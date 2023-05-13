Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
4:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолНурми Ноа
45' Желтая карточкаDimitri Legbo
1:1
54' ГолПаананен Алекси
2:1
63' ГолТенхо Миро
3:1
83' ГолОллила Туомас
4:1
90' ГолОллила Туомас
90' Желтая карточкаЯрвинен Ииро
90'+5
Ход матча
6'
0:1
45'
54'
1:1
63'
2:1
83'
3:1
90'
4:1
90'
25
Илиев
Деян
23
Соири
Пюрю
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
16
Юрю
Томми
- Основной состав
-
25 Илиев ДеянВратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
ХИК
Интер Турку
29 матчей
82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.2%
69%
16 побед 20 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 15 побед
53 матча
45.3%
32.1%
22.6%
24 победы 17 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.2%
58.5%
11.3%
16 побед 31 ничья 6 побед
Второй тайм
35.8%
35.8%
28.4%
19 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
1.76
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.17
0.86
Среднее время на гол
77
104
Всего голов
79
55
Голов в среднем за матч
1.49
1.04
Тотал матчей
2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 74%
Меньше 26%
14
22
Больше 42%
Меньше 58%
31
15
Больше 28%
Меньше 72%
38
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
Среднее время на гол
60
86
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|5 (1)
|0.63
|Оллила Туомас
|3
|0.38
|Мерилуото Кай
|2
|0.25
|Topi Keskinen
|1
|0.13
|Maksim Stjopin
|1
|0.13
|Танака Атому
|1
|0.13
|Паананен Алекси
|1
|0.13
|Тенхо Миро
|1
|0.13
|Пелтола Матти
|1
|0.13
|Liam Moeller
|1
|0.13
|Райтала Юкка
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|2
|0.5
|Тамминен Матиас
|1
|0.25
|Юрю Томми
|1
|0.25
|Нурми Ноа
|1
|0.25
|Ставицки Тимо
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танака Атому
|2
|0
|Оллила Туомас
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Тойвио Йоона
|0
|1
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярвинен Ииро
|2
|0
|Форселль Петтери
|1
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Арсьеро Родриго
|1
|0
|Ставицки Тимо
|1
|0
|Нурми Ноа
|1
|0
|Luka Kuittinen
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
3
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Интер Турку
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
0
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Интер Турку
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
17
5
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
6%
2
40%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
4
24%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
63%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1
ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1
Интер Турку
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0
Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0
Результаты матчей
ХИК
Интер Турку
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ХИК
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
13
35
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|5.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4
|ХИК
|Оллила Туомас
|3
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|3
|КТП
|Нурмос Ласси
|3