Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
1:0
38' ГолРадулович Боян
2:0
42' ГолМерилуото Кай
51' Желтая карточкаКанеллопулос Гиоргос
52' Желтая карточкаЛайне Янне-Пекка
90'+4
Ход матча
38'
1:0
42'
2:0
52'
23
Соири
Пюрю
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 _Ezeh D.
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноЗащитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
ХИК
Хака
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
350%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
26 матчей
80.8%
15.4%
3.8%
21 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
43
Голов в среднем за матч
2.5
2.69
Среднее время на гол
36
33
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.69
1.1
Среднее время на гол
130
81
Всего голов
36
54
Голов в среднем за матч
1.38
2.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
65
43
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|5 (1)
|1
|Мерилуото Кай
|2
|0.4
|Танака Атому
|1
|0.2
|Оллила Туомас
|1
|0.2
|Topi Keskinen
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Maksim Stjopin
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магута Райан
|1
|0.25
|Сийра Тууре
|1
|0.25
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.25
|Fallou Ndiaye
|1
|0.25
|Лайне Янне-Пекка
|0
|0
|Лескано Хуан
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оллила Туомас
|2
|0
|Тойвио Йоона
|0
|1
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Fallou Ndiaye
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Stavros Zarokostas
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хака
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
ХИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хака
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
100%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0
ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2
Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0
Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3
Результаты матчей
ХИК
Хака
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ХИК
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
14
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|5
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|3
|Интер Турку
|Darren Smith III
|2
|ХИК
|Мерилуото Кай
|2
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|КуПС
|Попович Антон
|2
|Лахти
|Джалу Бубакар
|2
|ХИК
|Оллила Туомас
|2
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|2