Стадион: Schuetzenwiese Stadion
0'
0:1
14' ГолМайер Макс
20' Желтая карточкаШеттин Тобиас
0:2
22' ГолБурч Марко
0:3
25' ГолАбубакар-Анкра Асума
0:4
32' ГолМайер Макс
0:5
54' ГолКадак Якуб
64' Желтая карточкаБурч Марко
64' Желтая карточкаБуэсс Роман
0:6
85' ГолГентнер Кристиан
90'+1
Ход матча
14'
20'
22'
0:2
25'
32'
0:4
54'
0:5
64'
64'
85'
0:6
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 11
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
25
Шмид
Янник
71
Luca
Jaquez
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
71 Luca JaquezЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
33 Leny Meyer
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Винтертур
Люцерн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.25
|Samir Ramizi
|1
|0.13
|Родригес Франсиско III
|1
|0.13
|Манзамби Нефтали
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурч Марко
|2
|0.29
|Соргич Деян
|2
|0.29
|Майер Макс
|2
|0.29
|Дорн Пиус
|1
|0.14
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.14
|Гентнер Кристиан
|1
|0.14
|Белоко Стефан
|1
|0.14
|Шадер Софьян
|1
|0.14
|Кадак Якуб
|1
|0.14
|Яшари Ардон
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|3
|0
|Диаби Сулейман
|3
|0
|Granit Lekaj
|3
|0
|Буэсс Роман
|2
|0
|Michael Goncalves
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Гельми Рой
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симани Денис
|2
|1
|Фрыдек Мартин
|2
|1
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|1
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
75%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
6%
1
25%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
25%
46-60
2
12%
2
50%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
75%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
23
7
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
4%
1
14%
1-15
7
30%
1
14%
16-30
3
13%
1
14%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
3
13%
2
29%
61-75
5
22%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1
Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2
Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|2.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|17 - 4
|14
|3.
|Серветт
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|4.
|Сьон
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Грасcхоппер
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|6.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Лугано
|7
|3
|0
|4
|14 - 12
|9
|8.
|Базель
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Цюрих
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|10.
|Винтертур
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|2.
|Серветт
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Грасcхоппер
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|5.
|Сьон
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|6.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|8.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|9.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Лугано
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Лугано
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|Янг Бойз
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|4.
|Люцерн
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|6.
|Базель
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Грасcхоппер
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|9.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|10.
|Винтертур
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|4
|0
|2
|2.
|Сьон
|Стожилкович Филип
|4
|0
|2
|3.
|Лугано
|Целар Жан
|4
|3
|2
|4.
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|3
|0
|2
|5.
|Грасcхоппер
|Дадашов Ренат
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|4
|1
|2.
|Люцерн
|Симани Денис
|2
|1
|3.
|Люцерн
|Фрыдек Мартин
|2
|1
|4.
|Сьон
|Кавар Димитри
|2
|1
|5.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|2
|1