 7
13. Гурник Забже 6 2 1 3 7 - 9 7
14. Варта Познань 7 1 4 2 8 - 7 7
15. Легия 5 2 0 3 4 - 5 6
16. Заглембе Любин 5 2 0 3 6 - 11 6
17. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Гурник Ленчна 6 0 2 4 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Лех 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ягеллония 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Лехия Гданьск 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Висла Плоцк 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Радомьяк Радом 2 2 0 0 4 - 1 6
7. Заглембе Любин 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Сталь Мелец 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Висла Краков 3 2 0 1 5 - 2 6
10. Шлёнск 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Пяст 3 1 1 1 7 - 7 4
12. Краковия 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Варта Познань 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Ракув 4 2 1 1 6 - 7 7
3. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Пяст 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Варта Познань 3 1 1 1 6 - 3 4
6. Висла Краков 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Гурник Забже 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Краковия 4 1 1 2 3 - 7 4
9. Легия 4 1 0 3 3 - 5 3
10. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Лехия Гданьск 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Погонь Щецин 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Сталь Мелец 4 0 2 2 3 - 7 2
14. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Брук-Бет Термалица 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Гурник Ленчна 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0
18. Заглембе Любин 2 0 0 2 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шлёнск Экспозито Эрик 4 0 0
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 4 1 0
3. Гурник Забже Хименес Хесус 4 1 0
4. Пяст Вида Кристофер 3 0 1
5. Ягеллония Имас Хесус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Шлёнск Левкот Шимон 4 0
2. Сталь Мелец Жиро Матеуш 2 1
3. Ягеллония Августин Блажей 3 0
4. Лехия Гданьск Малоча Марио 3 0
5. Пяст Храпек Михал 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Левкот Шимон уходит с поля. Маковски Рафал выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Левкот Шимон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Пекхарт Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шлёнск 1:0 Легия онлайн




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