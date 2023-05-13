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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
4:1
Конец матча
Интер Турку
0'
0:1
6' Гол
Нурми Ноа
45' Желтая карточка
Dimitri Legbo
1:1
54' Гол
Паананен Алекси
2:1
63' Гол
Тенхо Миро
3:1
83' Гол
Оллила Туомас
4:1
90' Гол
Оллила Туомас
90' Желтая карточка
Ярвинен Ииро
90'+5
25
Илиев
Деян
23
Соири
Пюрю
4
Тойвио
Йоона
22
Райтала
Юкка
2
Оллила
Туомас
14
Пелтола
Матти
10
Лингман
Лукас
19
Паананен
Алекси
37
Танака
Атому
42
Мерилуото
Кай
18
Topi
Keskinen
13
Хуухтанен
Ээту
4
Алмен
Микаэль
3
Хямяляйнен
Юусо
6
Dimitri
Legbo
20
Хювяринен
Юхо
21
Тамминен
Матиас
5
Нурми
Ноа
16
Юрю
Томми
24
Ставицки
Тимо
9
Darren
Smith
III
10
Форселль
Петтери
ХИК
Интер Турку

История личных встреч

ХИК
Интер Турку

29 матчей

82.8%
17.2%
3.5527136788005E-15%
24 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.2%
69%
16 побед 20 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
20.7%
13.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

50%
50%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 15 побед

53 матча

45.3%
32.1%
22.6%
24 победы 17 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.2%
58.5%
11.3%
16 побед 31 ничья 6 побед

Второй тайм

35.8%
35.8%
28.4%
19 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

В
3:0
К
0:0
В
0:1
В
1:4
В
2:1
В
0:1
В
1:3
К
4:0
В
1:1
К
0:2
В
1:0
К
1:0
В
0:1
В
4:1
В
2:1
К
1:0
В
3:0
В
3:0
К
0:1
В
0:0
В
1:3
В
1:1
В
1:1
В
3:2
В
0:0
В
3:1
КЛ
2:2
В
0:2
В
3:0
В
2:0
КС
0:0
В
2:0
В
3:3
В
0:2
КЛ
1:3
В
1:1
В
6:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
2:1
В
1:1
В
4:2
В
1:0
КЛ
1:1
В
2:2
В
0:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:0
В
3:2
К
1:0
В
1:1

Голы

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

1.76
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
104

Всего голов

79
55

Голов в среднем за матч

1.49
1.04

Тотал матчей

2.5
48
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 74%
Меньше 26%
14
22
Больше 42%
Меньше 58%
31
15
Больше 28%
Меньше 72%
38
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
50

Среднее время на гол

60
86

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 5 (1) 0.63
Оллила Туомас 3 0.38
Мерилуото Кай 2 0.25
Topi Keskinen 1 0.13
Maksim Stjopin 1 0.13
Танака Атому 1 0.13
Паананен Алекси 1 0.13
Тенхо Миро 1 0.13
Пелтола Матти 1 0.13
Liam Moeller 1 0.13
Райтала Юкка 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 2 0.5
Тамминен Матиас 1 0.25
Юрю Томми 1 0.25
Нурми Ноа 1 0.25
Ставицки Тимо 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танака Атому 2 0
Оллила Туомас 2 0
Пелтола Матти 2 0
Тойвио Йоона 0 1
Хетемай Перпарим 1 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Радулович Боян 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярвинен Ииро 2 0
Форселль Петтери 1 0
Lauri Hakanen 1 0
Арсьеро Родриго 1 0
Ставицки Тимо 1 0
Нурми Ноа 1 0
Luka Kuittinen 1 0
Dimitri Legbo 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
3
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Интер Турку
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
0
ХИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Интер Турку
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

17
5
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
6%
2
40%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
4
24%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
63%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1
ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1
Интер Турку
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0
Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0

Результаты матчей

ХИК
Интер Турку

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ХИК
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
3
3
5
2.5
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 8 5 2 1 18 - 7 17
2.
КуПС
 8 5 1 2 9 - 4 16
3.
СЯК Сейнайоки
 6 4 2 0 8 - 2 14
4.
Оулу
 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Хака
 1:1 7 2 3 2 11 - 10 9
6.
Хонка
 8 2 3 3 5 - 6 9
7.
Ильвес
 6 2 1 3 5 - 6 7
8.
Лахти
 5 1 3 1 3 - 5 6
9.
КТП
 7 1 3 3 7 - 11 6
10.
ВПС
 6 1 2 3 3 - 8 5
11.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
12.
Мариехамн
 1:1 6 0 2 4 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Ильвес
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
КуПС
 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Хака
 1:1 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хонка
 4 1 1 2 3 - 3 4
9.
Оулу
 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Мариехамн
 1:1 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
4.
Лахти
 4 1 2 1 3 - 5 5
5.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
ХИК
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Хака
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
8.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
9.
Ильвес
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
КТП
 3 0 1 2 2 - 5 1
11.
Мариехамн
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
ВПС
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4 (1)
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4
ХИК Оллила Туомас 3
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КуПС Попович Антон 3
КТП Нурмос Ласси 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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