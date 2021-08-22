Польша: Экстракласса 2021-2022
21' Желтая карточкаВердаска Диогу
39' Желтая карточкаСоколовски Патрик
1:0
66' ГолВида Кристофер
75' Желтая карточкаAlberto Toril
76' Желтая карточкаПясецки Фабиан
1:1
90' ГолПясецки Фабиан
14
Голубек
Якуб
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бейгер ЛукашПолузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
24 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
Ход матча
21'
66'
1:0
75'
76'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вида Кристофер
|3
|0.6
|2.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.2
|3.
|Храпек Михал
|1
|0.2
|4.
|Червински Якуб
|1
|0.2
|5.
|Соколовски Патрик
|1
|0.2
|6.
|Alberto Toril
|1
|0.2
|7.
|Липски Патрик
|0
|0
|8.
|Кадзиор Дамиан
|0
|0
|9.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экспозито Эрик
|2
|0.4
|2.
|Пих Роберт
|2 (1)
|0.4
|3.
|Штиглец Дино
|1
|0.2
|4.
|Пясецки Фабиан
|1
|0.2
|5.
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|6.
|Вердаска Диогу
|0
|0
|7.
|Маковски Рафал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|2
|0
|2.
|Червински Якуб
|1
|0
|3.
|Гук Томаш
|1
|0
|4.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|5.
|Alberto Toril
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Шварц Петр
|1
|1
|3.
|Вердаска Диогу
|2
|0
|4.
|Тамаш Марк
|0
|1
|5.
|Штиглец Дино
|1
|0
|6.
|Мончиньски Кжиштоф
|1
|0
|7.
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|8.
|Экспозито Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|Шлёнск
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +9 =4 -7Пяст 4:3 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув
Пяст 2:3 Висла Краков Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =10 -2Шлёнск 0:0 Гурник Ленчна Хапоэль Беэр-Шева 4:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Хапоэль Беэр-Шева
Краковия 1:2 Шлёнск Шлёнск 3:3 Арарат Шлёнск 2:2 Варта Познань Арарат 2:4 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пайде Линнамеесконд Пайде Линнамеесконд 1:2 Шлёнск Шлёнск 1:1 Сталь Мелец Варта Познань 2:3 Шлёнск Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Ракув 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:3 Подбескидзе Гурник Забже 1:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Шлёнск Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Краковия 1:1 Шлёнск
Последние игры между собой
Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|7.
|Ягеллония
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Шлёнск
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|9.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Висла Плоцк
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|13.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|14.
|Варта Познань
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|15.
|Сталь Мелец
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Краковия
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Гурник Ленчна
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ягеллония
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Заглембе Любин
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Пяст
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|9.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Шлёнск
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|4.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Висла Краков
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Погонь Щецин
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Сталь Мелец
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|15.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|18.
|Заглембе Любин
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пяст
|Вида Кристофер
|3
|0
|1
|2.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|3
|0
|1
|3.
|Висла Краков
|Йебоа Яв
|3
|1
|0
|4.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|3
|1
|0
|5.
|Погонь Щецин
|Дрыгас Камил
|3
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Шлёнск
|Левкот Шимон
|3
|0
|2.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|3.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|4.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1