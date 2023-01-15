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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
1:0
19' Гол
Боррьелло Брендон
1:1
58' Гол
Ван дер Венне Рихард
75' Желтая карточка
Леки Мэттью
90'+5
20
Лоуренс
Томас
12
Тонгик
Руон
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
8
Божанич
Оливер
28
Ньювенхоф
Калем
17
Амальфитано
Ромен
7
Наджарин
Рами
26
Боррьелло
Брендон
32
Блэйр
Натаниэль
1
Гловер
Том
25
Тэлбот
Каллум
6
Лам
Томас
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
14
Бериша
Валон
23
Тилио
Марко
8
Ван
дер
Венне
Рихард
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

33 матча

39.4%
21.2%
39.4%
13 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

1:3
3:3
4:1
0:2
1:1
2:3
КФ
3:0
3:0
4:3
0:2
КФ
1:2
3:0
2:1
1:1
3:1
1:0
1:1
КФ
4:1
4:3
3:2
0:3
1:1
1:1
3:2
3:2
2:1
2:1
2:3
1:1
0:1
1:3
1:0
2:1

Голы

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.75
1.53

Среднее время на гол

51
58

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

2.06
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

63
50

Голов в среднем за матч

1.91
1.52

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

47
59

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррьелло Брендон 3 0.3
Божанич Оливер 2 0.2
Крпич Сулейман 2 0.2
Наджарин Рами 1 (1) 0.1
Нгбакото Йени 1 0.1
Амальфитано Ромен 1 0.1
Мрчела Томислав 1 0.1
Клеур Габриэль 0 0
Йенги Кусини 0 0
Фильо Марсело 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 11 (5) 1.22
Тилио Марко 3 0.33
Леки Мэттью 2 0.22
Ван дер Венне Рихард 1 0.11
Нэббаут Эндрю 1 0.11
О'Нил Эйден 1 0.11
Бос Джордан 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 5 0
Боррьелло Брендон 4 0
Мрчела Томислав 4 0
Фильо Марсело 3 0
Ньювенхоф Калем 3 0
Амальфитано Ромен 2 0
Крпич Сулейман 2 0
Нинкович Милош 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Траоре Адама III 1 0
Наджарин Рами 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 1 1
Гомулка Тарас 1 1
Леки Мэттью 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Тэлбот Каллум 2 0
Бос Джордан 2 0
Бериша Валон 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Тилио Марко 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
1
Вестерн Сидней Уондерерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
11
Вестерн Сидней Уондерерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Мельбурн Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
12

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
43%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
2
18%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

11
18
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
9%
1
6%
1-15
4
36%
5
28%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
7
2
1
9
2.5
3
6
1
9
3.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 9 7 2 0 22 - 5 23
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 1 3 25 - 13 22
3.
Макартур
 11 5 2 4 16 - 16 17
4.
Веллингтон Феникс
 11 4 4 3 19 - 17 16
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 10 4 3 3 11 - 8 15
6.
Перт Глори
 12 4 2 6 12 - 18 14
7.
Вестерн Юнайтед
 1:1 11 3 3 5 13 - 20 12
8.
Сидней
 9 3 2 4 15 - 16 11
9.
Брисбен Роар
 10 2 5 3 6 - 8 11
10.
Ньюкасл Джетс
 1:1 9 3 1 5 7 - 13 10
11.
Аделаида Юнайтед
 9 2 3 4 9 - 15 9
12.
Мельбурн Виктори
 8 1 2 5 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Мельбурн Сити
 5 4 1 0 14 - 3 13
3.
Перт Глори
 5 3 2 0 8 - 5 11
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 6 3 2 1 9 - 5 11
5.
Макартур
 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Вестерн Юнайтед
 1:1 6 2 3 1 6 - 6 9
7.
Веллингтон Феникс
 6 2 2 2 13 - 11 8
8.
Аделаида Юнайтед
 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Ньюкасл Джетс
 1:1 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Брисбен Роар
 5 0 3 2 1 - 4 3
11.
Сидней
 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Мельбурн Виктори
 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Сидней
 5 3 1 1 11 - 7 10
3.
Веллингтон Феникс
 5 2 2 1 6 - 6 8
4.
Брисбен Роар
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Макартур
 6 2 2 2 8 - 11 8
6.
Централ Кост Маринерс
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мельбурн Виктори
 5 1 2 2 5 - 7 5
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 2 - 3 4
9.
Ньюкасл Джетс
 1:1 5 1 1 3 2 - 8 4
10.
Перт Глори
 7 1 0 6 4 - 13 3
11.
Вестерн Юнайтед
 1:1 5 1 0 4 7 - 14 3
12.
Аделаида Юнайтед
 5 0 2 3 4 - 12 2
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 11 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 6 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 5
Сидней Мак Роберт 4
Веллингтон Феникс Краев Божидар 4
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 6
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 4
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 5
Аделаида Юнайтед Alexandar Popovic 5
Макартур Аспропотамитис Джонатан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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