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Швейцария: Суперлига
2022-2023


Стадион:
Винтертур
0:6
Конец матча
Люцерн
0'
0:1
14' Гол
Майер Макс
20' Желтая карточка
Шеттин Тобиас
0:2
22' Гол
Бурч Марко
0:3
25' Гол
Абубакар-Анкра Асума
0:4
32' Гол
Майер Макс
0:5
54' Гол
Кадак Якуб
64' Желтая карточка
Бурч Марко
64' Желтая карточка
Буэсс Роман
0:6
85' Гол
Гентнер Кристиан
90'+1
1
Фаюлу
Тимоти
4
Granit
Lekaj
25
Шмид
Янник
3
Шеттин
Тобиас
15
Michael
Goncalves
20
Кьяппетта
Кармине
14
Thibault
Corbaz
40
Крьезиу
Хекуран
44
Родригес
Франсиско
III
10
Ди
Джусто
Маттео
22
Камбери
Флориан
1
Мюллер
Мариус
13
Фрыдек
Мартин
71
Luca
Jaquez
46
Бурч
Марко
2
Дрэгер
Мохамед
6
Яшари
Ардон
21
Абубакар-Анкра
Асума
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
7
Майер
Макс
9
Соргич
Деян
Винтертур
5-3-1-1
Люцерн
4-1-4-1

История личных встреч

Винтертур
Люцерн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:3
ТМК
2:4
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
2:4
ТМК
3:0
ТМС
1:0
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ММ(
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 2 (1) 0.25
Samir Ramizi 1 0.13
Родригес Франсиско III 1 0.13
Манзамби Нефтали 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурч Марко 2 0.29
Соргич Деян 2 0.29
Майер Макс 2 0.29
Дорн Пиус 1 0.14
Абубакар-Анкра Асума 1 0.14
Гентнер Кристиан 1 0.14
Белоко Стефан 1 0.14
Шадер Софьян 1 0.14
Кадак Якуб 1 0.14
Яшари Ардон 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Ташар Варол 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 3 0
Диаби Сулейман 3 0
Granit Lekaj 3 0
Буэсс Роман 2 0
Michael Goncalves 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Камбери Флориан 1 0
Гельми Рой 1 0
Samuel Ballet 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 2 1
Фрыдек Мартин 2 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Дрэгер Мохамед 1 1
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Эмини Лорик 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
75%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
6%
1
25%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
25%
46-60
2
12%
2
50%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
75%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

23
7
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
4%
1
14%
1-15
7
30%
1
14%
16-30
3
13%
1
14%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
3
13%
2
29%
61-75
5
22%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1
Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2
Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 8 5 0 3 16 - 10 15
2. Янг Бойз 7 4 2 1 17 - 4 14
3. Серветт 7 4 2 1 8 - 5 14
4. Сьон 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Грасcхоппер 7 3 3 1 13 - 10 12
6. Люцерн 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Лугано 7 3 0 4 14 - 12 9
8. Базель 6 1 3 2 7 - 8 6
9. Цюрих 7 0 2 5 4 - 16 2
10. Винтертур 8 0 2 6 4 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
2. Серветт 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Грасcхоппер 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
5. Сьон 4 1 2 1 4 - 6 5
6. Люцерн 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
8. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
9. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Лугано 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 4 3 0 1 8 - 5 9
2. Лугано 4 3 0 1 9 - 4 9
3. Янг Бойз 4 2 1 1 9 - 3 7
4. Люцерн 4 2 1 1 9 - 5 7
5. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Грасcхоппер 4 0 3 1 5 - 7 3
9. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
10. Винтертур 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Иттен Седрик 4 0 2
2. Сьон Стожилкович Филип 4 0 2
3. Лугано Целар Жан 4 3 2
4. Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 3 0 2
5. Грасcхоппер Дадашов Ренат 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Янг Бойз Зесигер Седрик 4 1
2. Люцерн Симани Денис 2 1
3. Люцерн Фрыдек Мартин 2 1
4. Сьон Кавар Димитри 2 1
5. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 2 1
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Майер Макс бьет в цель!
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Абубакар-Анкра Асума бьет в цель!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Marco Burch бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Шеттин Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Майер Макс бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Винтертур 0:6 Люцерн онлайн

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