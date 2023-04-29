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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
2:0
Конец матча
Хака
0'
1:0
38' Гол
Радулович Боян
2:0
42' Гол
Мерилуото Кай
51' Желтая карточка
Канеллопулос Гиоргос
52' Желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
90'+4
1
Ост
Джесси
23
Соири
Пюрю
14
Пелтола
Матти
22
Райтала
Юкка
2
Оллила
Туомас
19
Паананен
Алекси
37
Танака
Атому
24
Канеллопулос
Гиоргос
42
Мерилуото
Кай
9
Радулович
Боян
18
Topi
Keskinen
1
Лепола
Антон
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
8
Сийра
Тууре
17
Лайне
Янне-Пекка
16
Лааксонен
Ойва
11
Роджерсон
Логан
7
Oliver
Whyte
ХИК
Хака

История личных встреч

ХИК
Хака

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

350%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

26 матчей

80.8%
15.4%
3.8%
21 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

65.4%
26.9%
7.7%
17 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
4:0
В
0:1
В
0:3
В
4:1
В
2:0
В
1:2
В
1:4
В
3:1
К
2:3
К
1:3
КС
0:3
В
2:2
В
1:0
В
0:1
ТМС
1:1
В
5:2
В
1:3
В
0:5
КЛ
0:3
В
0:3
В
1:1
В
3:3
В
1:2
КЛ
0:2
В
2:3
В
1:2

Голы

Всего голов

25
43

Голов в среднем за матч

2.5
2.69

Среднее время на гол

36
33

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.69
1.1

Среднее время на гол

130
81

Всего голов

36
54

Голов в среднем за матч

1.38
2.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
43

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 5 (1) 1
Мерилуото Кай 2 0.4
Танака Атому 1 0.2
Оллила Туомас 1 0.2
Topi Keskinen 0 0
Райтала Юкка 0 0
Maksim Stjopin 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магута Райан 1 0.25
Сийра Тууре 1 0.25
Аувинен Ээро-Матти 1 0.25
Fallou Ndiaye 1 0.25
Лайне Янне-Пекка 0 0
Лескано Хуан 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оллила Туомас 2 0
Тойвио Йоона 0 1
Хетемай Перпарим 1 0
Танака Атому 1 0
Райтала Юкка 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Радулович Боян 1 0
Пелтола Матти 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 2 0
Fallou Ndiaye 2 0
Сийра Тууре 1 0
Stavros Zarokostas 1 0
Магута Райан 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хака
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
ХИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хака
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
100%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0
ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2
Хака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0
Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1 Лахти - Хака 0:1 Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3

Результаты матчей

ХИК
Хака

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ХИК
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
Оулу
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
СЯК Сейнайоки
 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Хонка
 4 1 2 1 2 - 3 5
6.
Ильвес
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
КуПС
 4 1 1 2 2 - 3 4
9.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Хака
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Мариехамн
 3 0 1 2 4 - 6 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
КТП
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Ильвес
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
КуПС
 3 1 0 2 2 - 3 3
6.
Хака
 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Хонка
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ВПС
 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Мариехамн
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Интер Турку
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 3 1 2 0 5 - 3 5
2.
Лахти
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Хонка
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
ХИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Интер Турку
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
КуПС
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ильвес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
КТП
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ВПС
 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Хака
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 5
Оулу Коффей Эшли 3
Ильвес Пеннанен Петтери 3
Интер Турку Darren Smith III 2
ХИК Мерилуото Кай 2
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
КуПС Попович Антон 2
Лахти Джалу Бубакар 2
ХИК Оллила Туомас 2
Хака Лайне Янне-Пекка 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Райтала Юкка сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Мерилуото Кай бьет в цель!
  • 38'
    Topi Keskinen сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Радулович Боян бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ХИК 2:0 Хака онлайн

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